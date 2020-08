Castberg-moduler fra Kværner forsinket: Lover at det ikke skal gi nye forsinkelser

Skroget til produksjonsskipet på Johan Castberg-feltet er kraftig forsinket fra verftet i Singapore. Det er også flere moduler som bygges i Norge, men Kværner avviser at det skal skape ytterligere problemer.

Arkivbilde fra Kværners verft på Stord. Vis mer Marius Lorentzen / E24

Publisert: Publisert: 14. august 2020 06:00

– I Castberg-prosjektet har vi to utfordringer for tiden. Den ene er at de modulene vi bygger her i Norge er forsinket. Og så er også skipet i [Singapore] forsinket, sa påtroppende konsernsjef Anders Opedal i Equinor mandag.

Under pressekonferansen, der han ble presentert som selskapets nye toppsjef fra 2. november, fikk han spørsmål om det nye gigantprosjektet i Barentshavet.

I mars kunne E24 melde at både coronapandemien og andre faktorer hadde sørget for at Castberg-skroget lå an til å bli ett år forsinket. I ettertid har det blitt rapportert i Aftenbladet/E24 og Upstream at det også er feil med sveisingen.

Nylig ble det også kjent at Petroleumstilsynet er bekymret for prosjektet og ser alvorlig på situasjonen.

Det er altså ikke bare det mye omtalte skipsskroget som er forsinket, men også modulleveranser fra de norske leverandørene Kværner og deres underleverandør Aker Solutions – men dette er en villet utvikling.

Fordi skroget ikke ankommer Stord over sommeren i år som planlagt har Kværner i dialog med Equinor valgt å skyve på deres tidsplan også.

– Dette handler om en justering av leveranseplanen etter at det ble kjent at skroget er forsinket (fra Singapore, journ.anm.). Vi opplever ikke dette som en stor utfordring, sier Fredrik Jebsen Bråten, talsperson for Teknologi, prosjekt og boring i Equinor, til E24 om Kværner-leveransen.

– Den store utfordringen for fremdriften av prosjektet er ferdigstillelsen av skroget, fortsetter han.

PS! Bellona har også sendt et varsel til oljeministeren basert på informasjon de har mottatt, og de sier de frykter en ny skandale. Equinor avviste påstandene fra miljøorganisasjonen.

Slik vil Johan Castberg-produksjonsskipet se ut når det er ferdigstilt og på plass i Barentshavet Vis mer Equinor

Det er en svært krevende situasjon for Equinors folk i Singapore og Sembcorp nå.

For det første har verftet på linje med andre verft blitt rammet av corona gjennom at man har måttet sende arbeidere hjem og har måttet ta ned aktiviteten – både for å opprettholde smittevern og grunnet nedturen i oljebransjen.

For det andre står Sembcorp Marine midt oppe i restrukturering der selskapet nå skal frikobles fra morselskapet Sembcorp Industries og hente inn frisk kapital. Verftskonsernet har blitt satt under et stort økonomisk press som følge av pandemien og krisen i oljemarkedet.

Kværner tok corona-grep

Hverken Kværner eller Equinor ønsker å bruke unødvendig mye ressurser for å produsere ferdig moduler for tidlig, slik at de bare ender på lager mens man venter på skipsskroget fra Singapore.

– Covid-19 førte i første halvår til at det ble vanskelig å ha ressurser og fremdrift på plass i prosjekter, både hos oss og mange andre steder, sier kommunikasjonsdirektør Torbjørn Andersen i Kværner.

Han peker på at selskapet i sin presentasjon for andre kvartal opplyste om hvordan coronapandemien har påvirket fremdriften i flere prosjekter.

– Sammen med kundene våre har vi avtalt justerte timeplaner der det er fornuftig.

– Kan modulleveransene forsinke Johan Castberg-prosjektet ytterligere utover forsinkelsen med skroget?

– Nei. Dette handler primært om at vi har tilpasset leveranse av modulene nå som vi vet at skroget er forsinket, slik at det blir mest mulig effektivt opp mot leveransen av skroget, sier Andersen.

Det var i februar 2018 at Kværner vant kontrakten med Equinor til nesten fire milliarder for å levere alle moduler på produksjonsskipet, installere dette og plattformdekket, og ferdigstille skipet.

Arbeidet skal skje på Kværners verft på Stord. Der skal også noen av modulene settes sammen, mens andre settes sammen på Kværners verft i Verdal, og andre av underleverandør Aker Solutions på verftene i Egersund og Sandnessjøen.

Kværner måtte i første kvartal både permittere ansatte og sende hjem rundt 3.000 ansatte fra ulike anlegg som følge av coronapandemien, reiserestriksjoner og andre årsaker.

Den første stålplaten til modulene på Johan Castberg-skipet ble kuttet under en seremoni på Stord-verftet i november 2018 Vis mer Marius Lorentzen / E24

Equinor håper på produksjonsstart i 2023

Johan Castberg-feltet blir det tredje norske feltet i Barentshavet. Det følger etter Equinors gassfelt Snøhvit og Vår Energis oljefelt Goliat.

Opprinnelig anslo man at utbyggingen ville koste drøye 100 milliarder kroner og inkludere en landterminal på Veidnes. I 2013 satte til slutt daværende Statoil-sjef Helge Lund bremsene på og utsatte hele prosjektet.

I desember 2017 var Equinor klar med en revidert plan der utbyggingskostnaden var mer enn halvert til snaue 50 milliarder.

Castberg-feltet skal bygges ut med et produksjonsskip, der selve skipsskroget og boligmodulen skal bygges på Sembcorp-verftet i Singapore. Deretter skal det seile til Kværners verft på Stord for ferdigstillelse og installasjon av plattformdekket og en rekke ulike moduler.

Kontrakten for bygging av skroget og boligkvarteret på rundt fire milliarder kroner gikk til Sembcorp Marine. Skroget måtte bygges i Asia fordi det er for stort til å bli bygget i Norge, ifølge Equinor.

Kværner ønsket også å bygge boligkvarteret. Den kontrakten fikk de ikke, men de fikk altså den store kontrakten for leveranse av alle moduler, installasjon av plattformdekket og ferdigstillelse av skipet.

Andre leverandører har også vunnet store kontrakter. Aker Solutions vant kontrakter på totalt fire milliarder for blant annet subsea-systemet, ingeniørarbeid og design.

Etter at det i mars i år ble kjent at prosjektet var forsinket kom det tidlig på sommeren saker i Stavanger Aftenblad/E24 og Upstream om at det også var avdekket mange feil med sveisingen som var gjort i Singapore.

– Vi opplever at vi har sveiseproblematikken på Castberg under kontroll, skriver Fredrik Jebsen Bråten i Equinor i en e-post til E24.

Tidligere i år uttalte Equinor at de fortsatt planla for en produksjonsstart mot slutten av 2022.

I slutten av juli uttalte imidlertid avtroppende konsernsjef Eldar Sætre at feltet ikke kommer i produksjon mot slutten av 2022 som opprinnelig planlagt, men at det trolig vil skje i 2023.

– Du har helt rett i at vi har hatt noen utfordringer i forbindelse med sveising, og de har vi tatt tak igjennom kvalitetssikring. Og så er det covid-19-situasjonen med redusert mulighet for å ha folk på verftet nå, så er det store utfordringer. Og det gjelder egentlig alle prosjekter for alle for tiden, sa Opedal mandag.

