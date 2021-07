Blodrødt for Esso Norge

Esso Norge leverte et rekordlavt resultat i 2020. Fasiten ble et tap på 2,3 milliarder kroner. – Utfordrende, sier informasjonsansvarlig i bedriften.

2020 ble et mørkt år for Esso som gikk 2,3 milliarder i minus. Et rekordlavt resultat. Vis mer byoutline Mathiesen, Tor Erik H.

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Flere olje- og gassaktører melder om et svakt 2020. Ikke overraskende all den tid en verdensomspennende pandemi har stukket kjepper i hjulene for noen hver. Likevel sliter noen mer enn andre. Esso Norge AS leverer et rekordlavt resultat i anledning korona-året.

Bunnlinjen er rød, blodrød. Resultatet før skatt ble et tap på svimlende 2,3 milliarder kroner. Sammenlignet med 2020 er dette et tap på 2,7 mrd.

– Skyldes pandemien

Inntektene for selskapet stuper fra 32,3 milliarder i 2019 til drøye 19,5 mrd. i 2020. Også selskapets egenkapital straffes. Denne mer enn halveres fra nesten 2,0 milliarder i 2019 til 610 millioner i 2020.

Esso Norge AS er et datterselskap av den amerikanske olje- og gassgiganten ExxonMobil. Selskapet driver med raffinerivirksomhet og opererer drivstoffterminaler. I tillegg til dette driver de med salg og distribusjon av drivstoff i Norge. Essos bensinstasjoner ble i 2017 solgt til Certas Energi. Det betyr at Esso Norge ikke lengre driver bensinstasjoner, men leverer drivstoff til Certas og andre.

– Får pandemien skylden for også dette resultatet, eller finnes det andre underliggende forklaringer?

– 2020 var et utfordrende år for Esso Norge med svake raffineringsmarginer i bransjen, og lavere produksjon. Inntjeningen var negativt påvirket av lavere priser med betydelige negative lagereffekter og noe lavere volum som i hovedsak skyldes pandemien, sier Anne Fougner som er informasjonsansvarlig i selskapet.

Ikke lønnsomt

Det har ikke vært en hemmelighet at selskapet sliter i Norge. Til tross for store besparelser besluttet likevel Esso i april å legge ned oljeraffineriet deres på Slagentangen i Vestfold. Anlegget var ikke lønnsomt nok. Dette medførte at 200 stillinger blir kuttet på anlegget. Siden juni vil det ikke lengre raffineres råolje på anlegget av Esso.

– Resultatet for 2020 inkluderer en nedskriving av selskapets anleggsmidler knyttet til raffineridriften på 1,1 milliarder kroner som reflekterte svake økonomiske utsikter for selskapets raffinerivirksomhet, slår Fougner i Esso fast.

Oljeraffineriet på Slagentangen i Vestfold gikk med i dragsuget når Esso må kutte kostnader for å holde seg flytende. Vis mer byoutline Cornelius Poppe / SCANPIX

– Gjennom omleggingsprosessen vil selskapets prioriteringer forbli som tidligere. Å overholde våre forpliktelser overfor kunder, forretningspartnere og ansatte, samtidig som det opprettholdes høy fokus på sikker og ansvarlig drift, fortsetter hun.

Fougner er likevel optimistisk på vegne av selskapets fremtid. Til tross for selskapets desidert dårligste resultat noensinne ser hun ikke grunn til å surmule.

– Med de grep som nå gjøres i Esso Norge sin virksomhet står selskapet godt posisjonert til fortsatt å være en sterk, og konkurransedyktig aktør i det norske drivstoffmarkedet og vil også framover møte alle leveringsforpliktelser med fokus på produktkvalitet, fleksible og konkurransedyktige avtaler, avslutter hun.