Huseierne fortviler over nytt strømsjokk: – De prisene vi ser nå er galskap

Både mandag og tirsdag blir det satt nye rekorder for strømprisen i Sør-Norge.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Juleuken startet med rekordhøy strømpris på 3,11 kroner kilowattimen i Sør-Norge. Det var over 50 øre høyere enn forrige rekord, viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Tirsdag stiger døgnprisen med nye 84 øre til rekordhøye 3,95 kroner kilowattimen. Det betyr at en kunde i Oslo må ut med om lag 5,50 kroner kilowattimen medregnet nettleie og avgifter.

Med et daglig forbruk på 60 kilowattimer, som er et sted mellom SSBs gjennomsnitt for et rekkehus og en enebolig, vil strømmen koste 330 kroner tirsdag.

Den dyreste timen i Sør-Norge tirsdag er mellom klokken 17 og 18. Da er den rene kraftprisen 6,12 kroner per kilowattime. Det er også årsrekord på timesbasis.

Med nettleie og avgifter kommer prisen opp i om lag 8,22 kroner kilowattimen i denne enkelttimen.

– Det kunne jo selvfølgelig ikke blitt verre enn dette for folk flest, sier energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg i Huseierne.

Hun forteller nå om bekymrede medlemmer, med helt andre bekymringer i år enn tidligere.

– Strømmen i fjor var rekordbillig. Når jeg ser på fakturaen for desember i fjor så var den like i overkant av 600 kroner, mens i år er den estimert til 5–6.000 kroner i desember.

– Sett i lys av det, at det var så rekordbillig i fjor, så ble det en brå overgang for folk.

Energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg i Huseierne.

– Galskap

De høye strømprisene gjør nemlig at hverdagslige ting blir dyre.

– Nå går vi inn i juleuken, og værmeldingen viser at kuldegradene kommer tilbake for fullt. Det betyr mer strøm for å holde det varmt nok inne, og jul betyr ofte flere mennesker på besøk, mer matlaging, dusjing og høyere forbruk. Mange bekymrer seg for regningen som kommer etterpå.

– De prisene vi ser nå er galskap, når det vil koste 30–40 kroner å ta seg en dusj, sier Öberg.

En ti minutter lang dusj med et «sjenerøst» dusjhode vil koste over 40 kroner i det dyreste tidsrommet tirsdag.

Strømstøtte: 69 øre kilowattimen

Regjeringen og SV har blitt enige om å gi strømstøtte til befolkningen, men den gir bare begrenset hjelp på slike dyre dager.

Staten skal dekke 55 prosent av strømprisen over 70 øre kilowattimen. Men ordningen baserer seg på månedssnittet i strømprisen, og dekker derfor ikke fullt ut ekstra dyre dager som dette.

Så langt ligger snittprisen for desember i det sørlige Norge an til å bli på 1,72 kroner kilowattimen, eller omtrent 2,72 kroner med nettleie og avgifter. Av dette vil staten dekke om lag 69 øre kilowattimen.

– Ringes ned av fortvilte

Slike priser gjør at der folk tidligere lurte på hvilken strømavtale som var best, handler det nå mer om overlevelse, forteller Öberg.

– Tidligere har det vært mest fokus på å hjelpe de som trenger det aller mest, som de som mottar bostøtte. Men nå ser vi at de høye strømprisene rammer folk med vanlige jobber og ordinære inntekter. Daglig ringes vi ned av fortvilte småbarnsfamilier, pensjonister og enslige som ikke vet hvordan de skal klare å få endene til å møtes med de strømprisene vi ser nå, sier hun.

– Det er helt klart et skifte fra hva vi har sett tidligere. Før har folk vært mest opptatt av hvilken strømavtale man bør ha, nå handler det om å komme seg gjennom vinteren.

Det er 2,5 millioner husholdninger i Norge, ifølge regjeringen. Den utvider nå bostøtten slik at opp mot 140.000 husholdninger skal ha mulighet til å få den, som er 50.000 mer enn før.

– Ekstreme priser

Leder Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er glad for at det kommer strømhjelp fra regjeringen. Nå håper han på nye grep som kan sikre at vinterens strømsjokk ikke gjentar seg.

– Dette er ekstreme priser på strøm, og viser at det var helt nødvendig å komme med en strømpakke. Men nå synes jeg vi skal lære av denne vinteren, sier Fredriksen til E24.

Han mener at husholdningene må få støtte til tiltak som kan gjøre dem mer robuste mot store prissvingninger i fremtiden.

– Det må skje gjennom at vi motiveres til energisparing og produksjon av egen energi, enten det er solceller på taket eller bergvarme, sier han.

– Enova-avgiften på ett øre kilowattimen består, men Enova har sviktet sin oppgave med å stimulere til energisparing fordi man har dreiet mer over til teknologiutvikling i store selskaper. Men denne vinteren ser vi hvor viktig det hadde vært å gjøre slike investeringer for å gjøre husholdningene mer robuste, sier han.

– Blir folk redde når de ser såpass høye priser som dette?

– Jeg er redd at noen blir usikre. Men jeg tenker nok at den pakken som ble godkjent på fredag gjør at vi nå ikke foretar oss dumme ting, som å slå av varmen og la være å dusje, sier Fredriksen.

– Jeg tror vi må ha det lange blikket på dette. Det må både mer fornybar energiproduksjon og betydelig energisparing for å få mer balanserte priser i fremtiden, sier han.

Leder Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

– Hårfin balanse

Öberg har noen råd til strømkunder som frykter høye regninger.

– Det er viktigere en noen gang, selv om det er en mager trøst med disse strømtipsene, at man passer på å ha en god strømavtale og at man prøver å bruke strøm når prisen er på sitt laveste, sier hun.

– Lad elbilen utenom pristoppene, bruk mindre varmtvann, supplér med ved og se om du kan senke innetemperaturen en grad eller to – det er gode og enkle grep som de fleste kan gjøre, legger hun til.

Hun mener det ikke er så mye mer husholdningene får gjort enn å bruke strømmen litt smartere.

– De aller fleste har veldig blitt bevisste på forbruket, så jeg tror de har en hårfin balanse allerede, sier Öberg.

– I tillegg har mange nå hjemmekontor og fritidsaktiviteter og skoler er stengt, noe som betyr mer forbruk når både voksne og barn er hjemme store deler av dagen, sier hun.