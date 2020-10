Myndighetene økte tillatelsene for flere felt: Nå øker Lundin produksjonsprognosen

Avtroppende konsernsjef i oljeselskapet Lundin Energy, Alex Schneiter. Arkivbilde. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum

30. oktober 2020

Oljeselskapet Lundin slapp fredag resultere for tredje kvartal. Tallene viser ikke uventet et fall i inntekter og resultat, i kjølvannet av den store coronakrisen som har rammet oljeprisen og næringen.

Her er nøkkeltallene målt mot tredje kvartal i fjor:

Selskapets omsetning falt fra 1,22 milliarder til 687 millioner dollar

Holder man gevinsten på 756,7 millioner dollar for salget av 2,6 prosent av Johan Sverdrup-feltet til Equinor utenom, så økte inntektene fra 450,5 til 679,2 millioner dollar

Justert brutto driftsresultat (EBITDA) økte fra 411,1 til 515,6 millioner dollar

Resultat før skatt falt fra 731,1 til 447,4 millioner dollar

Resultat etter skatt falt fra 519,9 til 212,3 millioner dollar

Selskapet bokførte en skatteutgift på 235 millioner dollar, noe opp fra samme periode i fjor.

Kontantstrømmen viser at selskapet betalt ut 37,8 millioner dollar i skatt, opp fra 19,6 millioner dollar på samme tid i fjor.

Lundin har dermed ikke fått skatterefusjon fra norske myndigheter med den nye skattepakken, slik blant annet Okea, Aker BP og Equinor har fått.

Stortinget vedtok før sommerferien et skattekutt i en pakke som skal stimulere til aktivitet og investeringer gjennom økt friinntekt (investeringsfradrag) og umiddelbare avskrivninger.

«Endringene i den norske petroleumsskatten vil redusere selskapets skatteutgift for 2020 og 2021, mens effekten på kontantstrømmen vil bli fordelt over perioden 2020 til 2022, grunnet fasingen av terminbetalinger i Norge», skriver Lundin.

PS! Lundin gjør ingen nedskrivninger i kvartalet. Det gjorde heller ikke Aker BP, mens Equinor skrev ned verdier for 27 milliarder.

Til tross for et krevende marked har Lundin tatt en rekke grep for å tilpasse seg markedet og kollapsen i oljeprisen.

I første halvår varslet selskapet et kutt i utbytte på 44 prosent, fra 1,8 til 1,0 dollar per aksje, og et kutt i utgiftene på 170 millioner dollar i år. Prosjekter som kunne utsettes skulle bli utsatt der det var mulig.

Selskapet kontantstrøm viser en del av effektene:

Til tross for en langt lavere oljepris satt selskapet nemlig igjen med 353,2 millioner dollar fra driften etter at løpende kostnader var betalt. Det er opp fra 230,8 millioner dollar på samme tid i fjor.

Det ble brukt 160,8 millioner dollar på investeringer, ned fra 237,6 millioner på samme tid i fjor.

Etter å ha brukt 106,9 millioner dollar på utbytter og nedbetaling av gjeld satt selskapet igjen med 57,3 millioner dollar ekstra.

Dermed økte kontantbeholdningen i løpet av kvartalet til 129,2 millioner dollar, opp fra 95,1 millioner dollar ett år tidligere.

Nettogjelden falt fra 4,05 til 3,71 milliarder dollar.

Øker produksjonen

Etter at coronapandemien slo inn i oljemarkedet og sendte prisen i gulvet, og etter at Opec-landene bestemte seg for å kutte sin produksjon, kom norske myndigheter etter og varslet sitt eget corona-kutt.

Lundin opplyser at norske «myndigheter nå har økt produksjonstillatelsene i fjerde kvartal for Johan Sverdrup-, Edvard Grieg- og Alvheim-feltene. Som en konsekvens av dette øker selskapet den estimerte produksjonen i fjerde kvartal».

Lundin anslår nå en produksjon i fjerde kvartal på 175.000 fat per dag.

Det får følger for hele 2020-prognosen:

Den samlede produksjonen var først ventet å ligge på 145.000–165.000 fat per dag.

Etter at norske myndigheter kom med produksjonskutt på norsk sokkel endret man dette til 157.000 fat per dag

Nå endres prognosen til 161.000–163.000 fat per dag

Produksjonskostnaden anslås fortsatt å ende på 2,80 dollar per fat

Investeringer er ventet å ende på 650 millioner dollar, ned fra 710 millioner

Letebudsjettet er satt til 160 millioner dollar, opp fra 140 millioner

Fjerningskostnader er ventet å ende på 50 millioner, opp fra 45 millioner