Equinor endrer menyen: Mer norsk mat offshore

Equinor-kokk Trond Cato Fylling kan endelig bruke mer norske råvarer når han lager mat til oljearbeiderne på Heidrun-plattformen.

Trond Cato Fylling, kokk på Heidrun-plattformen og tillitsvalgt i Safe. Vis mer

Trond Cato Fylling er Equinor-kokk og hovedtillitsvalgt i fagforeningen Safe. Han tok i 2019 initiativ til at selskapet skulle importere mindre mat fra utlandet til plattformene på sokkelen – og heller gå for mer kortreiste, norske råvarer.

Fylling reagerte på at kjøttet han tilberedte til offshoremiddager i hovedsak kom fra Brasil og Argentina – og at rundt 80 prosent av kjøttet Equinor brukte på sokkelen, var importert. Når Equinor brukte rundt ett tonn kjøtt på sine plattformer hver dag, mente han at det var grunn til å gjøre noe.

Sammen med Roger Fimland Maurstad tok Fylling matsaken opp internt i Safe, og fikk solid støtte i fagforbundet.

Tre år senere kan de se at kampen har båret frukter. For når Equinor har satt seg mål om å kutte utslipp av CO₂ markant, vil selskapet nå også bruke flere råvarer fra Norge – og erstatte noe rødt kjøtt med plantebasert, kylling, svin, vilt og fisk, skriver Safe på sin hjemmeside.

– Folk ute i havet vil få en meny som reflekterer Equinors bærekraftsstrategi. Vi skal ha matretter som får et annet CO₂-avtrykk og flere ingredienser fra hele Norge, sier forpleiningsdirektør Kjersti Torgersen i Equinor til Safe.

Hun understreker samtidig at importen av mat fortsatt vil være importert.

