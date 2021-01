Rødt vil øke bostøtten: Frykter strømsmell i 2021

Rødt mener regjeringen må øke bostøtten på grunn av høy strømpris, som i 2019. De frykter at prishoppet på strøm den siste tiden gir en smell for folk med dårlig råd.

Bjørnar Moxnes er partileder i Rødt. Vis mer byoutline Hallgeir Vågenes

I januar har prisene på det meste vært oppe i 80 øre kilowattimen på dagsbasis, utenom nettleie og avgifter.

Det skjer etter rekordlave priser i fjor, med et snitt på ti øre kilowattimen, ifølge strømbørsen Nord Pool.

- Strømprisene går i været. En som bor i Sør-Norge, må trolig ut med 4 000 kr mer for strømmen i år enn i fjor, og det er i en situasjon hvor 200 000 mennesker er arbeidsledige og har gått kraftig ned i inntekt. Økt strømpris kan gjøre det vanskelig – veldig vanskelig – for mange med dårlig råd i tiden framover, sa Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt, i Stortinget onsdag.

- For to år siden gikk også strømprisene i taket. Da kom Rødt med et forslag om en ekstra utbetaling av bostøtte som et strakstiltak for folk med dårlig råd, siden det samme også ble gjort etter kuldeperioden i 2010-2011, da både strømprisene og påfølgende inkassosaker økte, sa Moxnes.

Stemt ned i 2019

Rødts forslag ble stemt ned i januar 2019, men i mars samme år ga regjeringen ekstra bostøtteutbetaling.

Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke gå inn for ekstra bostøtte nå, men åpner døren for at det kan bli nødvendig med tiltak hvis prisene holder seg høye.

- Hvis det viser seg at det blir ekstraordinært høye priser over lang tid, er dette en mulighet å ty til, sa Solberg i Stortinget onsdag.

Hun viser til at det bare har vært noen uker med høye strømpriser, og at det er litt tidlig å si hvordan kraftprisendringene kommer til å være fremover.

- Vi er inne i en kuldeperiode akkurat for øyeblikket. Men vi har veldig fulle magasiner. Det er mye vann. Det har regnet veldig mye. Som alle på Østlandet har klaget mye over, regnet det veldig mye i fjor høst, sa Solberg.

- Det betyr at det ikke er et anslag på at man kommer til å ha så høye kraftpriser så lenge nå, men kuldeperioden kommer til å bidra. Det betyr at vi må se disse indikatorene under ett, sa statsministeren.

