Brevet fra Petroleumstilsynet var ikke den beste avskjedshilsenen

Snart går Arne Sigve Nylund av som øverste sjef for norsk sokkel de siste sju årene. Nylig fikk han et brev fra Petroleumstilsynet om omfattende mangler når det gjelder bemanning og kompetanse i Equinor.

Arne Sigve Nylund erkjenner at Equinor må ta grep etter mange sikkerhetshendelser i høst. – Sånn skal vi ikke ha det, sier han. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen / Stavanger Aftenblad

Som øverste sjef for sokkelvirksomheten mener Nylund at hans aller viktigste oppgave er at de som arbeider for selskapet, kommer trygt og like friske hjem fra jobb.

Dessverre har ikke alle gjort det.

– Jeg har noen arr. Hendelser som har skjedd på min vakt. Og det påvirker meg.