Equinor har gått fra å betale «mest skatt i Europa» til full brems

Equinor betalte inn bare 1 milliard kroner i skatt i tredje kvartal i år. 2020 ligger an til å bli året da Equinor betaler minst skatt siden børsnoteringen i 2001.

To menn som begge nå går. Tidligere konsernsjef Eldar Sætre (t.v.) og avtroppende kommunikasjonsdirektør Reidar Gjærum i Equinor. Vis mer byoutline Terje Bendiksby

Publisert: Oppdatert: 2. november 2020 13:43 , Publisert: 2. november 2020 13:29

Equinor har vært en skattemaskin som Norge neppe får oppleve igjen. Siden årtusenskiftet og til og med året 2019 har selskapet betalt inn 1.483 milliarder kroner i skatt.

Det aller meste av de pengene har gått til kongeriket Norge. Toppåret var 2008 da Equinor betalte inn 140 milliarder kroner i skatt.

I snitt har Equinor årlig betalt inn 71 milliarder kroner. Og det er altså snittet for 20 år (se figur).

Det laveste på minst ti år

Men nå kan skattemaskinen Equinor være i ferd med å gå i stå. Etter årets ni første måneder av 2020 har selskapet betalt inn kun 25 milliarder kroner.

Året 2020 ligger an til å bli det svakeste skattemessig fra Equinor siden selskapet gikk på børs i 2001.

Det aller meste av skatteinnbetalingen i 2020 kom fra årets to første kvartaler. I tredje kvartal fikk skattemyndighetene inn på konto det laveste beløpet siden på minst 10 år (se figuren under).

Bare 1 milliard kroner ble da betalt inn i skatt.

Rusk i maskineriet eller full stopp?

Equinors helt nylig avgåtte Eldar Sætre frykter ikke at 2020 vil markere et veiskille. Han avviser at Norge må regne med mye mindre skatt fra energiselskapet fremover.

– Dette er en helt spesielt situasjon, der blant annet endringene i det norske skattesystemet slår inn.

Det sa Sætre til Aftenposten/E24 da han la frem regnskapet for tredje kvartal i forrige uke.

For å gi oljeselskapene incentiv til å bygge ut flere felt, og slik hjelpe norsk leverandørindustri under koronapandemien, vedtok Stortinget midlertidige skattelettelser i år.

Men ifølge Equinor vil disse endringene bare skyve skattekostnaden for selskapet ut i tid.

Forklares av korona

Men i tillegg til de midlertidige lettelsene i skattesystemet, tjener Equinor også langt mindre på driften. Dette er grunnet svake priser for både olje og gass.

– 2020 har vært et spesielt år i olje- og gassmarkedene, blant annet på grunn av koronapandemien. Dette har redusert prisene på olje og gass betydelig. Det har igjen ledet til svakere resultater for Equinor og dermed også mindre skatt.

Det skriver kommunikasjonsrådgiver Rikke Høistad Sjøberg i Equinor i en e-post.

Hun ønsker imidlertid å legge til følgende:

– Equinor betaler skatt basert på våre resultater, og er det selskapet som har betalt mest skatt i Europa de senere år.

Les på E24+ Sætre tar oppvasken for etterfølgeren

Vind > olje. I alle fall i aksjemarkedene. Men ikke ennå hos kemnerne. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Mye mindre verdt enn Ørsted

Equinors egenkapital prises nå til det laveste på nesten fem år, om vi ser bort fra det raske dypdykket akkurat da koronapandemien rammet verden for fullt i mars. Børsverdien av Equinor er på 395 milliarder kroner.

Det er et signal om at aksjemarkedet tror på mindre overskudd de neste årene, og dermed mindre skattekostnader. Dog selvsagt ikke så lite skatt som det ligger an til at skattekostnaden blir nå i 2020.

Den danske fornybaryndlingen Ørsted prises til sammenligning nå 60 prosent høyere. Der er børsverdien 635 milliarder norske kroner. For mens Ørsteds aksjekurs har steget med 75 prosent det siste året har Equinor falt 30 prosent.

I begge selskaper er staten i det respektive hjemlandet majoritetsaksjonær.

Les også Equinor-sjefen har ingen planer om å splitte selskapet: – Det skal vi absolutt ikke

Betaler ennå det mangedobbelte i skatt

Men børsverdier er bare ett mål på et selskap. Innbetalt skatt er et annet.

Så sent som i 2018 betalte Equinor mer i skatt enn hele omsetningen til Ørsted i 2017.

De tre siste årene har Equinor betalt inn til sammen 194 milliarder kroner i skatt. Ørsted har de samme tre årene betalt inn en brøkdel så mye. De har betalt inn tilsvarende 13,5 milliarder norske kroner.

Selv nå i 2020 har Equinor betalt inn 25 milliarder kroner i skatt, mens Ørsteds innbetaling er på langt mer beskjedne 2 milliarder kroner.

Så spørs det om året 2020 er et frempek mot permanent mye lavere skatter fra Equinor, eller om 2020 bare er helt spesielt på det feltet også.