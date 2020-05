Rekordmåned for USA-oljen etter kollaps i april

Den amerikanske lettoljen (WTI) steg nesten 90 prosent i mai. Det er tidenes største månedsoppgangen for oljetypen.

Prisen på oljetypen West Texas Intermediate (WTI) kollapset i april. Det la til rette for rekordmåned i mai. Vis mer Ernest Scheyder/Reuters

Publisert: Publisert: 31. mai 2020 11:35

Da handelen i WTI-oljen åpnet 1. mai lå prisen for et fat med levering en måned frem på under 20 dollar. Da handelen tok slutt fredag, lå prisen på over 35 dollar.

Oljeprisutviklingen i mai endte opp 88,38 prosent, viser tall fra Infront.

Det er den største oppgangen på en måned for WTI-oljen noensinne. Neste på rekordlisten er september i 1990, da prisen steg 44,6 prosent.

Priskollaps i april

Utviklingen i mai kom etter en priskollaps i WTI-oljen i slutten av april.

20. april stengte WTI-oljen til minus 37,63 dollar, som betyr at oljeprodusentene og investorer betalte for å bli kvitt oljekontraktene.

Bakteppet for det enorme prisfallet skyldtes at coronaviruset fjernet store deler av etterspørselen etter olje, som rammet et allerede overfylt oljemarked hardt. Samtidig klarte ikke produksjonskutt fra oljekartellet Opec og samarbeidsland som Russland å stabilisere balansen i oljemarkedet, og bekymring om fulle oljelagre sendte oljeprisen i kjelleren.

– Vi hadde ventet å se negative priser, men vi trodde ikke at prisen ville komme helt ned i minus 40 dollar fatet, sa oljeanalytiker Louise Dickson i Rystad Energy til E24 etter kollapsen.

WTI-oljen raste i minus etter investorer måtte såkalt rullere kontraktene sine for olje med levering i mai til neste måned, for å unngå å måtte ta i mot leveransen av den fysiske oljen. Det krever lagerplass, noe få finansaktører har.

Investorer forsøkte dermed å selge kontraktene, men når ytterst få ønsket å kjøpe kontraktene, raste prisen.

– Trolig forstod de ikke helt mekanismene i oljemarkedet. De som sitter igjen med papirposisjoner i oljemarkedet på slutten av måneden må rullere disse til neste måned hvis de skal unngå å få levert oljen fysisk, forklarte Dickson.

– Selv om store oljeoperatører har egne lagre, gjelder ikke det alle produsenter. Da disse aktørene skulle kvitte seg med maikontraktene, var det få kjøpere. Derfor falt prisen helt til de måtte betale for å kvitte seg med oljen.

– Føles ikke som den beste måneden

Selv etter en rekordmåned for WTI-oljen i mai, er den fortsatt 46 prosent under høyeste notering i januar. Da kostet et fat 65,65 dollar, mens den fredag stengte til 35,32 dollar, opp over fire prosent for dagen.

– Det føles i alle fall ikke ut som den beste måneden, sier energidirektør Regina Mayor i KPMG til CNBC.

– En oljepris rundt 35 dollar er så klart bedre enn der vi var i slutten av april, men det er ikke nok til å bringe tilbake produksjonen tilbake, sier hun.

Også nordsjøoljen Brent har lagt bak seg stor oppgang i mai, med en økning på nesten 40 prosent. Det er den beste måneden siden mars 1999, skriver MarketWatch.

