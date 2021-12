Ingen slår Ståle Kyllingstad

Han fryktet for hvordan 2020 ville bli. Nå topper IKM-gründeren oljelisten både på inntekt og formue – og skatt.

Ståle Kyllingstad kan se tilbake på et 2020 som et år som endte langt bedre enn fryktet. Vis mer

– Hva sier tallene, spør Ståle Kyllingstad da Aftenbladet ringer.

Jo, de viser at han troner på toppen blant oljetoppene – både målt etter skattbar inntekt og formue, og skatt.

Inntekten passerte akkurat 56 millioner kroner, formuen ble verdsatt til 308 millioner. Og så betalte Kyllingstad, nå bosatt i Time på Jæren, nesten 22 millioner kroner i skatt.

I mars i fjor, da koronapandemien for første gang slo inn over Norge, så ting langt mørkere ut enn historien skattelisten forteller. Oljeprisen stupte. Markedet stoppet opp veldig brått.

IKM-sjef Ståle Kyllingstad opplevde at et oppdrag de hadde inngått fem dager tidligere og hadde skriftlig, ble plutselig ble trukket.

Konsernsjefen var bekymret. Men så kom Stortinget med en krisepakke til oljebransjen. Dermed endret situasjonen seg – og til slutt ble 2020 et år IKM Gruppen kunne si seg «meget fornøyd med».

Inntektene endte på 3,5 milliarder kroner for konsernet med en rekke selskaper som driver innen energisektoren og landbasert industri. Overskuddet ble på 148 millioner kroner (resultat før skatt).

Og nå viser 2020-resultatene seg altså også i skattelistene. I listen over oljetoppene har vi tatt utgangspunkt i daglige ledere for de største selskapene i bransjen, samt tatt med lederne for Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet. Noen navn på listen sluttet i jobben i løpet av 2020 – for eksempel Eldar Sætre i Equinor – mens andre begynte – for eksempel Anders Opedal.

Oversikten viser skattbar inntekt – og ikke altså nødvendigvis bare inntekt fra jobben som et selskaps administrative leder. Her er Kyllingstad selv et eksempel.

– IKM går godt, så det var rom for utbytte. Og jeg trenger mye pengene til private forpliktelser, sier Kyllingstad.

2020-inntektene er ikke årlig kost for Kyllingstad. Flere ganger de siste ti årene står han med null i inntekt, og har ellers vært mellom to og tre millioner kroner. I 2019 spratt han opp i 12,4 millioner, før han altså økte ytterligere i fjor.

Som konsernsjef fikk han en lønn på 5,6 millioner kroner i 2020.

Kyllingstad kontrollerer 97 prosent av IKM Gruppen gjennom holdingselskapet Håbakken AS. Her ga resultatene i førstnevnte grunnlag for utbetaling av utbytte på 64 millioner kroner til eieren.

