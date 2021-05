Norske arbeidere må på karantenehotell når de skal hjem, britiske oljearbeidere slipper

Mens oljearbeidere fra Storbritannia slipper karantenehotell, må nordmenn som skal hjem til Norge på friperiode oppholde seg på karantenehotell. – Dette er helt uforståelig, sier inspektør Geir Solheim.

Geir Solheim i Westcon bor i Norge, men jobber i Tyrkia. Når han skal hjem på fritid Norge, må han på karantenehotell. Dette slipper britiske oljearbeidere som skal på jobb i Norge. Vis mer byoutline Privat.

Geir Solheim arbeider i Tyrkia og er inspektør for Westcon. Han forteller om intet unntak for karantenebestemmelser for nordmenn som skal hjem til Norge for friperiode.

– Når jeg skal hjem til Norge, må jeg sitte på Gardermoen på karantenehotell i ti dager. Dette selv om jeg testet ved avreise fra Tyrkia og ankomst igjen i Norge. Men det som var merkelig, var at tre arbeidskolleger som reiste hjem på fri i forrige uke, måtte to av dem på karantenehotell, mens den tredje reiste hjem for karantene. De som reiste direkte fra Istanbul til Oslo, måtte på karantenehotell, mens han som reiste via Frankfurt til Oslo kunne reise hjem. Det virker som karantenereglene slår ut veldig tilfeldig, sier Solheim.

Etter at Aftenbladet snakket med Solheim, kom regjeringen fredag med noen oppmykninger i regelverket som blant tilsier at reisende fra europeiske land som har færre enn 150 nye smittede per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene, slipper å oppholde seg på karantenehotell. De kan gjennomføre karantene hjemme. Tyrkia er ikke blant landene med lav smitte.

Regjeringen sier også at reisende fra europeiske land med særlig høye smittetall, må være på karantenehotell fram til negativ test tidligst etter sju døgn.

Ulike utslag

Selv om Solheim har stor forståelse for innreiserestriksjonene, ser han samtidig at reglene slår ut ulikt.

– Jeg syns det er litt irriterende at det åpnes for utenlandske oljearbeidere som kommer fra Storbritannia, utenfor EØS/Schengen, mens vi som er nordmenn som jobber i utlandet og skal hjem på fri, må på karanteneopphold som både spiser av fritid og blir en merkostnad for firmaet, sier Solheim.

Som Aftenbladet skrev i forrige uke, var det etter en klage fra Industri Energi og Rederiforbundet at norske myndigheter plutselig omgjorde retningslinjene som gjorde at oljearbeidere fra blant annet Storbritannia kunne innvilges unntak for reglene om opphold på karantenehotell.

Forbundsleder Audun Ingvartsen har stor forståelse for situasjonen til Geir Solheim og norske arbeidere i tilsvarende situasjon.

– Oljearbeiderne kjenner at de må betale en høy pris, og jeg forstår veldig godt at de som jobber utenfor Norge føler det urettferdig at de må på karantenehotell når de skal hjem, mens britiske oljearbeidere som kommer til Norge og skal på jobb, slipper karantenehotell For eksempel må en oljearbeider som jobber i Sverige innom karantenehotell før han kan dra ut offshore. En annen, som arbeider på skip i Mexico-gulfen, og er i en lukket gruppe på et skip, må også direkte til karantehotell når han kommer hjem på fri, sier Ingvartsen.

– Regjeringen må snu

Ingvartsen sier det ikke er lett å navigere i havet av ulike karantenebestemmelser og forskjellige unntaksbestemmelser.

– Utslagene som karantenebestemmelsene fører til i praksis er ikke lett å forstå. Er det riktig at nordmenn som skal hjem fra jobb i utlandet skal rammes annerledes enn britiske oljearbeidere som skal på jobb i Norge, sier Ingvartsen og oppfordrer myndighetene til å snu.

– Jeg vil oppfordre myndighetene til å snu slik de nylig snudde og ga unntak til oljearbeidere fra Storbritannia. Tilliten til smittevernregelverket svekkes når folk opplever tiltak som uforutsigbare, uhensiktsmessige og uforholdsmessig inngripende, sier Ingvartsen.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland ønsker ikke at norske arbeidere i utlandet som skal hjem på fri, skal unntas fra opphold på karantenehotell. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum

Regjeringen snur ikke

Pressekontakt i Justis- og beredskapsdepartementet Andreas Skjøld-Lorange sier at britiske arbeidstakere som er på jobb i Norge uten å være bosatt her må på karantenehotell eller ha karantene hos arbeidsgiver hvis dette er forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet. Videre vise han til regjeringens gjenåpningsplan. Fredag ble det altså gitt noen lettelser i reglene for innreise.

– Hvorfor er reglene annerledes for briter som skal på jobb i Norge og nordmenn som skal hjem på fri i Norge?

– Vi har ulike regler for innreise til Norge om du bor eller ikke bor i Norge. Hvis en ved innreise fra Storbritannia kan dokumentere at en er bosatt i Norge og at reisen var nødvendig, kan karantenen gjennomføres i egen bolig eller på annet egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. For de som ikke bor i Norge, har vi strengere krav til hvor karantenen skal gjennomføres, for å sikre kontroll på karantenegjennomføring, svarer Andreas Skjøld-Lorange.

Oljearbeidere som skal på jobb i Norge, men som ikke er bosatt i Norge, har de samme unntaksreglene.

– Dette bekrefter at dagens regler og restriksjoner er helt håpløse å forstå. Det er veldig uforståelig at arbeidere både nordmenn og andre som eksempelvis jobber offshore, men er bosatt i andre land, ikke får unntak når de er fullvaksinert. Her henger Norge etter og har en annen praksis en for eksempel Danmark som gir unntak for fullvaksinerte. Jeg som forbundsleder er bekymret for hvor lenge våre medlemmer og innbyggere i landet respekterer handlingslammelsen regjeringen viser nå, sier Audun Ingvartsen i Lederne.