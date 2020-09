Aibel vinner Equinor-avtale: Kan sikre seg kontrakter i milliardklassen

Oljeleverandøren får kontrakt verdt 140 millioner kroner, men har opsjoner som er verdt flere milliarder.

Publisert: Publisert: 2. september 2020 12:54

Oljekjempen Equinor har inngått en kontrakt for forprosjektering og design (Feed) med Aibel knyttet til modifikasjonsarbeid på Hammerfest LNG-anlegget i forbindelse med prosjektet Snøhvit Future. Det kommer frem i en pressemelding.

Kontrakten har en anslått verdi på 140 millioner kroner.

– Snøhvit Future er et komplekst prosjekt som vil kreve omfattende modifikasjoner på Hammerfest LNG-anlegget. Ved å tildele FEED-kontrakten til Aibel oppnår vi kontinuitet og erfaringsoverføring, sier anskaffelsesdirektør i Equinor, Peggy Krantz-Underland i en kommentar.

Arbeidet som følger kontrakten skal dekke to delprosjekter. Det første omhandler bygging av landbasert kompresjonsanlegg på Hammerfest LNG-anlegget. Det andre er knyttet til å undersøke muligheten for elektrifisering av Hammerfest LNG-anlegget for å redusere karbonavtrykket fra Snøhvit.

Det er ventet at Equinor og partnerne vil ta beslutninger om konseptvalg henholdsvis i løpet av høsten og innen utgangen av 2020. Dette skal føre til at det kan bli tatt investeringsbeslutninger for delprosjektene i andre halvdel av 2021.

Opsjoner verdt over 2,5 mrd.

Avtalen inkluderer også opsjoner på hvert av delprosjektene på gjennomføringsfase, som inkluderer prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon for kompresjon og elektrifisering.

Opsjonsverdien på disse avtalene omtales å ha «betydelig størrelse». Aibel opplyser at de bruker denne betegnelsen på kontrakter hvor verdien til selskapet er over 2,5 milliarder kroner.

– Vi er glade for å bli med videre i utviklingen av fremtidens LNG-anlegg på Melkøya, hvor vi allerede har en lang og god historikk fra vår modifikasjons- og vedlikeholdskontrakt, sier konsernsjef Mads Andersen i Aibel i en kommentar.

– Vi stiller i tillegg sterkt med kompetanse fra flere tilsvarende oppdrag, fortsetter han.

Prosjektet håndteres av Aibels kontor i Asker, og rundt 80 ansatte vil delta i arbeidet med Feed-kontrakten.

