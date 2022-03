Akers sjeføkonom om embargo-trussel: – Markedet tror millioner av fat blir borte fra Russland

Oljeprisen passerte 130 dollar fatet etter USAs uttalelser om mulig importforbud på russisk olje. SEB-analytiker tror verdens smertegrense ligger på 200 dollar.

FØLGER OLJEMARKEDET: Sjeføkonom Torbjørn Kjus i Aker har mange års erfaring med å analysere energimarkedet. Vis mer

– Den amerikanske importen er ikke det viktige her. Det er Europa som virkelig svir, sier sjeføkonom Torbjørn Kjus i Aker til E24.

Mandag steg oljeprisen til over 130 dollar per fat på det høyeste i spotmarkedet, før den tirsdag har falt tilbake til 127,5 dollar fatet.

Prishoppet kommer etter nyhetene om at USA vurderer stans i importen av russisk olje.

Utenriksminister Antony Blinken sa søndag at USA er i samtaler med «europeiske partnere og allierte» for å sammen «se på mulighetene for å forby import av russisk olje». Mandag kveld svarte Russland med å true å stanse gassleveranser gjennom Nord Stream 1.

Russland står for en eksport av rundt fem millioner fat olje per dag, ifølge analytikere.

– Alle andre tall vi har snakket om blir små

– Det handler om at markedet tror at millioner av fat blir borte fra Russland, sier Kjus om den kraftige reaksjonen i oljemarkedet.

– Dermed må vi ha høye nok priser til at etterspørselen ødelegges, sier han.

Ifølge sjeføkonomen importerer USA kun rundt 400.000 fat per dag fra Russland.

Men Europa importerer halvannen til to millioner fat olje per dag på skip og en million fat om dagen via rørledning, sier han.

– Vi snakker opp mot tre millioner fat om dagen rett inn til Europa fra Russland. Alle andre tall vi har snakket om tidligere blir små.

Allerede har sanksjonsfrykt blant shippingselskaper, banker og oljekjøpere bidratt til problemer for handel med russisk olje.

Kjus peker på at oljeselskapet Shell nylig kjøpte en last med russisk olje, etter Russlands store problemer med å finne kjøpere. Selskapet gikk i etterkant ut for å forsvare handelen.

– Det er ikke sikkert at selskapene tør å repetere det – å ta laster uansett rabatt. Da har du i så fall nærmest en frivillig embargo i praksis. Selskapene er rett og slett redd for omdømmet sitt, sier Kjus.

– Selv om det bare skulle bli amerikansk embargo kan det ligge masse risiko i det for de som involverer seg, sier han.

Tror 200 dollar kan knekke økonomien

Råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB skriver i et notat at verden kan leve med en pris på 135 dollar fatet, men at 200 dollar kan medføre «alvorlige» globale problemer.

Han sammenligner situasjonen med 2008 da den rekordhøye oljeprisen på 148 dollar per fat bidro til å «knekke den globale økonomien».

Det tilsvarer 190 dollar i dag hvis man justerer for inflasjon, altså den generelle prisveksten på varer og tjenester, ifølge analytikeren.

– Ved en pris på 131 dollar fatet får vi en svekkelse av global etterspørsel. Med priser på 200 dollar fatet og høyere begynner vi sannsynligvis å skade etterspørselen og økonomien alvorlig, skriver Schieldrop.

Råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB. Vis mer

I motsetning til i gassmarkedet er det store reservelagre av olje, som kan tappes ved behov. I OECD-området er disse reservene på nærmere 1,2 milliarder fat, ifølge Kjus.

– Det er masse igjen, så det skulle ikke bli fysisk mangel på olje på en stund.

Kjus tror smertegrensen for oljekjøperne er på omtrent samme nivå i dag som i perioden 2011 til 2014, da oljeprisen lå mellom 105 og 125 dollar fatet.

– Etterspørselen begynte å falle ganske synlig i OECD-området når vi hadde de prisene.

I samtaler om importforbud

– Vi snakker nå med våre europeiske partnere og allierte om å på en koordinert måte se på mulighetene for å forby import av russisk olje, sa USAs utenriksminister Antony Blinken til CNN søndag.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har oppfordret til boikott mot Russlands lønnsomme olje- og gassnæring, som en stor leverandør på verdensmarkedet, ikke minst til Europa.

Den tyske regjeringen advarer imidlertid mot importforbud på russisk olje, blant annet fordi det kan være vanskelig å opprettholde på lang sikt.

Russland er verdens tredje største oljeprodusent etter Saudi-Arabia og USA.

Russland er også den viktigste gassleverandøren til Europa. I fjor utgjorde russisk gass rundt 45 prosent av EUs gassimport, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).