Været gir trøbbel for oljearbeidere

På grunn av det dårlige været er det forsinkelser og kanselleringer i helikoptertrafikken til og fra oljeinstallasjoner i Sør-Norge.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Torsdag skaper været trøbbel for helikopterflyginger til og fra oljeinstallasjoner. Helikopterturer er kansellert eller utsatt.

Equinor melder om at alle deres avganger er innstilt inntil videre og ber passasjerer følge med på heliport.no for oppdateringer. Ved Stavanger lufthavn, Sola, er helikoptertrafikken innstilt eller utsatt. Klokken 12.25 lettet et helikopter og satte kursen til Edvard Grieg-plattformen, eller er det stillstand og utsettelser.

Også fra Bergen lufthavn, Flesland, er helikopteravganger innstilt og utsatt. Fra Florø er det også et par utsettelser, mens helikoptertrafikken gikk som normalt i morges fra Brønnøysund og Kristiansund.

Avgangene fra Hammerfest til henholdsvis Goliat-plattformen og boreriggen «Transocean Enabler» gikk i morges, bare med små forsinkelser.