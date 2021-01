Equinor-topp Torger Rød blir ny konsernsjef i Vår Energi

Etter 22 år i Equinor hopper Torger Rød nå over til å lede en annen oljekjempe på norsk sokkel: Vår Energi.

Her er Torger Rød (t.v.) avbildet med tidligere Kværner-sjef Jan Arve Haugan i forbindelse med en kontraktstildeling for Equinors Johan Castberg-prosjekt Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB

Kort tid før jul ble det kjent at Kristin Kragseth skulle forlate sjefsstolen i oljeselskapet Vår Energi for å bli sjef i statens oljeselskap Petoro.

Nå er det klart hvem som blir hennes etterfølger: Torger Rød.

Akkurat når han skal begynne i jobben er imidlertid ikke kjent, men det vil «bli annonsert i nær fremtid», ifølge en pressemelding Vår Energi. Kristin Kragseth skal senest begynne i Petoro 1. juni.

Rød har jobbet i Equinor de siste 22 årene, blant annet som direktør for prosjektutvikling og senest som sjef for helse, miljø og sikkerhet i konsernet.

– Jeg er svært glad for at Torger har takket ja til å bli vår nye konsernsjef. Han har energien, lederegenskapene og erfaringen for å sikre at Vår Energi når sine mål under dagens krevende forhold, sier Phil Hemmens, styreleder i Vår Energi, i en uttalelse.

– Jeg ser frem til å påta meg rollen som konsernsjef for et av de mest spennende olje- og gasselskapene i Norge, med ambisiøse vekstmål og drift i alle områder av norsk sokkel, sier Torger Rød selv i en uttalelse.

Produksjonsskipet Jotun tilhørende Vår Energi er for tiden inne til en storstilt oppgradering på Rosenberg Verft i Stavanger. Vis mer byoutline Jarle Aasland

En av de store på norsk sokkel

Oljeselskapet Vår Energi er i dag det største uavhengige oljeselskapet på norsk sokkel, ifølge selskapet selv.

Selskapet så dagens lys da det italienske olje- og gasskonsernet Eni slo sammen sin norske virksomhet med Point Resources som var eid av oppkjøpsfondet HitecVision.

Eni eier i dag 69,6 prosent av Vår Energi, mens HitecVision eier de resterende 30,4 prosentene.

Selskapet kjøpte etter hvert opp alle feltene og lisensene til ExxonMobil i Norge. Det har bidratt til at selskapet i dag har en daglig produksjon på over 300.000 fat per dag, med et mål om å øke til 350.000 fat dette tiåret.

Til sammenligning produserer Equinor rundt 1,2 millioner fat olje og gass daglig på norsk sokkel, mens Aker BP produserer drøye 200.000 fat per dag.

Kristin Kragseth har spilt en sentral rolle i oppbyggingen av Vår Energi.

Hun kom opprinnelig fra Exxon og ble utpekt som sjef da eierne Eni og oppkjøpsfondet HitecVision etablerte det nye store, norske oljeselskapet.

– Jeg vil benytte sjansen til å takke Kristin Kragseth for hennes uvurderlige bidrag til etableringen av Vår Energi på norsk sokkel, og jeg ønsker henne all mulig suksess i hennes nye rolle i Petoro, sier styreleder Hemmens.

Vår Energi har 900 ansatte fordelt på feltene offshore, samt kontorene i Stavanger, Hammerfest og Oslo. Selskapet er blant annet operatør for felt som Goliat i Barentshavet, og Balder og Ringhorne i Nordsjøen.

Selskapet er for tiden engasjert i flere store investeringsprosjekter, som opprustningen av Balder/Ringhorne og det tilhørende produksjonsskipet Jotun, samt utviklingen av det fremtidige Alke-feltet ved Goliat.

I tillegg er Vår Energi partner på store og kjente felt som Statfjord, Ekofisk, Sleipner, Åsgard, Ormen Lange og Grane.

