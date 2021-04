Alvorlig koronatrøbbel for Equinor, men sikter på oppstart innen juni

Den alvorlige koronasituasjonen i Brasil har gitt utsettelser for Equinor, men nå tror selskapet på at produksjonen er i gang på Peregrino innen juni.

Peregrino-feltet har vært stengt ned siden april i fjor. Vis mer byoutline Anders Minge

– Det er målet vårt, og det vi la fram i årsrapporten vår. Første halvdel av 2021 er den siste oppdaterte tidsplanen vi jobber ut fra, sier pressekontakt Erik Haaland i Equinor til Aftenbladet.

– Det nærmer seg, altså?

– Ja, vi håper det, men samtidig er det risiko forbundet med smittesituasjonen i Brasil. Det er veldig krevende i landet, og det påvirker muligheten for innreise og få folk ut offshore. Dette er faktorer som er med på å påvirke framdriften i arbeidet, sier Haaland videre.

Mye koronasmitte i Brasil

Brasil har en svært anstrengt smittesituasjon i landet. 13,5 millioner mennesker har vært smittet siden koronapandemien startet vinteren 2020. Landet har hatt over 355 000 koronarelaterte dødsfall.

Erik Haaland sier også at Equinor har hatt en del tilfeller på Peregrino-feltet. Noe som også påvirker framdriften i prosjektet.

– Under disse omstendighetene er arbeidet krevende. Vi ønsker selvsagt ikke å utsette folk for mer risiko enn nødvendig. Vi har derfor vært hatt tilfeller hvor vi ikke har fått inn den nødvendige kompetansen til landet, dette har betydning for hastighetene i arbeidet. Smittesituasjonen er hovedårsaken til at arbeidet har tatt lengre tid enn det vi opprinnelig så for oss. Men vi ønsker å få feltet opp og gå igjen så snart som mulig, sier Haaland.

– Tester dere personell før utreise offshore i Brasil?

– Ja, det gjør vi. Men det er dessverre ikke en 100 prosents garanti for å unngå smitte. Vi har hatt en del tilfeller med smitte på Peregrino. Smitte og karantene har også påvirket at tidsplanen vår har sklidd litt ut, sier Haaland.

I fjor, omtrent på denne tiden, chartret Equinor fly for å sende hjem ansatte og familier som var på utstasjonert arbeid i Brasil. Mellom 50 og 60 ansatte med familier ble flydd ut. På grunn av smittesituasjonen er det bar et fåtall av disse som er tilbake i Brasil, opplyser Haaland.

Erik Haaland, pressetalsmann for internasjonal virksomhet i Equinor. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Stengt i ett år

Peregrino-feltet har vært stengt ned siden april i fjor da det ble oppdaget problemer med stigerør som måtte repareres eller byttes ut som følge av korrosjon.

Equinor har tidligere opplyst at det omfattende arbeidet koster selskapet om lag en milliard kroner. I fjor høst skrev Aftenbladet at Equinor gikk glipp av rundt fem milliarder kroner som følge av manglende produksjonsinntekter fra feltet i 2020.

Denne summer er økt som følge av at feltet ikke kom i drift som antatt i 2021.

I et varselbrev Miljøstiftelsen Bellona sendte til norske myndigheter i fjor, hevdet Bellona at arbeidet med å få i stand produksjonen på feltet igjen var mer omfattende enn det Equinor hadde opplyst.

Basert på informasjon som Bellona hadde fått, ble det hevdet at Equinor måtte ut med rundt 15 milliarder kroner for å få orden på feltet igjen.

Equinor selv avviste påstandene og sa dette var feilaktige påstander.

Peregrino 2 i 2022

Nå ser imidlertid selskapet lys i enden av Peregrino-tunnelen. Oppstart av produksjonen fra Peregrino 2 henger sammen med Peregrino 1. Når det gjelder Peregrino 2, tar Equinor sikte på oppstart i første halvdel av 2022.

Når dette er i gang, vil Equinor ha en totalproduksjon i Brasil på om lag 100 000 oljeekvivalenter. Mot slutten av 2019 var produksjonen på 75 000 fat. Det er også fart i Bacalhau-utbyggingen. Feltet het tidligere Carcará og bygges ut med et flytende produksjons- og lagringsfartøy, FPSO. Denne produseres i Kina, men med støtte fra Aibel som fikk den såkalte FEED-kontrakten.

I fjor høst delte Equinor, på vegne av de andre partnerne ExxonMobil og Petrogal Brasil, ut kontrakter for bore- og brønntjenester for feltet til Baker Hughes, Halliburton og Schlumberger.

– I løpet av året kommer vi også til å avgjøre endelig investeringsbeslutning for Bacalhau-utbyggingen, sier Haaland.