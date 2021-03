Styreleder sa ja til Petoro-sjefens Hitecvision-oppdrag

At styrejobben for Hitecvisions britiske oljeselskap kunne gi interessekonflikter for sjefen i statens eget oljeselskap, avviser styreleder Gunn Wærsted i Petoro.

Gunn Wærsted mener at styrevervet i Neo Energy ville være en god erfaring for Petoro-sjef Grethe Moen.

Oppkjøpsfondet Hitecvision fortsetter oljesatsingen. Stavanger-fondet er allerede medeier i det tredje største oljeselskapet på norsk sokkel – Vår Energi. Med onsdagens oppkjøp av Exxon Mobil-eiendeler i Storbritannia blir Hitecvision-selskapet Neo Energy femte størst på britisk side av sokkelen.

Grethe Moen har sittet i styret i det britiske selskapet siden juli i fjor. Hun begynte i vervet mens hun ennå var administrerende direktør i Petoro, oljeselskapet som forvalter den norske stats eiendeler på norsk sokkel.

Moen fikk første forespørsel fra Hitecvision om en styrejobb i Norge for noen år siden. Det var ikke aktuelt. Hun var Petoro-sjef og ville ikke havne i en interessekonflikt med å ha et styreverv hos et annet oljeselskap med aktivitet på norsk sokkel.

– Så kom Hitecvision tilbake for ett år siden med en forespørsel om jeg ville sitte i styret i Neo Energy i Storbritannia. Petoro har ingen aktivitet på britisk sokkel, så da snakket med jeg styreleder Gunn Wærsted og vår vurdering var at dette burde være mulig. Den endelige beslutningen tok styreleder, sier Moen.

Hun har vært med i Neo Energy-styret siden juli.

– Vurderingen var at dette var en god anledning til å få mer innsikt i hvordan de driver på britisk sokkel. Skulle det mot formodning dukke opp interessekonflikter, måtte de tas når det var aktuelt. Habilitet er et av de første tingene på agendaen på alle styremøter.

– Var det mulige interessekonflikter knyttet til at Hitecvision også eier oljeselskap på norsk sokkel?

– Jeg så ikke det for meg. Som sagt, hvis det skulle oppstå, måtte jeg ta det når det kom. Og så er det viktig å si at jeg ikke sitter i styret som ansatt i Hitecvision eller som konsulent for dem. Den informasjonen jeg får, er kun rettet mot Neo Energy.

Halvannen måned etter at Grethe Moen begynte i Neo Energy-styret kom beskjeden om at hun sluttet Petoro.

Hitecvision-skryt

– Hvordan opplever du selskapet og satsingen i Storbritannia?

– Neo Energy er et veldig spennende selskap og det er også en av grunnene for at jeg sa ja til å sitte i styret. Og så er Hitecvision en profesjonell investor, med et industrielt perspektiv. Så det er spennende å få være med på det som skal skje i Storbritannia.

Moen har helt til nå vært ansatt i Petoro, selv om hun gikk av som administrerende direktør i september.

– Nå går jeg inn i en ny fase i livet. Jeg ser etter nye muligheter. Jeg ønsker ikke å være administrerende direktør lenger, men vil gjerne ha flere styreverv. Så jeg håper jeg skal få landet noen flere i løpet av de generalforsamlingene som kommer i vår. Det må gjerne være i flere deler av energibransjen, selv om nettverket mitt helt klart er størst innen selskap som driver med olje og gass, sier Moen.

Grethe Moen ser nå fram til nye oppdrag. Hun vil gjerne ha flere styreverv.

– Innsikt i britisk sokkel

Styreleder Gunn Wærsted bekrefter at styrevervet i Neo Energy ble avklart med henne.

– Grethe og jeg hadde tidligere en samtale hvor vi var enige om at det ville være positivt for hennes utvikling og perspektiver at hun hadde ett eller maksimalt to styreverv i andre selskap. Fra egen erfaring vet jeg at det er veldig nyttig å se hvordan ting fungerer i styrerommet, sier Wærsted, som selv var i konsernledelsen i Nordea i en årrekke, og styreleder i Telenor fra 2016.

Wærsted mente at en styreplass i Neo Energy ville være verdifull erfaring for Moen.

– Det ville gi innsikt i for eksempel hvordan modne felt håndteres på en annen sokkel. Den britiske er som kjent enda eldre enn den norske. Det ville ikke være noen interessekonflikt, siden Petoro kun har aktivitet i Norge. Dermed var det ikke vanskelig for meg å si ja, sier Wærsted.

Hun husker ikke nøyaktig når forespørselen kom, men anslår at det er et par år siden. At Moen skulle gå av som Petoro-sjef, var ikke et tema i forbindelse med styrevervet i Neo Energy, opplyser Wærsted.

– Kan få betalt

Neo Energy eies av Hitecvision, som også eier én tredel av Vår Energi, det tredje største oljeselskapet på norsk sokkel (etter Equinor og Petoro).

– Ble det vurdert om eierstrukturen kunne gi interessekonflikt ved et slikt verv?

– Nei. Neo Energy har utelukkende aktivitet på britisk sokkel. I styret vil medlemmene kun få vite det som har med det britiske selskapet å gjøre, og det var nettopp det som gjorde styreplassen interessant for Grethe. Eierforholdene ble sånn sett ikke vurdert, sier Wærsted.

En annen forutsetning for at Moen kunne ta styreplassen i Neo Energy var at den ikke skulle gå utover Petoro-jobben.

– Kan et slikt styreverv Petoro-sjefen tar, være betalt?

– Ja. Et styreverv er et personlig ansvar og ikke noe arbeidsgiver låner ut ansatte til. Jeg kjenner ikke til noen styreverv, foruten muligens i veldedige organisasjoner, som ikke er godtgjort for eksterne medlemmer, sier Wærsted.

