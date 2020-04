Upstream: Equinors klimaplaner truet av kapitalmangel

Mangel på kapital gjør at Equinor og partnerne kan droppe klimakutt for 50 milliarder hvis de ikke får skatteutsettelser, skriver bransjebladet Upstream.

Equinor-sjef Eldar Sætre (i midten) presenterte tidligere i år store planer for klimakutt på sokkelen, sammen med konserndirektør Arne Sigve Nylund og Grete Birgitte Haaland, som er direktør for Equinors landanlegg i Norge.

Publisert: Publisert: 21. april 2020 16:25

I januar kom Equinor med planer om å bruke opptil 50 milliarder kroner på elektrifisering og andre planer som skal kutte klimautslippene.

Men hvis ikke oljebransjen får skatteutsettelser, kan det spøke for gjennomføringen av disse planene, skriver bransjebladet Upstream (for abonnenter).

«Equinor og partnerne står overfor finansielle begrensninger etter at oljeprisen har falt til de laveste nivåene i det nye tusenåret, og etter at kapitalmarkedene har strammet tilgangen for de fleste selskaper som følge av pandemien», skriver Upstream.

Bladet skriver at bransjen ikke har råd til å prioritere marginale prosjekter med mindre de får skattefradrag og skatteutsettelser i en periode på tre år.

Upstream viser til kilder med kjennskap til forhandlingene mellom oljebransjen og regjeringen og Stortinget i Norge.

Equinor vil ikke bekrefte eller avkrefte det Upstream skriver, men kommunikasjonsdirektør Bård Glad Pedersen sier til bladet at staten må bidra for å opprettholde mest mulig aktivitet.

– Vi gjør det vi kan for å opprettholde aktiviteten, men er avhengig av midlertidig hjelp og en utsettelse av skatter, sier Pedersen til Upstream.

Skeptisk til skatteutsettelse

Ketil Kjenseth (V), som er leder av Stortingets energikomité, har ikke fått signaler om at klimatiltakene i oljebransjen skal være i fare.

– Jeg har ikke hørt noe om dette, og vil ta forbehold om at dette er spekulasjoner, sier Kjenseth til E24.

– Jeg ønsker å se dette i en større helhet. Statsministeren har bekreftet at det grønne skiftet ikke skal settes på vent. Jeg forholder meg til det. Dette er de siste investeringene vi burde utsette, sier han.

Stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth (V).

– Hva tenker Venstre om skatteutsettelser?

– Jeg er veldig skeptisk til skatteutsettelser, sier Kjenseth.

– Det skaper en større avstand mellom fossilsektoren og andre næringer som ikke har samme type skattefordeler. Det skal vi heller ikke bruke en sånn situasjon til. Men bransjen kommer til å bruke alle muligheter for å forsøke å få sin del av kaken, sier han.

Har foreslått skattegrep

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass har foreslått at oljeselskapene skal få trekke nesten hele summen fra inntekten når de gjør en investering. Dagens regler sier at dette skal avskrives over seks år.

Skatteutsettelsene skal være midlertidige og vare frem til 2022. Staten vil fortsatt få skatteinntektene sine, men noen år senere enn det som ville vært tilfelle med dagens system, ifølge oljebransjen.

– Det vi jobber med er å prøve å kartlegge hva som skjer hvis det blir kapitaltørke og investeringene i oljebransjen går ned. Det vil kunne skje, men vi vil helst unngå det, sier direktør for klima og miljø Hildegunn T. Blindheim i Norsk olje og gass til E24.

– Vi ønsker ikke at trykket på klimainvesteringer skal gå ned, legger hun til.

Norsk olje og gass peker på at prosjekter som nå er lagt på hyllen, som Aker BPs Hod-prosjekt til fem milliarder kroner, vil kunne bygges ut hvis skatteutsettelsene blir vedtatt.

– Utrolig viktig

SV ønsker å fremskynde oljebransjens investeringer i klimatiltak, men vil ikke åpne for skatteutsettelser til oljebransjen.

– Vi har foreslått å finansiere utslippskutt i oljeindustrien gjennom et CO2-fond, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til E24.

– Det er utrolig viktig at disse utslippskuttene går sin gang, både av hensyn til klimaet, men også av hensyn til leverandørindustrien som har behov for aktivitet, sier Haltbrekken.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

– Oljebransjen vil gjerne ha skatteutsettelser?

– Det vi foreslår er å gi dem kapital på andre måter, enten ved å omfordele deler av CO2-avgiften eller øke den, for å finansiere dette. Det er penger som øremerkes til utslippskutt, sier Haltbrekken.

– Hva frykter du hvis oljebransjen får skatteutsettelser?

– Det som kan være et problem, som vi også har spurt finansministeren om, er at du kan få selskaper som ikke kommer til å være i skatteposisjon. Da vil de motta penger fra fellesskapet i stedet for å bidra, slik at fellesskapet tappes for penger, sier Haltbrekken.