Slik skal Equinor omstille seg

Equinor har lagt frem planen for hvordan selskapet skal omstilles, og ber eierne stemme over den i mai. – En sterk energiomstillingsplan, sier konserndirektør.

Dette bildet er fra Equinors britiske havvindanlegg Dudgeon, som etter hvert skal videreutvikles i en ny fase.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

I fjor varslet Equinor en plan for energiomstilling som aksjonærene skal ta stilling til hvert tredje år fra 2022.

En slik plan ble lagt frem i mars, og nå skal eierne si sin mening på Equinors generalforsamling i mai.

Den norske stat er Equinors største eier med en post på 67 prosent.

– Dette er den første energiomstillingsplanen vi har i Equinor. Den skal nå opp til en rådgivende avstemning på generalforsamlingen 11. mai, sier konserndirektør Jannicke Nilsson i Equinor til E24.

Hun sier at planen er mer konkret enn tidligere på hva selskapet vil gjøre i 2030 og 2035 for å være i rute til målet om netto nullutslipp i 2050.

– Vi mener vi har en sterk energiomstillingsplan, sier hun.

– Planen er at vi skal gi en årlig statusoppdatering på energiomstillingsplanen, hva som går saktere eller raskere enn vi trodde, og hvilke nye tiltak som har vært nødvendige å iverksette. Så skal hele planen oppdateres hvert tredje år, sier Nilsson.

Konserndirektør Jannicke Nilsson i Equinor.

Les også Skal legge frem omstillingsplan hvert tredje år: Vil at eierne skal gi råd

Satser fortsatt på olje og gass

Energiomstillingsplanen baserer seg på tre søyler:

Fortsatt olje- og gassproduksjon skal være en pengemaskin som finansierer avkarbonisering og omstilling, samtidig som Equinor skal fortsette å kutte utslippene fra selve produksjonen

Selskapet satser på lønnsom vekst innen fornybar energi

Equinor skal gripe nye markedsmuligheter innen lavkarbonløsninger som CO₂-lagring og hydrogen

– Equinors energiomstilling bygger videre på de tre pilarene vi har: Det er å fortsette å produsere olje og gass, men redusere utslippene fra produksjonen, å fortsette å bygge ut fornybar energi gjennom konkrete prosjekter, og så har vi konkrete ambisjoner på lavkarbon, med klynger innen hydrogen og CO₂-lagring, sier Nilsson.

Equinors kunngjorte løfter (røde punkter) sammenlignet med utslippsbanene i IEAs ulike klimascenarioer. Den stiplede røde linjen er en utslippsbane som følger de politiske løftene som er gitt så langt, mens den lyseste linjen er en bane i tråd med IEAs scenario for nullutslipp i 2050.

Styret støtter ikke klimaforslag

Equinor sendte tirsdag ut innkallingen til årets generalforsamling.

I likhet med i fjor anbefaler Equinor-styret at eierne stemmer ned alle aksjonærforslag om ytterligere klimatiltak. Blant årets forslag er at Equinor skal halvere alle utslipp innen 2030, inkludert kundenes utslipp ved bruk av olje og gass.

Andre forslag går på at Equinor skal ta initiativ til et statlig omstillingsfond for oljearbeidere, at selskapet skal stanse all olje- og gassleting, og at det skal selge all sin utenlandsvirksomhet (se faktaboks).

Dette er forslagene på generalforsamlingen En rekke aksjonærer har kommet med forslag knyttet til blant annet klima og omstilling på årets generalforsamling i Equinor. Equinor-styret anbefaler eierne å stemme mot alle disse forslagene: Forslag fra aktivistgruppen Follow This om å sette kuttmål på kort, mellomlang og lang sikt, inkludert også kundenes utslipp fra bruken av olje og gass (Scope 3).

Forslag fra aksjonærene WWF og Greenpeace om å halvere absolutte utslipp innen 2030, inkludert fra forbrenning, og redusere dem til null innen 2050, uten kvotekjøp eller naturlig karbonlagring.

Forslag fra Greenpeace om at Equinor skal ta initiativ til et statlig omstillingsfond for olje- og gassarbeidere, finansiert av inntekter fra olje- og gassproduksjon.

Forslag fra Even Bakke, Bente Marie Bakke, Ketil Lund, Guttorm Grundt og Gro Nylander om å opprette en frivillig eksklusjonssone for olje og gass i Barentshavet, og ikke lete eller prøvebore mer i regionen.

Forslag fra Bente Marie Bakke om at Equinor blir ledende produsent av fornybar energi, stanser all letevirksomhet og prøveboring, dropper utenlandsprosjekter og legger frem en nedtrappingsplan for olje og gass.

Forslag fra Gro Nylander om at Equinor skal mangedoble sin satsing på fornybar energi, droppe leting i Barentshavet, skrinlegge Wisting-feltet, avvikle utenlandsk virksomhet, og legge en konkret plan for gradvis avvikling av oljesektoren.

Forslag fra Guttorm Grundt om en strategi for reell omlegging av virksomheten til bærekraftig energiuproduksjon, inkludert letestans på sokkelen innen 2024, full avvikling av utenlandsk olje- og gassvirksomhet innen 2026 og investering av én milliard euro til fornybar energi i Ukraina.

Forslag fra Ivar Sætre om å selge seg ut av all utenlandsvirksomhet, først innen fornybar energi og deretter innen petroleum.

Forslag fra Per Henning Lerstad om å legge frem en konkret handlingsplan for kvalitetssikring og antikorrupsjon. Vis mer

Dette er de konkrete målene

I sin omstillingsplan har Equinor satt mål for absolutte utslippskutt i 2030. Disse gjelder for selskapets utslipp knyttet til produksjonen på egenopererte felt. Utslipp knyttet til kundenes forbrenning av produktene er ikke medregnet.

I fjor slapp Equinor ut 12 millioner tonn klimagasser knyttet til produksjonen. Medregnet bruken av produktene var utslippene på 249 millioner tonn, ifølge selskapets bærekraftsrapport.

– Hva er det Equinor lover til aksjonærene innen 2030?

– Innen 2030 skal utslippene knyttet til egenprodusert olje og gass reduseres med 50 prosent sammenlignet med 2015-nivå, sier Nilsson.

– Vi har også satt oss klare ambisjoner for å bidra også på utslipp fra det vi leverer, altså Scope 3, og sagt at vår netto karbonintensitet skal ha en reduksjon på 20 prosent i 2030, 40 prosent i 2035 og videre til netto null i 2050, sier hun.

Equinors utslipp var på 68 gram CO2-ekvivalenter per megajoule energi selskapet produserte i 2019. Dette skal ned til 54 gram per megajoule i 2030, 41 gram per megajoule i 2035 og null gram per megajoule i 2050.

Med et slikt mål vil Equinors utslipp per produserte energienhet kunne senkes ved at selskapet produserer mer fornybar energi.

– 50 prosent av kapitalinvesteringene i 2030 skal gå til lavkarbonprosjekter og fornybar energi. I 2030 skal vi ha 12-16 gigawatt fornybarkapasitet. Innen 2035 skal vi ha 3-5 klynger innen lavkarbonvirksomhet som blant annet hydrogen, sier Nilsson.

Slik ser Equinor for seg at karbonintensiteten (utslipp per produserte enhet) skal falle, drevet av både konkrete utslippskutt, økt produksjon av fornybar energi, energieffektivisering, konsolidering og potensielt også kjøp av klimakvoter eller andre kompenserende tiltak.

Delte syn på planen

Equinor fikk i fjor kritikk for sine planer om å fortsette å øke olje- og gassproduksjonen frem mot 2026, og for ikke å sette absolutte kuttmål knyttet til alle sine utslipp.

Ifølge Nilsson er det ulike syn blant eierne på den omstillingsplanen selskapet har lagt frem.

– Mange mener planen klargjør de målene vi har satt oss og ser frem til oppfølgingen. Noen av aksjonærene syns det skjer for mye og for fort, og så er det noen av aksjonærene som syns omstillingen går for sent, sier hun.

Energidebatten påvirkes også av Russlands invasjon av Ukraina, som har ført til at EU la frem en plan for å kutte sin avhengighet av russisk gass og fremskynde energiomstillingen. Også Equinor-eierne påvirkes, ifølge konserndirektøren.

– Vi ser at det er ganske annerledes tilbakemeldinger fra aksjonærene etter krigen kontra før, så noen blir nok preget av det kortsiktige bildet. Men denne omstillingen skal jo skje på lang sikt, sier Nilsson.

Vil endre formålsparagrafen: Equinors styre foreslår å endre selskapets formålsparagraf, for å understreke at det ikke lenger bare er en olje- og gassprodusent, men et bredere energiselskap. «Styret finner det derfor, nettopp i det året selskapet fyller 50 år, riktig at vedtektenes § 1, som angir selskapets formål, gis et uttrykk som er fremtidsrettet og beskriver den retning selskapet vil ha fremover», skriver Equinor i innkallingen. Dagens formålsparagraf har fokus på «petroleum, avledede produkter og andre energiformer». Det nye forslaget handler derimot om at Equinor skal «utvikle, produsere og markedsføre ulike former for energi og avledede produkter og tjenester». Vis mer

Åpner for bruk av kvoter

Det at Equinor bruker karbonintensitet som mål åpner for at selskapet kan benytte seg av klimakvoter og skogplanting for å kompensere for utslippene sine.

– Vi har ikke gjort noen investeringer i kompenserende tiltak ennå. Vi jobber med å forstå hva som er tiltak av høy kvalitet, og som leverer på relevante standarder og rammeverk, sammen med ulike institusjoner, sier Nilsson.

– For oss er det viktig å redusere det vi kan, men vi ser at kompenserende tiltak vil spille en rolle for mange selskaper for å kunne nå netto null frem mot 2050, sier hun.

– Vil dere også telle med CO₂ dere lagrer på norsk sokkel for utenlandske aktører, selv om dette kanskje også telles i et annet land?

– Vi jobber med dette nå for å sikre at det ikke blir dobbelt bokføring. Dette vil være del av det vi rapporterer på i den årlige statusen og bærekraftsrapporten. Det skal ikke være noen dobbelt bokføring på dette, sier Nilsson.

Dette er Equinors prosjekter: I sin energiomstillingsplan peker Equinor på hvilke konkrete prosjekter det planlegger innen olje og gass, havvind og ulike klimatiltak. Equinor peker på flere olje- og gassprosjekter som skal bygges ut fremover, som andre fase av Johan Sverdrup, Njord Future, Johan Castberg, Breidablikk og tredje fase av Ormen Lange. Utenlands bygger selskapet ut andre fase av Peregrino, Vito, Azeri Central East og første fase av Bacalhau. Equinor omtaler flere grep for å kutte utslipp, som å ta i bruk strøm fra land på Sleipner, Gina Krog, Oseberg, Troll Vest, Njord og Kårstø. De trekker også frem havvindprosjektet Hywind Tampen, som vil kutte gassforbruket på feltene Gullfaks og Snorre. Utenlands tar Equinor grep på Peregrino-feltet i Brasil for å redusere utslippene. Selskapet skal modifisere faklingen på Mariner for å få ned utslippene der, og installere CCGT-gassturbiner på Bacalhau og BMC-33 i Brasil og Bay du Nord i Canada, i tillegg til systemer for lukket fakling. Equinor omtaler også hvordan det skal oppfylle sine planer om fornybar kapasitet på 12-16 gigawatt innen 2030. Selskapet bygger for tiden ut fornybar energi med samlet kapasitet på 1,6 gigawatt, inkludert Hywind Tampen på 88 megawatt, Doggerbank A, B og C i Storbritannia og prosjektene Braniewo og Zagorzyca i Polen. Selskapet har også inngått avtaler om kraftsalg fra prosjekter på 2,6 gigawatt, inkludert havvindprosjektene Empire 1 og 2 og Beacon Wind i USA, MFW Baltyk II og III i Polen og forskjellige solprosjekter. På sikt har Equinor ytterligere prosjekter på totalt 5,5 gigawatt, inkludert Beacon Wind 2 i USA, Baltyk I-prosjektet i Polen, utvidelser av britiske Sheringham Shoal og Dudgeon, sørkoreanske Donghae 1 og Firefly, og fornybarprosjekter på land i Brasil og Polen. Innen lavkarbon trekker Equinor frem fase 1 og 2 av CO₂-lageret Northern Lights på Vestlandet, ammoniakkprosjektet Barents Blue som selskapet planlegger med Horisont Energi, flere britiske hydrogen- og CO2-lagringsprosjekter i Teesside og Saltend, det belgiske hydrogenprosjektet H2BE, hydrogenprosjektet på et gasskraftverk i nederlandske Eemshaven og hydrogenplaner i USA. Vis mer

Les også Får støtte til hydrogen og CO₂-rensing: – Jeg syns britene er tøffe