Podkast: Er det lønnsomt å produsere olje på norsk sokkel?

Hør ny episode av podkasten Det vi lever av.

Johan Sverdrup-prosjektet trenger en oljepris på under 20 dollar for å være lønnsomt. Vis mer Carina Johansen/NTB Scanpix

Publisert: Oppdatert: 8. mai 2020 10:10 , Publisert: 8. mai 2020 09:48

Da 2020 begynte, var oljeprisen nesten 70 dollar. Så ble den sendt utfor stupet av koronaviruset, fulle oljelagre og priskrig mellom Russland og Saudi-Arabia.

I vår har et fat nordsjøolje i perioder kostet mindre enn 20 dollar.

Hva betyr så lave priser for norsk sokkel? Er det lønnsomt å produsere olje her nå? Kan oljefelt bli stengt tidligere enn planlagt? Og hva betyr lave priser for den norske statskassen?

Det får du svar på i denne episoden av Det vi lever av. Podkasten kan du høre her:

Sjeføkonom Kyrre Knudsen, til venstre, og programleder Ola Myrset. Vis mer Jon Ingemundsen

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank er gjest. Ola Myrset er programleder.

For nye lyttere:

Podkasten Det vi lever av er et samarbeid mellom Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og E24. I episodene tar vi opp temaer knyttet til noen av Norges viktigste næringer, som olje og gass, havbruk, skipsfart og grønn energi.

Episodene blir vekselvis spilt inn i Bergen og Stavanger.