Laksemilliardær slutter å støtte vindkraftmotstand

Salmar-gründer Gustav Witzøe dekket advokatregningene for aksjonsgruppen mot vindkraft på Frøya. Nå sier han at de må godta vindturbinene.

STØTTE: Gustav Witzøe var iført den gule T-skjorten til gruppen mot vindkraft på Frøya 19. august i fjor. Til høyre står Reidar Burøy. Vis mer Cecilia Brurok/Hitra-Frøya

Publisert: Oppdatert: 16. juni 2020 08:03 , Publisert: 16. juni 2020 07:30

Milliardær Gustav Witzøe driver oppdrettsselskapet Salmar med hovedkontor på Frøya. Han har gitt økonomisk støtte til gruppen som kjemper mot de 180 meter høye vindturbinene på øya.

Gründeren har også blitt avbildet iført den gule T-skjorten med trykket «Nei til vindkraft på Frøya».

– Jeg har ingen rolle i dette og har ikke hatt det på en god stund. Jeg har bidratt økonomisk så de kunne bruke en advokat til å få prøvd saken sin, på lik linje som utbygger. Det er alt, sier Witzøe til VG.

– Hva er grunnen til at du har sluttet med det?

– Nei, jeg tror ikke jeg har hørt noe mer fra dem.

Planene for 14 vindturbiner på øya har blitt til en sterk konflikt, der innbyggere har grått over utbyggingen.

Denne helgen kunne VG fortelle hvordan prosjektlederen i Trønderenergi ble forfulgt i bil av en motstander. Politiet etterforsker flere tilfeller av truende atferd, sabotasje og hærverk.

Aksjonsgruppen på Frøya har tatt avstand fra disse handlingene. Det gjør også Gustav Witzøe.

– Vi skal forholde oss til lovverket og kan ikke støtte ulovlige aksjoner, sjikane og det som verre er, sier Witzøe.

Oljeminister Tina Bru (H) fortalte etterpå at hun ble truet av en vindkraftmotstander i Haugesund.

DEMONSTRASJON: Salmar-gründeren sto blant demonstrantene mot utbyggingen på øya, 19. august. Vis mer Cecilia Brurok/Hitra-Frøya

Åpnet for å betale ut eiere

I mediene ble Gustav Witzøe sitert på at han ville være med å kjøpe ut den utenlandske eieren av prosjektet. På den måten kunne vindmøllene stanses.

Det tyske selskapet Stadtwerke München eier 70 prosent av aksjene i vindkraftprosjektet.

– Jeg skal være med å bidra om utbyggerne går med på et «frikjøp», uten «umulige» krav som sist, sa Witzøe i fjor sommer til Frøya.no.

Nå avviser Gustav Witzøe at det var aktuelt for ham å kjøpe ut eierne. Hverken for selskapet Salmar eller for ham personlig.

– Jeg har ikke vært med på å diskutere det spørsmålet. Jeg har ikke fått en henvendelse om det, sier Witzøe til VG.

Tysk eier krevde annet areal

Det umulige kravet Witzøe viste til, var at Stadtwerke München hadde avvist et forsøk på å forhandle fram en pris.

Frøya kommune satte seg ned med Stadtwerke München og Trønderenergi.

– Jeg ble spurt hva prislappen var. Jeg forklarte at vi ikke var i marked for å selge, sier Christian Vogt til VG.

Vogt er daglig leder i Midgard Vind og representerer det tyske selskapet i Norge.

Stadtwerke München ville bare vurdere å droppe Frøya, hvis de fikk en lignende konsesjon for vindkraftverk et annet sted i nærheten.

– Jeg forklarte at dette ikke kunne løses med en pengesum. Selskapet investerer i vindkraft for å skape grønn energi, sier Vogt.

Dette var ikke aktuelt for kommunen, og derfor ble det aldri en avtale.

TREPALLER: Demonstrantene la ut trepaller i fjor vår, som angivelig var donert av Witzøe og Salmar. Til VG sier han at han ikke har kjennskap til det. Vis mer Ronny Teigås / NTB scanpix

– Lovlig fattet vedtak

Gustav Witzøe sier til VG at han sluttet å engasjere seg i motstanden etter en endelig avgjørelse:

Kommunaldepartementet vedtok i juni 2019 at Trønderenergi hadde rett til å bygge ut vindprosjektet.

Etter dette var de demokratiske prosessene over.

– Etter at det ble et lovlig fattet vedtak om utbygging, og all tvil rundt det spørsmålet ble lagt til side, har jeg forholdt meg til det, sier Witzøe.

Han har selv tjent enorme summer på lakseoppdrett, en industri som også kritiseres for store naturinngrep.

– Jeg er ikke imot vindkraft, men jeg synes at man kan bygge der det utgjør minst mulig inngrep. Dette er det samme vi jobber med i oppdrettsnæringen. Vi må begrense våre inngrep mest mulig, sier Witzøe.

Han påpeker at oppdrettsanlegg er enklere å fjerne og tilbakeføre til naturen, enn vindkraftverk med grusveier og fast infrastruktur.

– Dersom vi fant at påvirkningen fra et oppdrettsanlegg var for stor, ville vi avsluttet det, sier Witzøe.

UTSIKTEN: Fra Frøya har innbyggerne utsikt til vindturbinene på naboøya Hitra. På himmelen skimtes en havørn. Vis mer Gisle Oddstad

Motstandsleder: Uvurderlig hjelp

Hans Anton Grønskag, leder av «Nei til vindkraftverk på Frøya», bekrefter at de ikke har mottatt støtte fra milliardæren den siste tiden.

– Vi aksepterer så klart at han ikke ønsker det lenger, og vi har heller ikke sendt flere advokatregninger til ham, sier Grønskag.

Gruppen har fokusert på å spre aksjonene ut over hele landet, sier Grønskag. I fjor høst ble organisasjonen Motvind Norge stiftet, der Grønskag er nestleder.

Advokathjelpen Witzøe betalte for har banet vei og satt presedens i saken, ifølge nestlederen. Det har Motvind Norge fortsatt å nyte godt av i aksjoner andre steder i landet.

– Det har vært uvurderlig for oss, og det vil vi takke Witzøe for, sier Grønskag.

Nestlederen reagerer sterkt på at han og andre lokale motstandere av vindkraft, blir omtalt i sammenheng med sjikane, sabotasje og truende oppførsel, med henvisning til VGs artikkel «Vind eller forsvinn».

– Vi stiller oss uforstående til hendelsene på anleggsområdet. Familier har fått endevendt sine hjem på Frøya, selv om politiet ikke har presentert bevis, sier Grønskag, og legger til:

– Hvis hendelsene har skjedd, så tar vi fullstendig avstand fra det.