Fagforeningstopp i Equinor mener Riksrevisjonen er for mild

Opposisjonen på Stortinget mener Riksrevisjonens funn legitimerer den krasse kritikken av regjeringens Equinor-styring. Men sokkelleder Per Steeinar Stamnes skulle gjerne sett at revisjonen var enda hardere i klypa.

– For meg virker det som en veldig mild kritikk av «sine egne», som er største eier, sier Per Steinar Stamnes, som er sokkelleder for fagforbundet Industri Energi i Equinor.

Han sikter til Riksrevisjonens nye undersøkelse av hvordan Olje- og energidepartementet (OED) har fulgt opp Equinors utenlandsinvesteringer.

De tre hovedfunnene til Riksrevisjonen er at:

OED ikke har stilt tydelige nok forventninger til åpenhet i Equinors offentlige rapportering om utenlandsinvesteringene

OED har ikke hatt tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot utenlandsinvesteringenes bidrag til Equinors lønnsomhet

OED har ikke hatt tilstrekkelig oversikt over innholdet i Equinors offentlige rapportering.

Funnene er ifølge Riksrevisjonen «kritikkverdige». Det er det laveste nivået av kritikk, og brukes for å karakterisere «mangelfull forvaltning der konsekvensene ikke nødvendigvis er alvorlige».

Stamnes i Industri Energi mener Riksrevisjonens kritikk av OED er for mild.

– En aktiv og informert eier bør ha bedre oversikt, og som største eier burde det vært en selvfølge. En stor, privat eier ville aldri fulgt med så lite og dårlig som departementet har gjort, sier Stamnes.

Ap: – Full dekning for kritikken

Opposisjonen på Stortinget har på sin side vært svært kritisk mot regjeringens styring av Equinor. I forrige uke kom flertallet i energi- og miljøkomiteen på Stortinget med en innstilling der de ber OED styre Equinor tettere.

Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen mener at Riksrevisjonens funn viser at kritikken mot regjeringen har vært legitim. Han leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som har ansvaret for å behandle saker fra Riksrevisjonen.

– Riksrevisjonens kommentarer gir full dekning for kritikken for manglende styring av Equinor, som er blitt fremmet mot regjeringen, sier Andersen.

Kritikken kommer blant annet fra hans partifelle Espen Barth Eide, som flere ganger det siste halvåret har bedt om en mer aktiv styring av Equinor.

– Det er viktig at OED, som eierdepartement, ikke fremstår som en slags heiagjeng for Equinor, sa Barth Eide til E24 tidligere i høst.

SV: – Stor grunn til bekymring

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, mener kritikken fra Riksrevisjonen er «svært alvorlig», og hevder regjeringen har «sluppet rattet på et selskap som har tapt milliarder av kroner og hatt flere alvorlige ulykker den siste tiden».

– Det er stor grunn til bekymring, sier Haltbrekken.

SV var med på å sikre flertallet i energi- og miljøkomiteen sammen med Ap, Sp og MDG. I innstillingen ber partiene om «en tydeligere hånd på eierstyringen» når det gjelder «ansvarlighet, sunn økonomistyring, måloppnåelse og eksplisitte krav til ESG (miljø, sosiale forhold og styring)».

– Nå kan ikke regjeringen lenger vike unna kravet om en statlig oppvask i Equinor. Vi trenger åpenhet og strengere krav for å få Equinor på rett kurs. Olje- og energiministeren og arbeids- og sosialministeren må komme til Stortinget og redegjøre for hvordan de skal bruke eierskapet til å få skikk på oljegiganten, sier Haltbrekken.

Tina Bru: – Naturligvis opptatt av lønnsom produksjon

Olje- og energiminister Tina Bru (H) har sagt til E24 at hun ikke kjenner seg igjen i opposisjonens kritikk og advart om en mer direkte politisk styring av Equinor.

Etter å ha sett Riksrevisjonens rapport påpeker Bru at forhold knyttet til Equinors lønnsomhet, både i Norge og utlandet, har vært et gjennomgående tema i eierdialogen og i departementets interne vurderinger.

– Påstanden om at departementet har hatt ett overdrevent fokus på produksjon som har gått på bekostning av andre hensyn, kjenner jeg meg ikke igjen i. Vi er naturligvis opptatt av lønnsom produksjon. Dette er et helt sentralt element i dialogen med selskapet, og har vært på agendaen i eiermøtene siden prisfallet i 2014, sier Bru i en kommentar til E24.

Vil følge opp anbefalingene

Bakgrunnen for Riksrevisjonens kontroll er blant annet Dagens Næringslivs avsløring om Equinors enorme tap i USA.

Oljeminister Bru sier at OED har vært informert om Equinors store tap og svake lønnsomhet i USA etter 2014, men påpeker at informasjon om det samlede tapet kunne vært lettere tilgjengelig.

– Jeg har kommunisert til selskapet at jeg har klare forventninger til at dette følges opp. Jeg har også styrket eieroppfølgingen med et nytt årlig møte for en grundig gjennomgang av årsrapporten, sier Bru.

Bru sier hun vil følge opp anbefalingene fra Riksrevisjonen i en «fortsatt aktiv eierdialog med Equinor», og sier hun skal fortsette å stille tydelige forventninger til selskapet.

– Equinor skal rapportere fra USA og fornybar som egne segment. Riksrevisjonen mener at også Brasil bør rapporteres som eget segment. Er du fornøyd med dagens praksis, eller bør Equinor endre rapporteringen mer?

– I henhold til rolledelingen så er det styrets ansvar å bestemme det. Det er ikke vi som eiere eller aksjonærene som bestemmer hvordan de skal rapportere på ting i årsrapporten sin. Men vi stiller klare forventninger, og jeg har stilt bedre forventninger på tilgjengelighet på tall.

