Equinor vil ut av Russland

Oljekjempen stanser nye investeringer i Russland, og vil gå ut av de eksisterende samarbeidene i landet. Selskapet understreker at det forventer å måtte ta tap når de trekker seg ut.

Konsernsjef Anders Opedal i Equinor. Vis mer

Publisert: Oppdatert i dag 01:22

– Vi er dypt urolig over invasjonen av Ukraina. Den representerer et forferdelig tilbakeslag for verden, og våre tanker går til alle dem som lider som følge av det militære angrepet, sier konsernsjef Anders Opedal konsernsjef i Equinor.

Beskjeden om at Equinor nå planlegger å trekke seg ut av Russland kom like etter klokken halv ett natt til mandag.

Selskapet har vært i Russland i mer enn 30 år, og inngikk i 2012 en samarbeidsavtale («joint venture») med russiske Rosneft.

Samarbeidet med Rosneft dekker flere prosjekter, som involverer utbyggingen av et oljefelt i Vest-Sibir, et leteprogram i Samara-regionen og eierskap i 12- lete og utvinningslisenser i Øst-Sibir. Så sent som i fjor ble det inngått et nytt samarbeid rundt CO₂-håndtering med det russiske selskapet.

Utover dette er Equinor partner i oljefeltet Kharyaga i Timan-Pechora-bassenget.

– Vår posisjon er uholdbar

Totalt utvinner har Equinor 25.000 fat per dag i Russland. Oljekjempen har 70 ansatte i landet, med kontorer i hovedstaden Moskva.

Tidligere søndag ble det også kjent at den britiske oljegiganten BP har planer om å trekke seg ut av Rosneft.

– Situasjonen er svært vanskelig, og vår posisjon er uholdbar, sier Opedal og fortsetter,

– Vi vil nå stanse nye investeringer i vår russiske virksomhet, og vi starter planleggingen for å tre ut av våre «joint ventures» på en måte som er i tråd med våre verdier. Vår viktigste prioritet i denne vanskelige tiden er sikkerheten for våre medarbeidere, sier Opedal.

Varsler tap

Equinor hadde ved nyttår bokførte anleggsmidler til en verdi av 1,2 milliarder dollar, tilsvarende 10,75 milliarder kroner, i Russland. Selskapet skriver at det forventes at den bokførte verdien av eiendelene vil falle, og at det blir nødt til å gjennomføre nedskrivninger.

Tidlig i uken vil selskapet presentere planer for å bidra med midler til de humanitære operasjonene i området.

– Vi har medarbeidere fra både Ukraina og Russland, og vi er stolte over hvordan våre kolleger av ulik bakgrunn og nasjonalitet samarbeider – med gjensidig respekt, som ett team i Equinor, sier Opedal.

Selskapet understreker at det vil være i kontakt med blant annet norske, europeiske og amerikanske myndigheter når de nå trekker seg ut av landet, for å kunne etterleve betingelsene fra de nye sanksjonene.