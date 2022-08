Støre utfordret Musk: – Han er verdens rikeste mann

STAVANGER (VG/E24) Tesla-gründer Elon Musk og Jonas Gahr Støre spiste lunsj sammen på ONS.

Elon Musk og Jonas Gahr Støre spiser lunsj sammen på ONS.

Statsminister Jonas Gahr Støre talte under åpningen av ONS i Stavanger, hvor også Tesla-gründer og verdens rikeste mann Elon Musk er til stede og pratet på scenen.

VG fikk en prat med statsministeren før han og Musk skulle spise lunsj sammen.

– Det er interessant å høre hans syn på hastigheten i fornybar-overgangen. Han leder jo den, og han vet jo hva Norge gjort i forhold elektrifisering i samfunnet generelt. Så hvordan vi klarer å akselerere det, sier Støre til VG.

– Hvordan kommer du til å utfordre ham når du skal møte ham?

– Både til å drive denne utviklingen videre mot elektrifisering, men også: Han er verdens rikeste mann, hva gjør han med det? Hvordan engasjerer vi privat sektor til å være med på det løftet som er?

– Så du vil ha med ham?

– Ja, og jeg synes det er helt riktig at du må ha med offentlig sektor, privat sektor og filantropene, de som har samlet opp mye penger.

Etter Musk-lunsj: – Mener batterier er svaret på nesten alt

– Han er engasjert i teknologi, og han mener batterier er svaret på nesten alle fornybarutfordringer, vi må kunne lagre energien, sier Støre etter lunsjen med Musk.

Støre fikk også en indirekte oppfordring om hva myndigheter kan gjøre for å sikre at det grønne skifte går raskere enn det gjør i dag.

– Jeg spurte hva er det største hinderet for å få fortgang, og han mener det er at det tar for lang tid for å få nødvendige tillatelser - han sa at i Tyskland tar det like lang tid å få tillatelsene, som å faktisk bygge fabrikken. Og det er en påminnelse til oss, vårt system for konsesjoner er fra en annen tid, sier statsministeren, men legger til:

– Han må også forstå at moderne demokratier må ta ting i riktig rekkefølge. Han er klar over at Norge er et av få energieksporterende land som er demokratier, men jeg er også bevisst på at vi må styrke våre systemer for å behandle søknader og få fortgang, sier Støre til VG.

Etter møtet snek Musk seg ut gjennom kjøkkenet.

Snakket på konferansen

Musk snakket på åpningen av ONS-konferansen mandag.

– Takk for at dere har meg her. Jeg elsker Norge. Jeg vil takke Norge og Norges ledere for investeringen i elektriske biler og fornybar energi. Dere har virkelig gjort en forskjell, sier Musk.

Han understrekte at han har tro på tillit.

– Jeg tror på ideen om fri flyt av ideer og ytringsfrihet innen lovens grenser, sier Musk.

– Jeg sikter ikke på å innovere for å innovere. Jeg tenker på hvilke handlinger som fører til en bedre verden. For at menneskeheten skal ha en fremtid, trenger vi en klar vei til et fornybar verden. Jeg vil ikke diskreditere olje og gass, akkurat nå trenger vi mer. Men samtidig må vi bevege oss mot en fornybart system.



– Enorme endringer

Musk sa også at statsminister Støre var «spot on» i sin tale.

– Vi må kombinere fornybar energi med store batteripakker, og Tesla og andre lager det nå. Vi trenger sol, vind og vannkraft, sier Musk.

Tesla-sjefen hadde også en klar beskjed til land med atomkraft:

– Hvis du har atomkraft bør du ikke legge det ned, spesielt ikke nå.

Musk understrekte at det «går fremover» med overgangen til fornybar energi og elektrifisering – men det hadde vært bedre om det gikk raskere, mener han. Likevel:

– Vi kommer til å se enorme endringer de neste årene. Innen 2030 vil halvparten av bilene være elektriske, innen 2035 kanskje rundt 80 prosent.

Hva er ONS?

ONS er en forkortelse for Offshore Northern Seas, og er en av verdens største møteplasser for den internasjonale energibransjen. ONS, som arrangeres av stiftelsen ONS, avholdes i august annethvert år i Stavanger.

I år arrangeres ONS fra mandag 29. august til torsdag 1. september. Tidligere Stavanger-ordfører, Leif Johan Sevland, er administrerende direktør i ONS. Det har han vært siden 2012.

Det er ventet over 60.000 deltakere fra over 100 nasjoner. Antall speakere, som skal si noe i regi av ONS, er rundt 1000. Temaet i år er «Trust.»