Apply vant kontrakt med Equinor

Det jobbes nå intenst for å få en utbyggingsplan av Dugong-funnet i Nordsjøen klart til «skattefristen» i slutten av 2022. Oljeserviceselskapet Apply skal nå se på hvordan Statfjord C-plattformen kan bygges om for å ta imot produksjonen fra funnet.

Arkivbilde av Statfjord C-plattformen til Equinor som kan bli mottageren av produksjonen fra det kommende Dugong-feltet til Neptune Energy. Vis mer byoutline Harald Pettersen / Equinor / Harald Pettersen

Publisert: Publisert: I går 20:17

Apply skal utrede mulighetene for å bygge om plattformdekket på Statfjord C-plattformen, der Equinor er operatør, slik at man kan ta imot produksjon fra Dugong-funnet til Neptune Energy, melder selskapet selv. Apply er en del av oljeservicekonsernet Moreld som eies av HitecVision

Arbeidet er en del av en større rammeavtale Apply har med Equinor og deres enhet for modne felt, kalt som FLX.

Mulighetsstudien som nå utføres skjer i samarbeid mellom Neptune, Equinor og Apply, ifølge en pressemelding fra oljeserviceselskapet.

Det var i august i fjor at Neptune Energy meldte om Dugong-funnet i Nordsjøen, som da var det største funnet i 2020. Rekorden ble senere slått av ConocoPhillips da de gjorde Slagugle-funnet på slutten av året.

Vil rekke «skattefristen i 2022

Neptune Energy satser tungt på Dugong-funnet. I oktober i fjor bladde selskapet opp en ukjent sum for å sikre seg en større eierandel i lisensen.

Målet har hele tiden vært å rekke «skattefristen» ved slutten av 2022. I oljeskattepakken som Stortinget vedtok i fjor sommer, ble det nemlig stilt et krav om at prosjekter som skal dra nytte av ordningen må sende inn en utbyggingsplan (PUD) innen utgangen av 2022.

Apply skriver at de nå skal vurdere kapasiteten og mulighetene som finnes på Statfjord C, inkludert «å identifisere kapasitetsbegrensninger gjennom flaskehalser» i anlegget.

– Vi er glade for å ha fått tilliten ved å bli valgt som leverandør til dette prosjektet. Med denne oppgaven bekrefter vi nok en gang vår omfattende ekspertise innen innledende ingeniørarbeid og vår vilje til å lykkes, sier Karsten Gudmundset, administrerende direktør i Apply, i meldingen.

Det skal blant annet vurderes om man kan koble Dugong direkte til Statfjord eller om man skal gå via subsea-anlegget på Nordflanken, opplyser Apply.

Vurderer både produksjonsskip og subsea

Neptune planlegger å velge utbyggingsløsning gjennom et konseptvalg «innen utgangen av 2021» opplyser selskapet til E24.

– Vet dere om dette blir en subsea-tieback til Statfjord eller er andre konsepter også mulig?

– Planen er å levere PUD innen utgangen av 2022. I den forbindelse ser vi nå på ulike alternative utbyggingsløsninger, både tie-ins til nærliggende infrastruktur og frittstående innretninger som FPSO (flytende produksjonsskip red.anm.) – både eksisterende og nybygg, sier prosjektdirektør Erik Oppedal i Neptune Energy Norge til E24.

– Har dere satt ut flere Feed-kontrakter

– Neptune har på vegne av partnerskapet i Dugong lisensen tildelt flere konseptstudier. Gjennom vår allianse avtale med TechnipFMC ser vi på utbyggingsløsninger for Dugong undervannsproduksjonsanlegg og oppkoblingsløsninger, sier Oppedal og fortsetter:

– De ulike verts og tilknytningsalternativene blir håndtert av relevant operatør selskap eller eier. Eventuelle Feed-kontrakter vil bli tildelt etter konseptvalg.

Skal bore letebrønn i tredje kvartal

Det første ressursanslaget for Dugong var på 40 til 120 millioner fat. I mars i år annonserte Neptune resultatene av en avgrensningsbrønn der man kunne komme med et oppdatert anslag på 40 til 108 millioner fat oljeekvivalenter.

Funnet i august reduserte også usikkerheten i et nærliggende prospekt i lisensen, som er beregnet til å ligge på 33 millioner fat oljeekvivalenter, som kommer i tillegg.

I tredje kvartal i år skal Neptune også bore Tail-prospektet nær Dugong-funnet. Selskapet bekrefter at det kan gi enda større ressurser til feltutbyggingen:

– Tail er et leteprospekt i samme lisens og kan tilføre verdifulle tilleggsvolumer til en Dugong-utbygging. Det blir tatt høyde for tilleggsvolumer i alternativene som nå studeres, slik at Tail eventuelt kan inkluderes og utvinnes som en del av Dugong utbyggingen, sier Erik Oppedal i Neptune Energy Norge.

