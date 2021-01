Oljekjempen tror CO₂-lagring vil lønne seg: – Vi er helt sikre

Fangst og lagring av CO₂ koster fortsatt betydelig mer enn 30 euro per tonn, som er dagens pris på utslippskvoter. – Vi er helt sikre på at dette på sikt blir en lønnsom forretning for Equinor, sier Equinor-sjef Anders Opedal.

Equinor-sjef Anders Opedal og olje- og energiminister Tina Bru holder pressekonferanse på Fornebu tirsdag. Vis mer byoutline Kjetil Malkenes Hovland/E24

Før jul inviterte sjefene i Total, Shell og Equinor til pressemøte sammen med olje- og energiminister Tina Bru (H).

De skulle markere at Stortinget hadde vedtatt milliardstøtte til CO₂-lageret Northern Lights. Selskapene leverte utbyggingsplanen for CO₂-lageret i mai, med den betingelsen at Stortinget ga støtte.

To dager senere fikk Aker Solutions kontrakter for 1,3 milliarder kroner for å bygge mottaksanlegget for CO₂ i Øygarden og et injeksjonsanlegg for CO₂ på havbunnen.

I 2024 får Norge sitt første fullskala fangstanlegg og CO₂-lager, syv år etter at Stoltenberg-regjeringen la sitt prosjekt på Mongstad i skuffen.

– Dette er et prosjekt som er mye mer fleksibelt. Mongstad var bygget rundt en punktkilde, men her er det fleksibelt ved at skip kan hente CO₂ fra kunder rundt om i Europa, sier Equinor-sjef Anders Opedal til E24.

– Det er godt egnet som et pilotprosjekt. Det er viktig ved at det hjelper mange typer industrier, ikke bare olje- og gassindustrien, til å dekarbonisere sin virksomhet. Dette er på en måte et lite kinderegg, sier han.

Equinor-sjef Anders Opedal hadde med Total-sjef Patrick Pouyanné og Shell-sjef Ben van Beurden via skjerm på en pressekonferanse tirsdag. Vis mer byoutline Kjetil Malkenes Hovland/E24

Kostnadene må ned

Opedal erkjenner at kostnadene må ned hvis CO₂-fangst og -lagring skal lønne seg. Kostnadene ligger i dag skyhøyt over alternativet, som for mange selskaper er å kjøpe utslippskvoter.

Slike kvoter koster i dag rundt 30 euro per tonn. Men prisene er ventet å øke mye fremover, og da får industrien større grunn til å kutte utslipp.

Som et eksempel: For et selskap som slipper ut 800.000 tonn CO₂ i året vil en tredobling av kvoteprisen tilsvare en økning i kostnadene fra om lag 200 millioner kroner til om lag 700 millioner kroner (utenom eventuelle gratiskvoter).

Equinor-sjefen tror at CO₂-rensing blir mer lønnsomt etter hvert som flere tar den i bruk, og viser til erfaringene fra teknologier som havvind.

– Med denne piloten starter vi. Vi kommer til å få utrolig mye læring, og så skal vi jobbe oss nedover kostnadskurven på samme måte som vi har gjort innen offshore vind, sier Opedal.

– Vi er helt sikre på at dette på sikt blir en lønnsom forretning for Equinor, og det er en viktig del av vår ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap i 2050, sier Equinor-sjefen.

– Helt fantastisk

Jens Stoltenberg omtalte i sin tid prosjektet på Mongstad som en «månelanding», og fikk mye kritikk da det ble lagt bort.

Regjeringen har valgt «Langskip» som navn på sitt prosjekt, og olje- og energiminister Tina Bru styrer unna begrepet «månelanding».

– Altså, vi har kalt det sjøsetting, da, sier Bru til E24.

– Det er mindre fallhøyde på sjøen?

– Kanskje du kan si det på den måten, sier hun med et smil.

– Nå blir det i hvert fall et fullskala-prosjekt. Hva tenker du om det?

– Jeg syns det er helt fantastisk. Jeg har jo hatt gleden av å følge dette prosjektet gjennom mange år gjennom Stortinget, fra denne regjeringen begynte å jobbe med det igjen etter det som skjedde på Mongstad, sier Bru.

– Det å endelig se det fullføres, på et så solid grunnlag som det jeg mener vi har fått til med industripartnere, er veldig stas, sier hun.

CO₂-prisen må opp

I utgangspunktet skal «Northern Lights» lagre CO₂ fra et fangstanlegg på sementfabrikken Heidelberg Norcem i Brevik, men det kan også bli lagring på Fortums forbrenningsanlegg Klemetsrud i Oslo.

Den samlede regningen for alt dette vil ifølge regjeringen bli på 25 milliarder kroner. Regjeringen foreslo i sommer at staten skal dekke 16,8 milliarder kroner. Nå er statsbudsjettet for 2021 vedtatt i Stortinget.

– Hva skal til for at CO₂-rensing blir en business for Norge og Equinor?

– CO₂-prisen må selvfølgelig stige betydelig i Europa, sier Bru.

– Jeg har tro på at den vil gjøre det. Europa har oppjustert sitt mål og følger opp med politikk for å nå målene. Da er det ingen veit utenom høyere kvotepris, for det blir færre og færre kvoter, sier hun.

Svært lønnsomt hvis kvoteprisen tidobles

Når lagerkapasiteten utvides og det blir mulighet for å få flere kunder, kan det etter hvert bli mer lønnsomt, tror Bru. Hun mener det viktigste er at prosjektet kan bidra til teknologiutvikling, klimakutt og fremtidige arbeidsplasser.

I mars viste daværende konsernsjef Eldar Sætre i Equinor frem en boreprøve fra Eos-brønnen til Northern Lights for CO₂-lagring, til olje- og energiminister Tina Bru (H). Vis mer byoutline Marius Lorentzen/E24

– Det har aldri vært noe selvstendig poeng eller vært snakket om at dette prosjektet i seg selv skulle være utrolig lønnsomt for Norge. Det er ikke først og fremst vi gjennomfører det. Dette er et klimatiltak, som veldig sjelden er noe man tjener penger på, sier hun.

Hun peker på en utredning som viser at prosjektet vil bli samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom kvoteprisen for eksempel skulle tidobles fra nivået på rundt 250 kroner som den har ligget på inntil nylig.

– Det er mildt sagt. Får du faktisk en tidobling av kvoteprisen, så er det svært samfunnsøkonomisk lønnsomt, sier Bru.

Kvoteprisen i EU økte i forrige uke til tidenes høyeste nivå på 31 euro per tonn etter at EU skjerpet sitt klimamål. Analyseselskapet Refinitiv venter at kvoteprisen vil stige til 89 euro (776 kroner) tonnet i 2030.

Over 50 aktører er interesserte

Equinor skrev i fjor under intensjonsavtaler med en rekke industriaktører som kan være interessert i å lagre CO₂ på norsk sokkel: Air Liquide, Arcelor Mittal, Ervia, Fortum, HeidelbergCement AG, Preem og Stockholm Exergi.

Siden har flere mulige kunder kommet til, ifølge Equinor-sjefen.

– Vi har sett en stor interesse, vi har signert ni intensjonsavtaler, og så har vi en betydelig kundemasse, over et femtitalls, som har tatt kontakt og er interessert og ønsker å få data, sier Opedal.

– Nå har vi fått et prosjekt som faktisk er vedtatt. Vi sanksjonerte det i mai, og nå er det også vedtatt av Stortinget. Derfor så er det et reelt prosjekt, det er et reelt alternativ for kunder, sier Equinor-sjefen.

Slik illustrerer Equinor hvordan CO₂ skal fanges i industrien, for så å bli fraktet til Vestlandet og lagret permanent i et reservoar på sokkelen. Vis mer byoutline Equinor

Sverre Overå er Equinors prosjektleder i Northern Lights. Han tror nye kunder vil komme til etter Stortingets vedtak, fordi det nå er klart at CO₂-lageret i Norge blir virkeliggjort.

– Jeg tror vi vil se en enorm økning i reell interesse for å komme videre med fangstprosjekter nå, sier Overå til E24.

– Sverige er veldig langt fremme, det er veldig positivt. Det er faktisk også betydelig interesse fra andre europeiske land, Nederland har vært nevnt på pressekonferansen, det er et land som er langt fremme. Det samme er Frankrike. Det er også mye bevegelse i Tyskland, et land som tradisjonelt har hatt ganske mye motvilje mot å snakke om CO₂-fangst og -lagring, sier han.

Dette er «Northern Lights»: Northern Lights er lagringsdelen av «Langskip», regjeringens ambisiøse plan for fangst og lagring av CO₂ i stor skala. Den andre delen av «Langskip» består av fangst av CO₂ på sementfabrikken Norcem i Brevik, og kanskje også på forbrenningsanlegget Klemetsrud i Oslo. «Northern Lights» prosjektet består av en terminal i Øygarden i Vestland fylke som skal ta mot CO₂ fraktet med skip fra Østlandet. CO₂-en skal lagres i et reservoar sør for Troll-feltet, rundt 2.500 meter under havbunnen. Bygging og ti års drift av prosjektet vil koste 14,2 milliarder kroner. Av dette dekker Equinor og partnerne 3,8 milliarder og staten 10,4 milliarder. I første fase skal Northern Lights kunne lagre 1,5 millioner tonn CO₂ i året fra 2024, og opptil 40 millioner tonn CO₂ totalt. Fangstprosjektene på Norcem og Fortum vil totalt gi 800.000 tonn CO₂ i året. I andre fase skal CO₂-lageret kunne ta mot fem millioner tonn CO₂ i året, totalt opptil 100 millioner tonn. Vis mer vg-expand-down

Ønsker flere kunder

Et CO₂-kart som E24 har omtalt viser at CO₂-lageret har 300 potensielle kunder for CO₂-lagring innenfor 1.500 kilometers avstand.

Equinors mål er at selve transporten og lagringen av CO₂ skal koste mellom 30 og 55 euro per tonn i 2030. Så kommer fangstkostnaden i tillegg.

Equinor har underskrevet en kontrakt på 380 millioner kroner med Skanska, for arbeid med mottaksterminalen for CO₂ ved Naturgassparken i Øygarden og tilhørende kaianlegg.

Denne delen av arbeidet på CO₂-terminalen skal være ferdig i oktober 2022.

Kostnad blir sentralt for CO₂-rensing: Et viktig spørsmål om fangst og lagring av CO₂ er om det blir billig nok til at selskaper i Europa ønsker å velge akkurat denne løsningen. I stortingsmeldingen om CO₂-rensingsprosjektet fra september skriver regjeringen at «usikkerheita på nyttesida er stor, og tiltaket kan difor også vise seg å vere svært ulønsamt». På en CO₂-fangstkonferanse i fjor anslo flere aktører at prisen for CO₂-rensing (både fangst og lagring) så langt ligger mellom 40 og 90 euro per tonn, og noen mente at den kunne være på helt opp mot 150 euro per tonn. Det er langt over det europeiske selskaper må betale for å slippe ut CO₂ i dag. Kvoteprisen ligger for tiden på om lag 30 euro. Hvis den ikke stiger mye fremover, må kostnaden ved CO₂-rensing videre ned for å gjøre dette til en konkurransedyktig løsning. Da trenger Equinor flere kunder. – Får vi mange aktører med på dette, så vil kostnaden gå ned. Så målet er lavest mulig, for å si det sånn, sa daværende Equinor-sjef Eldar Sætre i fjor. Lagringsprosjektet har i utgangspunktet ingen inntekter hvis det ikke blir tatt i bruk av flere enn Norcem og Fortum. Da vil det også fremstå som en trist affære, rent økonomisk. «Rettshavar estimerer noverdien før skatt og utan statens bidrag til minus 7.941 millioner 2020-kroner, og internrenta til å vere negativ», skriver regjeringen i stortingsmeldingen. Vis mer vg-expand-down

