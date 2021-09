Støre avviser at Ap sier nei til mer oljeleting

Alarmen gikk blant annet i Høyre etter Jonas Gahr Støres uttalelser i en partilederutspørring onsdag morgen.

Jonas Gahr Støre besøkte for to uker siden Equinors hovedkontor sammen med partikollegene Hadia Tajik og Kari Nessa Nordtun (til venstre), som er Stavangers Ap-ordfører. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det blir ikke store leteoperasjoner på norsk sokkel, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre under partilederutspørringen i Politisk kvarter på NRK onsdag.

Så la han til:

– Vi har sagt nei til Lofoten, Vesterålen og Senja. Men i de områdene hvor Norge i dag har installasjoner, rør, rigger, så skal vi fortsette å kartlegge ressurser. Og det mener vi er nødvendig for å ha økonomi til å klare det grønne skiftet og få fram de nye fornybare energikildene, sa Støre ifølge NTB, som siterte fra NRK-intervjuet.

– Virker som Ap vil slutte

Presiseringen til tross, så er ikke Høyres Sveinung Steensland beroliget.

– Det virker som Ap går til valg med å slutte med nye leterunder. Støre sier rett ut at det er slutt på store leteoperasjoner, sier stortingsrepresentanten som er 2. kandidat på Rogaland Høyres valgliste etter olje- og energiminister Tina Bru.

– Det vitner om en Ap-leder som ikke vet hvor han vil med Norges største og viktigste næring, mener Steensland.

Les også Full splid om nordmenn vil ha mer oljeleting

Les også Støre går grønt: - Oljealderen er snart over

Konsesjonsrunder på norsk sokkel Det er to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel: Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO): Lyses ut hvert år og gjelder de modne og mest kjente områdene på sokkelen, der det også finnes god infrastruktur De nummererte konsesjonsrundene: Lyses ut med noen års mellomrom og omfatter områder som er lite utforsket. Vis mer

Les også Norsk olje og gass-rapport: Globale klimagassutslipp kan øke ved norsk produksjonskutt

Les på E24+ Oljeagenten

På spørsmål fra Aftenbladet/E24 utdyper Ap-lederen hva han mener om oljeleting på Norsk sokkel i framtiden.

– Jeg kan ikke se at det er aktuelt å åpne nye, store områder som i dag ikke er åpnet, som Lofoten/Vesterålen kanskje er det beste eksempelet på. Men som kjent har Arbeiderpartiet ikke sagt nei til at det skal drives videre leteaktivitet, og vi utelukker ikke nye konsesjonsrunder selv om olje- og energidepartementet offentlig sier at de ikke satt i gang noe arbeid med en eventuell 26. konsesjonsrunde, sier Støre til Aftenbladet/E24.

Under et besøk til Equinors hovedkontor for to uker siden understreket Støre at et regjeringssamarbeid med MDG er uaktuelt. For Ap vil ikke stanse letingen etter olje og gass på norsk sokkel eller legge ned næringen.

– Det jeg har understreket i flere sammenhenger er at det er liten tvil om at norsk sokkel er på vei inn i en moden fase, hvor det primært vil være aktuelt å åpne opp for ny aktivitet i forlengelsen av eksisterende felt. Så er det selskapene som vurderer lønnsomheten i nye prosjekter, og det er klart at det er rundt eksisterende felt og infrastruktur det vil være sikrest økonomisk med ny aktivitet, sier Støre.

Også Erna Solberg har sådd tvil om oljeleting i nye områder.

Anders Opedal foran P2-plattformen til Johan Sverdrup-feltet hos Aibel i Haugesund. Vis mer

Equinor har endret letefokus

Equinor-sjef Anders Opedal sa nylig at Norsk sokkel skal spille en viktig rolle i årene som kommer, men at mye av selskapets leteaktivitet nå vil fokuseres rundt eksisterende infrastruktur.

– Vi skal gi verden tilgang på fornybar energi, hydrogen og CCS. Vi vil fortsette å produsere olje og gass, men vi har lagt om letestrategien slik at det skjer mer rundt eksisterende infrastruktur, sier han.

– Det handler om å utnytte ressursene på en god måte. Det er de prosjektene med lavest kostnad og lavest utslipp og mest bærekraftig, sa Opedal i august.

Les også MDG-Berg: – Når selv oljelobbyen omfavner oljeskatten, er bløffen avslørt

Les også Oljeskepsis i oljeland

Les på E24+ Olje og gass taper oppslutning i Rogaland