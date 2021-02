Ny informasjonsdirektør i Equinor

Bård Glad Pedersen går av som informasjonsdirektør i Equinor. Inn kommer Sissel Rinde.

Bård Glad Pedersen slutter som informasjonsdirektør i Equinor. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Han har vært ansvarlig for Equinors forhold til pressen og eksterne kommunikasjon. Nå går informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen over i en ny rolle i selskapet, uten at han vil fortelle hva han skal gjøre.

– Dette er mitt initiativ. Med utgangspunkt i at jeg har hatt denne jobben i fem år, har jeg gitt det signalet om at jeg ønsker å gjøre noe nytt. Og så er vi en endringsprosess i selskapet, så da var det et naturlig tidspunkt for meg, sier Pedersen til Dagens Næringsliv.

44-åringen var tidligere ansvarlig for ekstern kommunikasjon for den internasjonale virksomheten til Equinor (som da het Statoil) fra 2009 til 2013. Da forsvant han ut noen år som statssekretær under utenriksminister Børge Brende (H).

Sissel Rinde blir ny informasjonsdirektør i Equinor. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Pedersen har bakgrunn i partiet og var også politisk rådgiver og statssekretær i Forsvarsdepartementet fra 2001 til 2005. Nå avviser han at han tenker seg tilbake til politikken.

Pedersen kom tilbake til oljeselskapet i 2015, etter at Eldar Sætre hadde tatt over som konsernsjef, og ble da Sætres nærmeste informasjonsmedarbeider.

Ny informasjonsdirektør blir Sissel Rinde. 47-åringen har vært kommunikasjonsdirektør for forretningsområdet Teknologi, prosjekter og boring.

Bård Glad Pedersen jobbet tett på konsernsjef Eldar Sætre i mange år – som her under kapitalmarkedsdagen i London i 2017, en av de viktigste kommunikasjonsarenaene til selskapet i løpet av et år. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

– Denne stillingen må jo være en av de mest spennende kommunikasjonsjobbene i Norge, med all oppmerksomheten selskapet får, både på godt og vondt, og interessen vi har fra det norske folk. Det gjør jobben både viktig og ikke minst utfordrende, sier Rinde.

Flere sentrale personer høyt oppe i Equinor-systemet har fått seg nye jobber eller oppgaver etter at Anders Opedal tok over som konsernsjef i november.

