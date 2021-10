Store forskjeller: Ti ganger så dyr strøm i Sør-Norge som i Midt-Norge

I Midt-Norge får du én kilowattime for en tiøring. I sør må du ut med en hel krone.

Strømkablene klarer ikke få nok av strømoverskuddet i nord til strømsultne sør. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

– Det er historiske prisforskjeller mellom nord og sør, sier Tom Eirik Olsen, handelssjef i Ishavskraft.

Lørdag formiddag kostet en kilowattime strøm bare sju øre i Midt- og Nord-Norge, mens prisen i resten av landet var på nesten 100 øre.

– I helga er strøm ti ganger så dyrt i sør som i nord, og vi venter at prisforskjellene vil holde seg store for vinterperioden, sier Olsen.

Forskjellene er spesielt store helt mellom helt nord og helt sør.

– I sør kan man vente seg en vinterkostnad på 4000 kroner i måneden for strøm, mens i Nord-Troms og Finnmark er kostnaden bare én tredjedel av dette. Det hjelper at det ikke er elavgift eller moms på strøm helt i nord, men også i resten av Nord-Norge får man kun halvparten så stor prisregning, sier Olsen.

Spotprisene på strøm varierte vilt mellom Sør-Norge og Midt- og Nord-Norge på lørdag. Her kostet én kilowattime 98 øre i Sør-Norge, mens prisen kun var 7,6 øre i Nord-Norge. Vis mer

Lokale kraftprodusenter fortviler

Knut Lockert i Distriktsenergi, interesseorganisasjonen for norske kraftselskap, er bekymret for de betydelige forskjellene.

– Det vi er vitne til nå er svært urovekkende. Prisforskjellene er svært store, og i Distriktsenergi er vi overbevist om at en vedvarende situasjon med store prisforskjeller vil utfordre bransjens omdømme.

Kraftselskapene gjør fossefall og andre energikilder om til brukbar strøm, mens det er andre som har ansvar for å sende strømmen til forbrukerne.

Lockert i Distriktsenergi har derfor sendt et brev til Statnett, eieren av strømnettet, for å melde sin bekymring om situasjonen.

– Vi har bedt om et møte for å få innblikk i hva som er årsakene til situasjonen vi nå står i, og hva som kan gjøres på kort og lang sikt for å redusere forskjellene i områdeprisene og hvilke planer som foreligger, sier Lockert.

Strømkabler nede for telling

De ekstreme prisforskjellene forklares hovedsakelig av at det ikke er mulig å få flyttet strøm dit man vil, når man vil.

– Det norske og svenske kraftsystemet henger tett sammen, og flyt mellom nord og sør i Norge går ofte gjennom Sverige, og det gjør den også i dag, sier Henrik Glette, kommunikasjonsdirektør i Statnett.

– I dag er det mye vindkraftproduksjon i midten og i nord av Sverige og Norge, og mens det er god flyt mellom nord og sør i Sverige, er det begrensninger på flyten mellom Sør-Sverige og Sør-Norge. Det skyldes litt diverse utfordringer og litt linjer som er ute for vedlikehold på svensk side, sier Glette.

Nord-Norge og Sverige nyter godt av vindkraft på lørdag, mens Sør-Norge sliter med lav kapasitet. Vis mer

Planlegger investeringer

Til vanlig kan forbindelsen mellom Sør-Norge og Sverige gjennom Østfold overføre inntil 2.200 megawatttimer (MWh), men i dag er flyten nede i 1.000 MWh.

– Vi skulle ønske vi hadde full kapasitet, det ville trukket prisen lengre ned, men begrensningene vil nok vedvare, men variere, i en stund, sier Glette.

Statnett har likevel ambisjoner om å senke forskjellene mellom nord og sør.

– Vi har store planer og investeringer i nettet i Norge, også i transportkanalene mellom områder. Vi skal blant annet gjøre investeringer som vil forbedre kapasiteten mellom Midt- og Vest-Norge, som igjen flyter videre til resten av Sør-Norge. Det vil hjelpe på, selv om vi forventer at det i perioder vil være prisforskjeller mellom ulike deler av landet, sier Glette.