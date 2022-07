Gassforsyningen gjennom Nord Stream 1 har startet opp igjen

Det er torsdag morgen igjen drift i gassrørledningen Nord Stream 1 etter ti dagers vedlikehold. Men leveransen er begrenset.

Europeiske land har ventet på om gasstilgangen gjennom Nord Stream 1 ville ta seg opp i morgen tidlig.

Det melder en talsperson for Nord Stream AG til det tyske nyhetsbyrået DPA.

Gazprom har imidlertid ikke varslet større leveranser enn cirka 30 prosent av rørledningens kapasitet, opplyser lederen for det føderale tyske byrået med ansvar for gassnettet, Klaus Müller, i en Twitter-melding. Han sier at endringer i volumet i løpet av dagen er uvanlig.

Den europeiske naturgassprisen faller rundt fem prosent torsdag morgen.

– Gjenopptakelsen av forsyning gjennom Nrod Stream vil sannsynligvis lede til en kollektiv lettelse fra ikke bare det europeiske gassmarkedet, men fra den bredere økonomien, sier Tom Marzec-Manser, sjef for gassanalyse i ICIS til Bloomberg.

Stengt siden 11. juli

Usikkerheten har rådet rundt hvorvidt åpningen faktisk vil skje – og hvorvidt gassen vil flyte med full kapasitet fra Russland og ut i Europa.

– Dette er en del av Putins sjakkspill, sa råvareanalytiker i SEB, Ole Hvalbye, til E24 onsdag.

– Han vil bruke enhver anledning som en unnskyldning til å strupe gassleveranser, for å treffe Europa økonomisk. Dette kan bli stygt, tilføyet han.

Gassledningen har vært stengt siden 11. juli på grunn av vedlikeholdsarbeid. Onsdag opplyste operatøren Gascade at arbeidet var avsluttet og at leveransene skulle gjenopptas.

For å gjøre Europa mindre avhengig av russisk gass har EU-kommisjonen foreslått at alle EU-land reduserer etterspørsel etter gass med femten prosent denne høsten og vinteren. Gjør de ikke det frivillig, ønsker kommisjonen å ha mulighet til å tvinge gjennom kutt.

Europas største næringslivsorganisasjon Business Europe mener det vil være katastrofalt hvis EU tvinger bedrifter til å kutte i driften for å sikre gasskutt.

Norske forbrukere må stålsette seg

Hvalbye i SEB mener at norske forbrukere må stålsette seg for hardere tider økonomisk.

– Det er viktig for mannen i gata å vite at dette er et strukturelt problem, og det kommer til å vare lenge. De høye strømprisene vi har sett så langt i år er bare starten. Dette kan vare i flere år, sier han.

Begrensede leveranser fra Russland er særlig dramatisk fordi det skjer samtidig med en varmebølge i Europa, som tærer på energilagrene.

– I fjor vinter hadde vi griseflaks med en mild vinter, mye regn og vind og godt med energi fra Europa. Får vi en kald, vindstille vinter nå blir dette derimot veldig alvorlig. Vinteren nærmer seg med stormskritt, det er den store jokeren fordi det er da vi har stort gassforbruk.

– Stikkordet her er: vi må stålsette oss for vinteren, for dette kan bli stygt, legger han til.