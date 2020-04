Nye krav om skatteutsettelse for oljeselskapene

Den største fagforeningen på norsk sokkel, Industri Energi Equinor, krever umiddelbar skattelette for oljeselskapene. Også NHO og LO Rogaland og Vestlandet støtter forslaget.

Per Steinar Stamnes leder Industri Energi Equinor Sokkel som er sokkelens største fagforeningen med over 2100 medlemmer. Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 29. april 2020 07:20

Det er forslaget om å gi oljeselskapene hele skattefradraget for investeringer det året investeringen gjøres som framheves i et brev som sendes til statsminister Erna Solberg. I dag fordeles skattefradraget over flere år.

Ved å gi oljeselskapene skattefradrag med én gang, håper fagforeningen at flere prosjekter gjennomføres raskere.

Tjener ikke penger

Dette vil gi økt likviditet og forbedret prosjektøkonomi, noe som vil bidra til å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel, heter det i brevet.

Det heter også at den lave oljeprisen gjør at Equinor nå ikke tjener penger.

Endringen i skatteregimet for oljeselskapene støttes også av regionlederne i LO og regiondirektørene NHO i Rogaland og Vestlandet.

20 prosjekter

Equinor har 20 større prosjekter som det kan tas investeringsbeslutning på innen 2022.

«Oljeindustrien kan være en motor både på vei ut av krisen og på vei mot et lavkarbonsamfunn. Nettopp derfor mener vi at skatteforslaget er så viktig», heter det i brevet.

Også konserntillitvalgt Atle Tranøy i Aker har tidligere støttet dette skatteforslaget.