Kontraktskred fra Vår Energi

12 norske leverandører får rammeavtaler i fem år med Vår Energi. Hva de er verdt, oppgir ikke oljeselskapet.

Goliat-plattformen er Vår Energi sitt ansvar. Feltet er det eneste produserende oljefeltet i Barentshavet. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 28. oktober 2020 13:11

Rammeavtalene gjelder for arbeid både på land og til havs. Det er snakk om leting etter olje og gass, boring, analyse av undergrunn, HR-tjenester og datatjenester.

12 selskap får kontraktene: IKM, Acona, Ross, AGR, Cegal, Semco, MED, Head, Sopra Steria, Omega, Norse og TS Group. Avtalene vil også omfatte 40 underleverandører.

I en melding sier anskaffelsesdirektør Annethe Gjerde at skattepakken til oljebransjen Stortinget vedtok i sommer, hjelper til så Vår Energi kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå.

Rammeavtalene var i fem år, med mulighet for forlengelse. Hva verdien er for selskapene, oppgir ikke Vår Energi, med henvisning til at det vil avhenge av et omfang som ennå ikke er kjent.

Hos IKM Consultants er daglig leder Einar Refsnes ikke i tvil om at kontrakten med Vår Energi vil bety at han må ansette noen flere enn de rundt 300 ingeniørene han har i dag. Hvor mange flere vet han ikke nå.

– Med denne avtalen får vi tilgang til mye arbeid framover. Vi har allerede avtaler med Equinor og Aker BP, og får nå en ny stor og viktig kunde. Vår Energi er en stor og voksende aktør på norsk sokkel, og nå er vi posisjonert for å være med på noe som kan bli veldig bra, sier Refsnes til Aftenbladet/E24.

