Miljødirektoratet politianmelder Equinor etter Mongstad-utslipp: Miljøvernministeren svært kritisk

Forurensningen som har pågått ved Equinors store landanlegg på Mongstad er så alvorlig at norske myndihgeter har politianmeldt selskapet. Equinor får krass kritikk fra øverste politiske hold.

Illustrasjonsbilde fra Mongstad utenfor Bergen Vis mer byoutline Hommedal, Marit / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres ...

«Miljødirektoratet ser på situasjonen på Mongstad som svært alvorlig», skriver klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) i et ferskt brev til stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Der kommer det også frem at statsråden «er kjent med at Miljødirektoratet har anmeldt Equinor Mongstad til politiet».

Brevet ble først omtalt av Dagens Næringsliv.

Anmeldelsen kommer etter at miljøvernorganisasjonen Bellona i november politianmeldte oljegiganten for forholdene på raffineriet og landanlegget.

Statsråd Rotevatn beskriver det som «en omfattende forurensning av olje i grunn» og at han ser på det som har skjedd på Monstad «som svært alvorlig».

En klokkeklar statsråd gjør det klart at han «forventer at Equinor rydder opp i alle forhold som er i strid med forurensningsregelverket».

Politianmeldelsen av Norges største selskap skal gjelde to spesifikke forhold, ifølge Rotevatn:

«Akutt forurensning som følge av rørledningsbrudd i fjor sommer»

«Utslipp til grunnen fra raffinerivirksomheten på Mongstad i desember i fjor»

«De viser til at det er flere ulike brudd på ulike deler av Miljødirektoratet sine krav som hver for seg er alvorlige nok, og som til sammen gir et inntrykk av at virksomheten har manglet kunnskap om regelverket», skriver statsråden videre.

E24 har bedt Miljødirektoratet om en kommentar til anmeldelsen.

– Sannsynligvis foregått over svært lang tid

E24 har vært i kontakt med Equinor som sier at de vil komme med en kommentar til anmeldelsen.

Selskapet ferdigstilte i november en intern granskingsrapport. Selskapet skrev da at det var i starten av 2020 at de hadde blitt kjent med at det var tilsig av oljeholdig vann fra raffineriet og ned i grunnen og til sikringsbassenget.

– Equinor satte, da forholdet ble kjent, straks i verk tiltak for å begrense konsekvensene av oljetilsiget. Oljen i grunnen rundt sikringsbassenget har nå blitt samlet opp. Alle kilder vi har funnet til lekkasjer er utbedret, og oljeverdier ut fra vannrenseanlegget er tilbake til normalnivået, sa direktør for Markedsføring, prosessering og handel Irene Rummelhoff, i november.

Ifølge selskapet har man samlet opp 112 kubikkmeter olje og fjernet dette fra området.

«Granskingsrapporten viser at oljetilsiget ikke kan knyttes til en spesiell hendelse, men at det skyldes tilsig fra dreneringssystemet for oljeholdig vann, samt flere små, historiske utslipp fra drift og vedlikeholdsrutiner og hendelser», skrev Equinor.

Klima- og miljøvernministeren peker i sitt brev på at granskingsgruppen har «klassifisert hendelsen med høyeste alvorlighetsgrad».

I tillegg påpeker han at «siden analyser av oljen viser en blanding av ulike komponenter, har dette sannsynligvis foregått over svært langt tid».