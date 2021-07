Opec-usikkerhet tynger oljeprisen: Ned mer enn fem dollar på to dager

Oljeprisen er ned 5,4 dollar fra tirsdagens toppnivåer, etter at oljeprodusentenes møte ble avsluttet uten en ny plan mandag.

Grafen hentet fra Infront viser nedgangen fra toppnivåene tirsdag. Vis mer byoutline Nick Oxford/Reuters. Montasje: Vetle Halvorsen.

Tirsdag kostet oljeprisen 77,8 dollar på det høyeste. Den siste uken har det vært store utslag i oljeprisen i kjølvannet av Opec-usikkerheten, og torsdag er tredje dag på rad med nedgang.

I skrivende stund koster ett fat nordsjøolje (brent spot) 72,4 dollar. Det er en nedgang på 5,4 dollar fra tirsdagens høyeste nivå.

Bloomberg skriver at investorene venter nye signaler fra Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater hva gjelder deres produksjon.

– Det ser ut til at markedet nå gjør seg klar for at De forente arabiske emirater vil forlate Opec+, som gir et noe «bearish» marked, sa Vandana Hari, i Vandana Insights til nyhetsbyrået.

Et bear-market er en betegnelse på et marked i negativ trend, og blir brukt fordi bjørnen slår nedover når den angriper. Et rally er en markant oppgang over relativt kort tid.

– Pausen i råoljens rally som er tvunget frem av Opec+ i limbo får også markedet til å rette oppmerksomheten mot deltavariantene og hvordan dette kan påvirke risikoen.

Opec-møtet avsluttet uten resultater

Siste del av forrige uke forsøkte oljekartellet å bli enige om produksjonen skulle øke fra august, og om avtalen skulle forlenges ut 2022.

Avtalen ble inngått for å løfte oljeprisen under pandemien og det tilhørende etterspørselssjokket som traff oljemarkedet i fjor. Møtet ble mandag utsatt, uten at en ny møtedato ble fastsatt.

Samtalene brøt sammen etter at Saudi-Arabia og Russland nektet krav fra De forente arabiske emirater om å øke produksjonen under kuttavtalene.