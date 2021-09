Fortsatt mye vann i magasinene, sier NVE: – Snakker ikke om rasjonering nå

NVE frykter ikke strømrasjonering til våren. – Det er fortsatt mye vann i magasinene, sier seksjonssjef Ann Myhrer Østenby.

Strømprisene holder seg på rekordnivåer, og torsdagens pris på 1,23 kroner kilowattimen (utenom påslag til strømselskapene, nettleie og avgifter) holder seg på samme nivå fredag, ifølge strømbørsen Nord Pool.

Analytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight advarte torsdag i E24 om at det i verste fall kan bli strømrasjonering til våren hvis det ikke kommer regn som fyller opp magasinene.

Det har ikke vært mindre vann i norske vannmagasiner på denne tiden på året siden 2006. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ser likevel liten fare for strømrasjonering til våren.

– Vi er ikke der at vi mener at vi er i en anstrengt kraftsituasjon, og det er i tillegg mange steg mellom en anstrengt situasjon og rasjonering. Vi gjør mange analyser, men så langt definerer vi ikke situasjonen som anstrengt, sier seksjonssjef Ann Myhrer Østenby i NVE til E24.

– Hva skal til for at kraftsituasjonen blir anstrengt?

– Det er at analysene viser at vi ikke vil ha nok ressurser til å produsere gjennom vinteren og våren, sier Østenby.

– Fortsatt mye vann

Østenby peker på at det fortsatt er mye vann igjen i magasinene, selv om fyllingsgraden er lavere enn vanlig.

– Det er lav magasinfylling for årstiden, men vi er i den årstiden der magasinfyllingen normalt sett er på sitt høyeste. Det er fortsatt mye vann i magasinene, med en magasinfylling på 65 prosent, sier hun.

Medianen for fyllingsgraden i samme uke de siste 20 årene er på 82 prosent.

Man må tilbake til 2006 for å finne en lavere magasinfylling i uke 36 enn i år. Da var fyllingsgraden på 61,4 prosent, ifølge NVEs statistikk. Også i 2018 var det nokså lav fylling i magasinene, med 65,7 prosent i samme uke.

Nye kabler øker forsyningssikkerheten

Norge har større forsyningssikkerhet enn tidligere, nå som de nye strømkablene til Tyskland og Storbritannia er på plass, påpeker NVE. Norge har nå totalt 17 utenlandsforbindelser via kraftlinjer på land og kabler.

– Vi er i en situasjon der vi har to strømkabler til utlandet som vi ikke har hatt tidligere, som bidrar til økt forsyningssikkerhet, sier Østenby.

– Det er også ekstremt høye priser i markedet, og det er et signal til kraftkrevende industri, som gjør fortløpende vurderinger av om de bør spare strøm og la være å produsere sine produkter, sier hun.

Normalt vil det også regne en del på høsten, og det kan dempe bekymringene for nedtapping av magasinene. Selv om det har vært tørt så langt i år, er det noen uker igjen til det blir for kaldt til at det kan falle mer regn.

– Fortsatt kan veldig mye skje med været. Fyllingsgraden øker normalt frem til uke 40, og holder seg der ganske langt utover høsten før den begynner å synke etter hvert som produksjonen øker på vinteren, sier Østenby.

NVE har ansvar for forsyningssikkerheten, men ikke for prisene. Selv om forsyningssikkerheten øker med nye kabler, kan det bli dyrt å importere strøm fra for eksempel Tyskland hvis situasjonen blir anstrengt. Tyske strømpriser ligger på rundt 1,60 kroner kilowattimen, ifølge Nord Pool.

– Høye priser er et tegn på at ressurssituasjonen er dårligere enn det man ønsker målt mot forbruket, sier Østenby.

– Snakker ikke om rasjonering nå

NVE-seksjonssjefen mener det er for tidlig å være bekymret. I tidligere tørrår har magasinene fylt seg opp igjen utover høsten.

– Vi har sett i tidligere år med lav fyllingsgrad at dette har endret seg utover høsten, som i 2006 og 2018, sier Østenby.

– Så det er litt tidlig å være bekymret?

– Vår vurdering tilsier det. Vi snakker ikke om rasjonering nå. Hvis du ser på 2006 og følger linjen, så økte fyllingsgraden utover høsten, og man endte i 2007 med langt høyere magasinfylling enn vanlig. Så dette endrer seg veldig fort, og været kan endre seg, sier hun.

– Vi kan selvsagt aldri avvise helt at det kan bli rasjonering, for det kan for eksempel bli den tørreste høsten noensinne. Men vi er ikke bekymret for dette nå, legger hun til.