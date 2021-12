Kappes om å foreslå strømstøtte: Slik vil de senke strømregningen

Bør folk få 4.000 kroner rett i lommen for å dempe strømsjokket, eller bør man kutte momsen? Ap, Sp og SV på Stortinget gir nå regjeringen marsjordre om å finne tiltak.

Dette bildet er fra regjeringskvartalet i Oslo, som nå er under gjenoppbygging. Bygget til høyre huser verket «Fiskerne» av Carl Nesjar og Pablo Picasso. Bakerst troner Høyblokken. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Torsdag skal Stortinget ha finansdebatt og godkjenne tilleggsmeldingen til statsbudsjettet for 2022 som Støre-regjeringen nylig la frem.

Noe av det som vil bli diskutert er de skyhøye strømprisene. Flere partier og organisasjoner tar nå til orde for å kompensere folk for de høye prisene.

– Det må være en sum som monner, sa Rødts Sofie Marhaug til E24 onsdag.

Hvilke tiltak som kommer er ukjent, men Ap, Sp og SV på Stortinget gir nå regjeringen marsjordre om å finne tiltak.

– Med dette forslaget parkerer vi all uro om det kommer tiltak eller ikke, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

De tre budsjettkameratene ble sent onsdag kveld enige om forslaget, som samtidig vil hindre flertall for en rekke andre forslag.

– Det jobbes nå med flere tiltak for å avhjelpe dagens situasjon, sier stortingsrepresentant Eigil Knutsen (Ap) i Stortinget torsdag.

Les på E24+ Kommentar: Vil strømprisene gi oss høyere lønn?

Foreslår momskutt og kontantstøtte

Dette er noen av forslagene så langt:

Rødt mener at økte statlige inntekter fra merverdiavgift (moms) på strøm og det økte utbyttet fra Statkraft skal gå rett ut til folket for å kompensere for de høye strømregningene ( E24

El- og IT-forbundet vil bruke flere milliarder på å kutte hele eller deler av merverdiavgiften på strøm, og fjerne en fjerdedel av strømregningen. Kraftbransjeorganisasjonen Distriktsenergi støtter ideen ( E24

Også arbeidstagerorganisasjonen Lederne med 17.000 medlemmer ber nå om momsfritak på strøm ( Lederne

Venstre, Høyre og KrF foreslår å gi studenter 1.000 kroner ekstra i stipend, med utbetaling i januar ( VG

Venstre, Høyre og KrF foreslår også 2,9 milliarder kroner i strømhjelp, som vil gi 750 kroner per person til husholdninger som tjener under 1,2 millioner kroner (NRK)

MDG vil dele ut 5,1 milliarder til folket, og viser til den økte grunnrenteskatten staten får fra strømselskapene grunnet høyere strømpris. MDG vil også droppe regjeringens foreslått kutt i elavgiften og gi pengene (480 kroner per innbygger) rett i lommen på befolkningen ( MDG

Frp vil gi 4.000 kroner i kontantstøtte til alle landets husstander for å kompensere for dyr strøm, utbetalt innen utgangen av 2021 ( Stortingets nettsider

Frp har tidligere også foreslått å droppe elavgift og moms ut året som et strakstiltak

Kraftbransjens organisasjon Energi Norge foreslo tidligere i høst å trappe ned elavgiften. Denne er på 16,69 øre per kilowattime, eller nær 21 øre med moms på toppen, men regjeringen skal kutte avgiften noe til neste år

Les også Vil dele ut moms og Statkraft-utbytte til folket: – Staten opptrer som råkapitalist

– Bør komme til de med dårlig råd

Det er ikke noe nytt at land deler ut penger rett til innbyggerne under kriser, som flere nå tar til orde for.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets peker på at USA har skrevet ut sjekker direkte til innbyggere under og etter pandemien.

– Hvis det skjer et stort sjokk, der et stort inntektsbortfall rammer befolkningen på en uheldig måte, så er jo finanspolitikken virkemiddelet for å gjøre noe med det, sier Andreassen.

Flere av forslagsstillerne viser til at staten og det offentlige får større inntekter på blant annet merverdiavgift når strømprisene stiger, og at Norge har tjent unormalt mye penger på gasseksport under energikrisen i Europa.

Økte momsinntekter på strøm bidrar imidlertid lite til statens samlede inntekter, mener Andreassen.

– Det med at staten får mer i momsinntekter på strømprisen er irrelevant, for den vil tape tilsvarende i merverdiavgift på det folk da eventuelt ikke bruker penger på, sier Andreassen til E24.

Norges gassinntekter har økt mye, men disse pengene går normalt rett inn i Oljefondet, påpeker han. Sjeføkonomen mener likevel at Norge ikke har noen statsfinansielle problemer med å finansiere kompensasjon til husholdninger som sliter med dyr strøm, hvis Stortinget ønsker det.

– Det enkleste er å ta i bruk ordninger som bostøtte, men mange er ikke omfattet av den. Da er en ekstraordinær overføring en mulighet. Men den bør komme til de med dårlig råd, ikke til alle, sier Andreassen.

Les også LO-forbund krever momskutt på strøm: – Oppleves som helt urimelig

– Ser nå på tiltak

Støre-regjeringen har gjort noen tiltak mot høye strømpriser, inkludert økt bostøtte til om lag 66.000 husholdninger.

De vil også kutte dagens elavgift på 16,69 øre kilowattimen med rundt åtte øre kilowattimen i månedene januar, februar og mars og 1,5 øre resten av året.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen sa onsdag til E24 at hun er åpen for å vurdere alle forslag, og at hun jobber med tiltak for å dempe strømsjokket.

– Regjeringen ser nå på tiltak som treffer godt og som raskt kan la seg gjennomføre, sa Persen.

Uvanlig høye priser

Forslagsstillernes motivasjoner kan være ulike, men felles er trolig et ønske om å dempe frustrasjonen og usikkerheten for vanlige folk. Mange risikerer å måtte betale opptil flere tusen kroner ekstra i måneden for strømmen i vinter.

Torsdag ligger døgnprisen i Sør-Norge på nær 2,89 kroner kilowattimen, inkludert nettleie og avgifter. På samme dato i fjor var strømprisen på 77 øre med nettleie og avgifter, og på samme dato i 2019 var den på 1,10 kroner.

Det betyr at en husholdning med dagsforbruk på 90 kilowattimer må ut med 260 kroner torsdag. Samme forbruk på samme dato i fjor ville kostet 69 kroner, mens husholdningen måtte betalt 99 kroner på samme dato i 2019.

Anbefaler ikke kutt i elavgiften

Harald Magnus Andreassen mener det er et bedre tiltak å gi støtte til dem som trenger det mest, enn å bare gjøre tiltak som senker strømprisen.

– Det å sette ned elavgiften for å hjelpe dem med dårlig råd er ikke særlig presist. Da risikerer man å gi mest støtte til dem som har mest, sier han.

Han ser at det kan være behov for strakstiltak, men tror at også befolkningen må tilpasse seg.

– Over tid må folk ta høyde for at strømprisene kan variere mer enn før. Allerede i dag kan du binde strømprisen på nokså lave nivåer. Det er kanskje for sent for mange nå, men det kan være en mulighet fremover, sier han.