Danske Ørsted blir den nye havvindpartneren til Fred. Olsen og Hafslund

De to selskapene får med seg en tredje partner på laget i samarbeidet om havvind.

NY PARTNER: Fred. Olsen og Hafslund får med seg en tredje samarbeidspartner i havvindsatsingen. Vis mer byoutline Hafslund.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Det danske energiselskapet Ørsted blir med i samarbeidet til Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco, og de vil være likeverdige partnere i konsortiet som vil søke om lisenser i begge områdene som er åpnet av norske myndigheter.

De tre selskapene har som mål å levere både bunnfast og flytende havvind, samtidig som den norske leverandørindustrien skal utvikles for å kunne levere til den forventede storskala utbyggingen av havvind i Norge og Europa.

– Vi er veldig glade for å komme inn på det norske havvindmarkedet med Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco, sier Rasmus Errboe, leder for «Region Continental Europe» i Ørsted.

– Lang erfaring

Selskapene mener at havvind kombinert med havnett «vil skape en lønnsom løsning for Norge, som i kombinasjon norsk fleksibel vannkraft vil levere fornybar kraft til lave kostnader», ifølge en melding.

– I tillegg til den omfattende erfaring innen fornybar energi, nett og havvind, som Hafslund Eco og Bonheur har, bringer Ørsted med seg den lengste erfaringen og beste kompetansen i verden for å utvikle lokale leverandørkjeder, sier Anette Olsen, administrerende direktør i Bonheur og styreleder i Fred. Olsen Renewables i en uttalelse.

To områder

– Ørsted har i mange år vært ledende når det gjelder å redusere kostnadene for havvind, noe som er en betydelig fordel for å realisere havvind i Norge og bidra til fremtidig eksport av norske løsninger, sier Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef i Hafslund Eco.

Den nye havvindpartneren blir annonsert etter at Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco i november i fjor kunngjorde at de skal samarbeide om havvind.

Fred. Olsen og Hafslund har i første omgang samarbeidet om å søke konsesjoner for utvikling av havvind på norsk sokkel.

I fjor sommer åpnet regjeringen for søknader om konsesjoner for utbygging av vindkraft i to områder i Nordsjøen, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Hafslund og Fred. Olsen har sagt at de skal søke om konsesjoner på begge områdene.

Mer informasjonen om rammevilkårene for havvind er ventet fredag, når Olje- og energiminister Tina Bru legger fram både Energimeldingen og en veileder til søknadsprosessen for Sørlige Nordsjø II og Utsira.

