Fagforening reagerer på at enkelte offshore-arbeidere slipper karantene

Industri Energi og LO reagerer på at ikke alle arbeidere som kommer fra utlandet må i fjorten dagers karantene. - Vi opplever at dette håndteres bra, mener Equinor.

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi. Vis mer Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 17. april 2020 16:26 , Publisert: 17. april 2020 15:20

I mars i år opplyste Helsedirektoratet om at alle reisende som kommer til Norge skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har coronavirus-symptomer eller ikke.

Det gjelder også offshorearbeidere på norsk sokkel, hvor en av ti har utenlandsk bakgrunn. Men Regjeringen har gjort unntak for svenske og finske arbeidere:

«Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge trenger ikke å oppholde seg i karantene i 14 dager når de er i arbeid», heter det i forskriften om smitteverntiltak. Unntaket gjelder ikke danske arbeidere.

- Vi ser karantener i alle varianter. Det er uholdbart og lite respektfullt, mener fagforeningen Industri Energi.

- Vi har blant annet sett at ansatte bosatt i utlandet i noen tilfeller sendes rett på arbeid mens de i andre virksomheter pålegges alt fra 7 til 14 dagers karantene for å få lov til å reise offshore. For underleverandørene oppleves det særlig vanskelig når ansatte blir utsatt for ulikt karanteneregime, sier Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi, i en pressemelding.

Forskjell mellom svenske og danske arbeidere

- Det skaper stor frustrasjon og irritasjon blant de ansatte, sier Frode Alfheim til Sysla.

Han er forbundsleder i LO-forbundet Industri Energi. Fagforbundet har fått mange klager fra offshorearbeidere som mener dagens regler ikke er holdbare.

Blant annet er det flere som reagerer på at det er «en forskjell» på smitteutviklingen i Sverige mot Norge og Danmark, som gjør bestemmelsen om karanteneunntak enda mer bekymringsverdig. Tidligere i dag skrev NRK at Sverige sine anbefalinger for å begrense smittespredningen i Sverige har vært langt mildere enn i land som Norge, Danmark og Finland.

Sendt bekymringsmelding til justisministeren

Industri Energi jobber både mot myndighetene og arbeidsgiverorganisasjonene for å sikre best mulig løsning for dem det gjelder, samtidig som smittevernhensynet ivaretas.

Videre har LO bedt justisministeren om å avklare hva som er årsaken til ulik politikk ved ankomst fra ulike land - og hvis det ikke kan forklares, så må det endres.

Dermed sendte LO-sekretær Are Tomasgard en bekymringsmelding til justisdepartementet i forrige uke.

- Man kan ikke ha ett sett smitteregler for svensker og et helt annet ett for dansker. Det må være smitteråd som er bestemt på forhånd, som alle følger, sier LO-sekretær Are Tomasgard til Sysla.

- Vi har faktisk sendt en purring til justisdepartmentet om dette i dag, og forventer svar så fort som mulig, sier han.

Equinor opplever bra håndtering

Talsperson i Equinor, Morten Eek, sier til Sysla at selskapet forholder seg til karantenebestemmelsene fra myndighetene, og er fornøyde med hvordan reglene er i dag.

- Vi opplever at dette håndteres bra per i dag, og forventer at ansatte og leverandører tar nødvendige forhold og utviser stor grad av ansvarlighet og ansvar for egen og andres helse.

Han legger til at Equinor har innført tiltak til personer som ikke skal i karantene, hvor selskapet følger opp og er i dialog med utenlandske arbeidere minst 14 dager før utreise.

I tillegg er det innført en minimumsavstand mellom passasjerer i helikopter til og fra norsk sokkel.

- På helikopterturen er passasjertallet tatt ned fra 19 reisende i et fullt helikopter, til maks 12 passasjerer, slik at det skal være god avstand mellom de reisende, sier han.