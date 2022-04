Putin svarer på vestlig importkutt: Vil satse på energieksport mot øst

Oljeanalytiker tror land som India, Tyrkia og Kina vil ta imot billig russisk olje med åpne armer.

VIL OMDIRIGERE: Putin vil bygge ut infrastruktur for å kunne eksportere mer energi til øst, ettersom vesten forsøker å redusere importen fra Russland.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Russlands president Vladimir Putin sier han vil jobbe for å kunne eksportere mer olje og gass østover, mens vestlige land vil kutte avhengigheten til russisk energi, melder Reuters.

I uttalelser som ble sendt på statlig russisk TV torsdag hevdet Putin at Europa presser opp prisene og destabiliserer markedet ved å snakke om å kutte russisk energiimport.

– Uvennlige land innrømmer at de ikke klarer seg uten russiske energiressurser, sa Putin ifølge Reuters.

Den russiske olje- og gasseksporten er rammet av vestlige sanksjoner. USA har stanset all import av russisk olje, og Storbritannia har planer om å gjøre det samme innen året er omme.

EU har sagt at de vil kutte avhengigheten av russisk gass med to tredjedeler i løpet av året.

Vil øke eksport til Asia

Den russiske presidenten sa også at de vil bli nødt til å bygge ut infrastruktur for å kunne øke eksporten til Asia.

– Når det gjelder russisk olje, gass og kull, så vil vi kunne øke tilbudet til andre deler av verden - til steder der det virkelig trengs, sa Putin ifølge Bloomberg.

Russland startet med gasseksport gjennom rørledninger til Kina i slutten av 2019, etter at de med årevis av forhandlinger gikk med på å kutte prisene.

Tror Kina vil ha mer russisk olje

Kina begynte å frigjøre olje fra sitt strategiske oljereservelager i fjor, for å dempe oljeprisoppgangen.

– Derfor forventer vi at Kina øker importen av russisk råolje betydelig for å gjenoppbygge lageret, uavhengig av kinesisk etterspørsel fra konsumentene, sier partner og analytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto til E24.

Hun tror også at en offisiell EU-sanksjonering av russisk olje vil presse oljeprisen «mye høyere».

– Men etter et innledende sjokk tror vi at oljeprisen vil trekke seg tilbake når markedet innser at russisk oljeeksport vil fortsette å strømme til andre markeder som India, Tyrkia og Kina.

Pareto-analytikeren tror videre at ved å kjøpe russisk olje til en rabatt på 35 dollar fatet eller mer, så vil land som India, Tyrkia og Kina minimere virkningen av oljesanksjonene.