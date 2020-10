Nær halvering for Petoro så langt i år

Statens oljeselskap har så langt i år overført 22,5 milliarder kroner mindre til Oljefondet enn i samme periode i fjor.

Petoro har en andel på 56 prosent i gassgiganten Troll. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 30. oktober 2020 10:54

Det kommer fram av Petoros presentasjon av resultatene for årets tredje kvartal.

Så langt i år har selskapet, som forvalter statens feltandeler på sokkelen, overført 45 milliarder kroner til Oljefondet. Det er en nedgang på 42 prosent fra 77,5 milliarder i samme periode i fjor.

Les også Grethe Moen går av som Petoro-sjef

Les også Aldri har staten fått så lite penger fra eget oljeselskap

Hovedårsaken er lavere olje- og gasspriser.

– Nedgangen sammenlignet med fjoråret skyldes primært det store etterspørselsfallet som covid-19-pandemien har forårsaket, sier konstituert administrerende direktør i Petoro, Kjell Morisbak Lund, i en pressemelding.

Partner på 35 felt

– Selv i et så turbulent marked gir fortsatt Petoro-porteføljen betydelige inntekter til fellesskapet, sier Morisbak Lund.

I tredje kvartal ble det imidlertid overført 5 milliarder kroner mer enn i andre kvartal. Det skyldtes ifølge Petoro midlertidige lettelser av koronatiltak, noe som blant annet førte til mer reising og dermed høyere etterspørsel etter drivstoff.

Les også Krisen gjorde oljeutbygging i Nordsjøen mer norsk

Petoro forvalter statens direkte eierandeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Andelene utgjør om lag en tredjedel av de samlede reservene på norsk sokkel. Selskapet er partner på 35 felt, men aldri operatør.

– Petoros viktigste oppgave er å sørge for at verdiene i porteføljen blir realisert. I tillegg er målet å skape ytterligere verdier gjennom et aktivt og strategisk arbeid i interessentskapene, sier Morisbak Lund i meldingen.

Her kan du lese mer om Petoro