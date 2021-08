Norsk olje og gass-rapport: Globale klimagassutslipp kan øke ved norsk produksjonskutt

Tirsdag blir en av årets mest omdiskuterte rapporter lagt fram. Konklusjonen fra Rystad Energy er at oljekutt gir lavere utslipp, men at gasskutt vil gi høyere utslipp.

Allerede flere uker før publisering har en fersk rapport fra Rystad Energy blitt et av valgkampens mest omtalte dokumenter.

Det skjedde etter en debatt på NRK i midten av august, der klimaeffekten av norske oljekutt ble diskutert.

Programleder Fredrik Solvang sa: «Det de sa, var at det vil gi noe klimaeffekt, og så vet vi samtidig at Rystad Energy kommer med en rapport om noen uker som sier det stikk motsatte, at det antakeligvis kan ha en negativ klimaeffekt.»

Det var ikke mange andre som visste om rapporten, og etter hvert ble det avdekket at den var bestilt av bransjeforeningen Norsk olje og gass.

Oljekutt gir lavere utslipp, gasskutt gir høyere

Tirsdag ble den kontroversielle rapporten offentliggjort.

Slik oppsummerer Rystad Energy funnene i rapporten:

Kutt i norsk oljeproduksjon gir marginalt lavere klimagassutslipp.

Kutt i norsk gassproduksjon gir høyere klimagassutslipp.

Kutt i olje- og gassproduksjon på norsk sokkel gir høyere klimagassutslipp.

Tilleggseffekter fra reduserte klimatiltak, teknologispredning og grønn gjenbruk bidrar også til økte utslipp.

Norsk olje og gass presenterer hovedfunnene slik i en pressemelding:

Et produksjonskutt av olje og gass i Norge vil trolig bidra til økte globale utslipp.

Det er stor nedside ved å kutte norsk gassproduksjon.

Tiltak som bidrar til å redusere etterspørselen etter olje og gass er langt mer effektivt enn tilbudssidepolitikk.

En sluttdato vil kunne sette en effektiv stopper for mange utviklingsløp som på sikt kan redusere utslippene i hele den globale olje- og gassindustrien.

Administrerende direktør i Norsk olje og gass Anniken Hauglie sier at rapporten gir et klart svar til partiene som ønsker norsk olje- og gassnæring til livs.

– Vi håper at denne rapporten vil bidra til å øke interessen for disse spørsmålene i akademia og analysemiljøer. Når vi ser at partier ønsker å legge ned olje- og gassnæringen er det avgjørende at effekten av et slikt radikalt tiltak blir grundig vurdert av sterke fagmiljøer, sier hun.

Hun mener rapporten gir en tydelig fasit på konsekvensene av norsk oljestopp. Derfor er etterspørselsskutt et avgjørende tiltak, mener hun.

– Her må alle verdens land og sektorer bidra. Derfor jobber vi med teknologiske løsninger som vil bidra til å redusere utslippene fra sluttbruken av olje og gass, som hydrogen og CO₂-fangst og -lagring, i tillegg til at vi jobber med å videreutvikle ny industri som flytende havvind og mineralutvinning fra norsk sokkel, sier Hauglie.

– Valgkamputspill

Leder for klima- og energi i WWF Norge, Ragnhild Elisabeth Waagaard, sier til Aftenbladet/E24 at rapporten ikke endrer deres synspunkt på norsk olje og gass.

– Jeg mener de ikke forholder seg til det store bildet. Vi må både slutte å ta opp mer olje og gass, samtidig som man må slutte å forbrenne det. Denne beskjeden har vi fått ganske tydelig nå fra både IEA og FNs klimapanel, konkluderer Waagaard.

– Men viser ikke denne rapporten at høyresidens argumenter under valgkampen har vært riktige? At andre mer miljøfiendtlige produsenter vil bare ta opp den produksjonen vi gir slipp på?

– Husk hvem som har bestilt denne rapporten. Det er norsk olje og gass som står bak, det er et vesentlig poeng. De er en interesseorganisasjon som har et hovedmål: å forlenge olje og gassproduksjon i Norge, sier hun.

– Dette er selvfølgelig et valgkamputspill. Den har fått en ganske trang fødsel. Det var ikke riktig at NRK og Fredrik Solvang å ta opp rapporten i partilederdebatten. Det var en uredelig måte å drive journalistikk på., avslutter hun.

Hun mener rapporten fra IEA og FNs klimapanel har en større tyngde bak seg i sine anbefalinger. Nemlig at norsk og internasjonal oljealder må ta slutt om klimamålene skal nås.

– Propaganda

Miljøpartiet De Grønnes (MDG) Lan Marie Berg fnyser av rapporten som legges fram, og kaller den propaganda. Rapporten har ingen troverdighet, sier førstekandidaten fra Oslo.

– Oljelobbyen har produsert nok en rapport om at det lønner seg å ødelegge verden. Dette er ikke fagfellevurdert forskning, men et bestillingsverk kjøpt og betalt av oljelobbyen for å avspore klimadebatten to uker før valget, sier Berg.

Lan Marie Berg (MDG) kaller rapporten fra Rystad for propaganda. Vis mer

Hun er klar på at rapporten fra Rystad ikke endrer på det store bildet.

– Vi har opplevd nok en sommer med dødelig ekstremvær. FN-sjefen har varslet kode rød for menneskeheten. Nå har Norge en historisk mulighet til å gå foran og vise lederskap i klimakampen, gjennom å stanse leting etter mer olje og gass, avslutter hun.

Heller ikke SV lar seg affisere av tirsdagens rapport. Partiets miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken sier rapporten forsøker å skyve Norges ansvar under teppet.

– Jeg skjønner godt at oljelobbyen frykter dårligere tider på grunn av klimakrisen, men vi kan ikke blåse i Norges ansvar av den grunn. Faktum er at vi må slutte å lete etter ny olje, og hvis vi tar det grepet nå, har vi tiden til å gjøre det på en ansvarlig måte som bevarer arbeidsplassene samtidig, sier han.

– Uavhengig av alle rapporter er Norge verdens sjuende største eksportør av CO₂. Det kommer vi ikke unna med, og det gir oss et åpenbart ansvar for verdens klimagassutslipp, legger han til.

