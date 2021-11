Oljekonflikter settes på vent i budsjettenighet

Oljeletingen i nye områder settes på pause, men spørsmålet er ikke endelig avklart.

Ap og Sp går med på å utrede SVs forslag. Vis mer

De rødgrønne er enige om å utrede en ny oljeskatt og ikke gjennomføre en 26. konsesjonsrunde i 2022. Men sakene blir ikke endelig avklart.

I stedet skyver de tre partiene konfliktene om oljepolitikk foran seg i budsjettavtalen.

I enigheten kommer det fram at det ikke skal utlyses noen ordinær konsesjonsrunde i 2022. Dermed settes spørsmålet om 26. konsesjonsrunde på vent.

I tillegg går de to regjeringspartiene Ap og Sp med på å utrede SVs forslag om å innføre en omstillingsavgift på olje og gass. Dette skal inngå i en større utredning av en klimaavtale med petroleumsbransjen der det skal settes et utslippstak for sektoren.

Det er likevel klart at CO2-avgiften skal økes med 28 prosent på sokkelen.

– Dette er en avtale som innfrir det som var et viktig krav for SV. At vi ikke bare skulle ha et budsjett som var lavere med utslippskutt, men et som er bedre, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Rekordlav interesse sist runde

Det finnes to typer konsesjonsrunder på norsk sokkel, nummererte runder og tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO).

De nummererte, ordinære konsesjonsrundene lyses vanligvis ut annethvert år. De omfatter umodne områder. Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) lyses ut hvert år. De er i områder der det allerede er oljevirksomhet.

I den 25. konsesjonsrunden var det syv selskaper som søkte om utvinningstillatelse. Tallet har aldri vært lavere i noen tidligere konsesjonsrunde, viser tall Aftenbladet/E24 har fått fra Olje- og energidepartementet, og som går tilbake til den fjerde runden i 1978.