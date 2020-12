Strømmen kan bli over 6.000 kroner billigere i år

Lav etterspørsel og høyt tilbud har gitt rekordlave strømpriser i 2020, men neste år vil prisene trolig øke igjen.

2020 kan bli det billigste året på denne siden av årtusenet for norske strømkunder, mener krafttopp. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Publisert: Publisert: 4. desember 2020 17:51

Kraftbørsen Nord Pool melder om rekordlave strømpriser i november, etter en måned fylt av regn, vind og milde temperaturer.

Strømprisene for Sør-, Øst- og Vest-Norge ble kun 5 øre per kilowattime, mens prisene i Midt- og Nord-Norge endte på 5,6 øre per kilowattime.

Til sammenlikning var snittprisen i Oslo for november i fjor over åtte ganger så høy, 43 øre per kilowattime.

– Så lave månedspriser har vi aldri tidligere sett i november, sier kommunikasjonsdirektør i Nord Pool, Stina Johansen.

I tillegg til en rekordlav pris i november, har det i år blitt satt flere rekorder for den norske strømprisen.

I juli og natt til 2. november ble det målt negative strømpriser i Sør-Norge, for første gang i historien.

SSB meldte også i midten av november om rekordlave strømpriser i både andre og tredje kvartal i 2020.

– Jeg tror 2020 vil være det billigste året for nordmenn på denne siden av årtusenet, forteller handelssjefen i Ishavskraft, Tom Eirik Olsen.

Spart opp mot 6.000 kroner

Gitt at nordmenn har et normalt årsforbruk på 20.000 kilowattimer, tror Olsen at man har spart over 3.000 kroner på strøm i år, eksklusiv nettleie og andre utgifter.

Dette er da regnet ut fra en snittpris på 15 øre per kilowattime.

Sjefanalytiker i Wattsight, Tor Reier Lilleholt, mener derimot at strømkundene har betalt 6.000 kroner mindre enn i fjor, dersom man tar utgangspunkt i en gjennomsnittspris på 20 øre per kilowattime.

– Ettersom nordmenn også har hatt et lavere forbruk i 2020, kan man også forvente å ha spart noen ekstra tusenlapper der, sier han.

Regn, vind og pandemi

– De lave prisene er en kombinasjon av lav etterspørsel og høyt tilbud. Det er jo veldig gode nyheter for norsk næringsliv, og for de som trenger litt ekstra drahjelp under pandemien, sier Olsen til E24.

I tillegg til vått vær, milde temperaturer og lite behov for oppvarming, mener Olsen også at pandemien gitt utslag på strømprisene i år hos produsentene.

Samtidig peker han på fyllingsgraden i norske vannmagasin, som har vært rekordhøy i år grunnet nedbør og smeltet snø fra høyfjellet.

– Det har aldri vært en høyere fyllingsgrad, og hvis vi tar utgangspunkt i uke 47, så var det rekorder i fyllingsgraden uansett årstid.

Samlet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 95,7 prosent i uke 47, og på Østlandet lå den på 99,6 prosent.

Dette er det høyeste som er målt de siste 20 årene og langt over medianverdien som er på 79,8 prosent, ifølge Nord Pool.

Sjefanalytikeren Lilleholt peker også på en hendelse i sommer som forårsaket kabeltrøbbel til Danmark og svenske kutt i linjekapasiteten. Dette gjorde at Norge ikke fikk eksportert like mye strøm til sine naboland, og norske strømpriser ble dempet.

Kan tenne juletreet uten dårlig samvittighet

I desember tror Olsen og Lilleholt at strømprisene vil gå oppover igjen, spesielt sammenliknet med prisene i november. Det vil derimot fortsatt være lave priser sammenliknet med desember i fjor.

Olsen spår en snittpris på 20 øre per kilowattime i desember, uten å regne med nettleie og andre utgifter.

– 20 øre per kilowattime er et ganske greit gjett for desember, og det er fortsatt utrolig billig historisk sett for måneden. Man kan derfor steke juleribba, tenne julelys og sette opp juletre uten dårlig samvittighet, sier Olsen.

Avsluttende forteller Lilleholt at selv om 2020 har vært et rekordår, vil man nok belage seg på å betale noen tusenlapper ekstra for strømmen i 2021.

– Neste år kan man forvente å betale opp mot 4.000 kroner mer i strøm sammenliknet med i år - altså et godt mellomlegg fra 2019 og 2020.

