Grønt lys til ny Equinor-utbygging i Nordsjøen

Regjeringen har sagt ja til utbygging av Breidablikk-feltet i Nordsjøen, som skal levere olje fram til 2044.

Breidablikk-feltet skal kobles til plattformen på Grane-feltet.

Olje- og energidepartementet godkjente tirsdag utbyggingsplanen for oljefeltet Breidablikk.

Breidablikk ligger i Nordsjøen, omtrent 185 kilometer vest for Stavanger, og det er anslått at det er mulig å utvinne 180 millioner fat olje fra feltet. For at feltet skal gå i pluss, kreves det en oljepris på minst 31,7 dollar, ifølge Olje- og energidepartementet.

Breidablikk skal være klart til oppstart i 2024, og de totale investeringene er anslått til 18 milliarder kroner. Breidablikk er forventet å være i drift i 20 år, fram til 2044.

– Spesielt gøy er det med prosjekter som Breidablikk, som både bidrar til å utnytte allerede etablert infrastruktur, opprettholder produksjon, verdiskaping og sysselsetting, samt øker utvinningsgraden på sokkelen, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding.

Breidablikk ligger i Nordsjøen, vest for Stavanger.

Bølge av prosjekter etter skattepakke

Breidablikk-utbyggingen er en del av en bølge nye olje- og gassprosjekter på norsk sokkel, som har fått ekstra drahjelp av den midlertidige skattepakka til oljenæringa.

Skattepakka ble vedtatt av Stortinget sommeren 2020, primært for å sikre arbeidsplasser i industrien langs norskekysten, etter at oljeprisfall og pandemi førte til at investeringene i nye prosjekter på sokkelen sto i fare for å bråstoppe.

En fersk rapport fra Rystad Energy viser at investeringene i petroleumsprosjekter i Norge har falt mindre og hentet seg inn raskere siden våren 2020, enn i sammenlignbare land.

Kritikerne av skattepakken frykter den vil føre til at det bygges ut prosjekter som er lønnsomme for oljeselskapene, men som staten i sum taper på. Dette har både bransjen og departementet avvist at vil skje.

90 prosent til norske bedrifter

Breidablikk-prosjektet består ifølge Olje- og energidepartementet av et «omfattende undervannsanlegg» som skal kobles til den allerede eksisterende plattformen Grane. Derfra sendes oljen i rør til terminalen Sture i Øygarden nord for Bergen.

Equinor, som er operatør for Breidablikk, har opplyst til departementet at norskeide bedrifter vil få kontrakter på 90 prosent av investeringene i feltet, og 70 prosent av verdiskapningen i utbyggingsfasen vil skje i Norge.

– Breidablikkprosjektet vil ha behov for betydelige vare- og tjenesteleveranser fra norsk næringsliv, og vil på den måten gi ny verdiskaping og verdifulle sysselsettingseffekter både i berørte norske bedrifter og i det norske samfunnet for øvrig, sier Bru.

Olje- og energiminister Tina Bru, sammen med statsminister Erna Solberg under presentasjonen av regjeringens energimelding i juni.

Kontrakter til Aker Solutions, Wood og TechnipFMC

Aker Solutions har fått en kontrakt på om lag 2,5 milliarder kroner, inklusive opsjoner, for å bygge produksjonsanlegget på havbunnen. Rundt 300 årsverk totalt hos Aker Solutions i Norge vil være tilknyttet prosjektet, fordelt mellom Fornebu, Tranby, Egersund, Sandnessjøen og Ågotnes.

Også Wood og TechnipFMC har vunnet kontrakter i utbyggingen, for henholdsvis arbeid med å gjøre klar Grane-plattformen for mottak fra Breidablikk-feltet, og rørlegging.

Aftenbladet/E24 har i ettermiddag spurt Equinor om tall for utslipp av klimagasser fra den planlagte produksjonen på Breidablikk, og oppdaterer saken når Equinor svarer.