– At Equinor samler ledelsen i Norge, er veldig bra

Ansvaret for Equinors strategi skal ikke lenger ligger hos London-kontoret, men flyttes hjem til Norge. Tillitsvalgte mener det var på høy tid.

Konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige venter på flere detaljer om nyorganiseringen av Equinor. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 16. november 2020 14:11

Etter at Equinors nye konsernledelse ble presentert mandag formiddag, er det særlig én ting tillitsvalgte i selskapet legger merke til: Alle konserndirektørene skal være i Norge. Dermed flyttes også ansvaret for strategiarbeidet hjem fra London.

– Dette er positivt. Vi har en rekke ganger tatt opp at strategiarbeidet hører hjemme i Norge, sier konserntillitsvalgt for Safe, Bjørn Asle Teige.

– Jeg er veldig fornøyd med dette. Ved strategikontoret i London er det blitt tatt avgjørelser som ikke har vært så veldig bra, sier hovedtillitsvalgt Per Helge Ødegård i Lederne.

Også sokkelleder Per Steinar Stamnes i Industri Energi støtter helhjertet beslutningen om å ta ansvaret for Equinors strategi og forretningsutvikling hjem til Norge.

– Ja, det er positivt. Vi har sagt i mange år at satsingen på egen strategienhet i London har vært feil, sier han.

Mandag formiddag er de sentrale tillitsvalgte litt i stuss over hva endringene i konsernledelsen – og konsernstrukturen – faktisk betyr.

– Umiddelbart er jeg positiv til dette. Så venter jeg på å få flere detaljer. Men det virker som det ligger en fundamental industriell tenkning til grunn, og at hele konsernledelsen nå samles i Norge. Det er veldig bra, sier Teige.

Foruten at konserndirektøren for global strategi og forretningsutvikling har sittet i London, har Equinor også hatt egen konserndirektør i Brasil.

Les også Slik blir Anders Opedals nye konsernledelse i Equinor

Den nye konsernledelsen samlet digitalt. Oppe fra venstre: Irene Rummelhoff, Al Cook, Carri Lockhart, Kjetil Hove, Jannik Lindbæk, Siv Helen Rygh Torstensen, Anders Opedal, Janicke Nilsson, Ana Fonseca Nordang, Arne Sigve Nylund, Svein Skeie, Pål Eitrheim. Vis mer byoutline Equinor

Equinors nye konsernledelse Konsernsjef (CEO) Anders Opedal

Konserndirektør for økonomi og finans (CFO), Svein Skeie (fungerende)

Leting og produksjon Norge (EPN), konserndirektør Kjetil Hove

Leting og produksjon internasjonalt (EPI), konserndirektør Al Cook

Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP), konserndirektør Irene Rummelhoff

Fornybar (REN), konserndirektør Pål Eitrheim

Prosjekter, boring og anskaffelser (PDP), konserndirektør Arne Sigve Nylund

Teknologi, digitalisering og innovasjon (TDI), konserndirektør Carri Lockhart

Sikkerhet, sikring og bærekraft (SSU), konserndirektør Jannicke Nilsson

Juridisk og etterlevelse (LEG), konserndirektør Siv Helen Rygh Torstensen

Mennesker og organisasjon (PO), konserndirektør Ana Fonseca Nordang Vis mer vg-expand-down

Ikke overrasket

For Per Helge Ødegård i Lederne var det ikke noen store overraskelser blant utnevnelsene.

– At Kjetil Hove tar over på norsk sokkel, lå på mange måter i kortene, sier han.

Det er Per Steinar Stamnes i Industri Energi enig i.

– Vi har lenge sett hvor Hove har vært på vei. Han har lagt veikartet for arbeidet på norsk sokkel og stått bak mange av endringene der de siste årene, sier Stamnes.

For ham ser det ut som Hove nå ikke bare vil få ansvaret for utvikling og produksjon i Norge, men også leting.

– Leting og produksjon slås sammen til en enhet. Det er slik det var i forbindelse med fusjonen med Hydro, men så ble leting senere et eget område, sier Stamnes.

Hør podkast om de største selskapene på norsk sokkel:

Les også Nå mister Equinor-ansatte barnehagen ved hovedkontoret

– Legger ikke ned i London

At Equinor legger ned strategiarbeidet eller andre deler ved London-kontoret, avviser talsperson Bård Glad Pedersen. Det er selve forretningsområdet for strategi og forretningsutvikling som legges ned.

– Kontoret i London vil fortsatt være viktig for oss. Men vi vil ikke ha en konserndirektør med fast kontorsted i London. Hele konsernledelsen vil nå ha base i Norge, sier han.

Så når selve forretningsområdet for strategi og forretningsutvikling legges ned, fortsetter oppgavene innen andre områder. For eksempel vil det som går på strategi og oppkjøp fra 1. juni neste år ligge under finansdirektøren.

– Også i dag har vi ansatte flere steder enn i London som jobber med strategi og forretningsutvikling, blant annet i Stavanger og Oslo. Formålet med endringen nå er å få tettere kontakt mellom strategiarbeidet, forretningsutviklingen og enhetene som jobber med fordeling av kapital og ressurser, sier Pedersen.

En annen endring er at ansvaret for leting nå legges sammen med ansvaret for produksjon – henholdsvis i Leting og produksjon Norge, og Leting og produksjon internasjonalt.

– Vi gjør dette fordi vi over tid har sett at leting mer og mer vil skje i områder hvor vi allerede har produksjon, sier Pedersen.

Les på E24+ Oljearbeidere risikerer jul i karantene uten lønn

Her kan du lese mer om AftenbladetE24 Equinor