Stavanger-ordfører ber Stortinget rydde opp: – Tapene vil være katastrofale

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun, Ap, og oljebransjen er enige om at Stortinget nå må rydde opp for å sikre oljearbeidsplasser.

Kari Nessa Nordtun er ikke fornøyd med regjeringens tiltak overfor en oljebransje i krise. Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Oppdatert: 12. mai 2020 13:18 , Publisert: 12. mai 2020 12:28

– Tapene vil være katastrofale, og de har allerede begynt å melde seg i kraft av nedbemanninger og oppsigelser. Det er uforståelig at regjeringen ikke lytter til næringen og gjør det som trengs for å sikre hundretusener av arbeidsplasser, verdiskaping og kompetanse, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun.

For oljeindustrien er det ingen gode nyheter som olje- og energiminister Tina Bru kan sende hjem til oljefylket etter at regjeringen la fram forslag til revidert nasjonalbudsjett tirsdag.

Håper på Ap, Frp og Sp

Varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli er helt enig med Kari Nessa Nordtun.

– Det virker som regjeringen nå forsøker å pakke inn en avviklingsplan for vår viktigste næring. De snakker om arbeidsplassene, men snakker ned næringen og det passer ikke sammen. Nå må Sp, Ap og Frp stå sammen for distriktet og Vestlandet spesielt. Jeg tror ikke mange i Oslo og omegn skjønner hvor velstanden vår kommer fra, sier Borgli.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi innrømmer at han er skuffet.

– Ja, her har selskap etter selskap gått ut og sagt at det ikke var nok. Signalene har vært sterke og entydige at både statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner burde ha styrket pakken. Dette holder ikke. Nå må vi sette vår lit til at Stortinget rydder opp og forsterker pakken, sier Alfheim.

Han påpeker at hele poenget med en tiltakspakke for oljebransjen var at den skulle utløse nye prosjekter som skal stimulere til vekst i hele verdikjeden.

– Hvordan kan Stortinget sikre at det blir endringer?

– Jeg tror Ap, Frp og Sp kommer til å presse dette på plass. Det er også gode krefter i regjeringen som vil sørge for at dette skjer. Vi ser allerede at oppsigelser begynner å komme, Når ordrebøker tømmes utover sommeren og tidlig høst, er det bare starten på noe som kan eskalere voldsomt utover, og det har vi ikke råd til, sier Alfheim.

Aker Solutions i Egersund er en av mange oljeleverandører som rammes brutalt dersom det blir mangel på prosjekter framover. Vis mer Jon Ingemundsen

– Må skape ny aktivitet

Tiltakspakken som regjeringen la fram den 30. april tok til orde for en midlertidig skatteendring som kan utløse 100 milliarder kroner i investeringer mellom 2020 og 2021.

I praksis betydde dette mindre skatt på investeringstidspunkt, men mer skatt i framtiden. Men samtidig skjerpet regjeringen den såkalte friinntekten, noe som ifølge oljebransjen førte til at regjeringen «ga med den ene hånden, men tok med den andre». Fordelen ble dermed spist opp.

I tillegg ville bransjen ha en forlengelse av tidsperspektivet i pakken, slik at effekten også gjelder for alle prosjektene som skal besluttes fram til 2022.

– Den skattepakken som ble signalisert var ikke en blankofullmakt til bransjen. Det står vi på. Målet er å opprettholde arbeidsplasser. Når bransjen sier at tiltakene ikke er gode nok og i praksis fører til at prosjekter er utsatt og kansellert, må Stortinget på banen og legge til rette for løsninger som bransjen finner interessante for å opprettholde investeringer og skape ny aktivitet, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe. Vis mer Hanne Marie Lenth Solb¿

Hun minner om at Norge og staten ikke skal tjene penger på krisen, men legge til rette for at næringen kommer seg ut av krisen på en god måte og sikre arbeidsplasser før vi går over i en normalisering.

Når det gjelder tiltak for framtidig klimavennlig industri, er Rysst fornøyd med at regjeringen prioriterer dette, men minner samtidig om at bransjen trenger hjelp her og nå.

– Jeg er utrolig bekymret når jeg leser dette fra regjeringen. Dette skal ikke være en redningspakke for oljebransjen, men sikre arbeidsplasser. Dette er ikke en pakke for omstilling, men en pakke for nedlegging, er den klare meldingen fra Eirin Sund, regionleder i LO Rogaland.

Hun mener regjeringen ikke har klart å få på plass tiltak som kan bøte på den krisen oljebransjen nå befinner seg i.

– Mindre aktivitet, flere permitteringer og flere oppsigelser. Dette vil være dramatisk for arbeidere og bedriftseiere. Nå håper jeg stortingsflertallet ser at dette er kjempealvorlig og endrer pakkene. Her i Rogaland og på Vestlandet vil dette merkes veldig godt, og videre vil det slå direkte inn i statskassen i form av reduserte inntekter, sier Eirin Sund.

Frykter for leverandørindustrien

Konstituert administrerende direktør Knut Thorvaldsen i Norsk olje og gass er heller ikke fornøyd og mener regjeringens forslag ikke sikrer arbeidsplasser, ikke minst gjelder dette for leverandørindustrien.

– Regjeringen har ikke tatt hensyn til de forslag til tiltak for å sikre aktivitet i olje- og gassindustrien, sier Thorvaldsen i en pressemelding.

Knut Thorvaldsen i Norsk olje og gass er ikke fornøyd med regjerings forslag til hjelpetiltak til oljebransjen. Vis mer

Thorvaldsen mener regjeringens forslag kan føre til at titusenvis av arbeidsplasser går tapt og gi mindre inntekter til staten i årene som kommer. Forslaget vil også føre til svekkelse av prosjekter og teknologiutvikling som er viktig i arbeidet med å oppfylle klimamålene.

– Nå er det avgjørende at Stortinget forbedrer forslaget slik at vi faktisk kan sikre aktivitet og arbeidsplasser. Vi har ikke bedt om skattelette, men om utsatt skatt. Dette koster ikke samfunnet noe, men vil gi store fordeler i årene fremover, sier Thorvaldsen.