Equinor-topp Torger Rød blir ny konsernsjef i Vår Energi

Etter 22 år i Equinor hopper Torger Rød nå over til å lede en annen oljekjempe på norsk sokkel: Vår Energi.

Her er Torger Rød (t.v.) avbildet med tidligere Kværner-sjef Jan Arve Haugan i forbindelse med en kontraktstildeling for Equinors Johan Castberg-prosjekt Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB

Kort tid før jul ble det kjent at Kristin Kragseth skulle forlate sjefsstolen i oljeselskapet Vår Energi for å bli sjef i statens oljeselskap Petoro.

Nå er det klart hvem som blir hennes etterfølger: Torger Rød.

Rød har jobbet i Equinor de siste 22 årene, blant annet som direktør for prosjektutvikling og senest som sjef for helse, miljø og sikkerhet.

– Jeg er svært glad for at Torger har takket ja til å bli vår nye konsernsjef. Han har energien, lederegenskapene og erfaringen for å sikre at Vår Energi når sine mål i dagens krevende forhold, sier Phil Hemmens, styreleder i Vår Energi, i en uttalelse.

– JEg ser frem til å påta meg rollen som konsernsjef for et av de mest spennende olje- og gasselskapene i Norge, med ambisiøse vekstmål og drift i alle områder av norsk sokkel, sier Torger Rød selv i en uttalelse.

– Jeg vil benytte sjansen til å takke Kristin Kragseth for hennes uvurderlige bidrag til etableringen av Vår Energi på norsk sokkel, og jeg ønsker henne all mulig suksess i hennes nye rolle i Petoro, sier styreleder Hemmens.

Kragseth kom opprinnelig fra Exxon og ble utpekt som sjef da eierne Eni og oppkjøpsfondet HitecVision etablerte det nye store, norske oljeselskapet Vår Energi.

