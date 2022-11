Lavere strømpriser i oktober: – En pause i prispresset

Strømprisen sør i Norge har dempet seg etter et fall i gassprisene, men kan bli høye hvis vinteren blir kald. – Kjempeskjør balanse i markedet, sier analytiker.

Gassprisen har falt siden august. Det legger en demper på strømprisene.

Siden august har gassprisen vært kraftig på nedtur, og mandag falt prisen ved det nederlandske prispunktet TTF til under 100 euro per megawattime.

Det er en nedgang på om lag 70 prosent fra toppen i august på rundt 340 euro per megawattime. Prisfallet på gass påvirker strømprisene i det sørlige Norge, som også har avtatt kraftig etter to måneder med svært høye snittpriser.

Snittprisen på strøm i Sørvest-Norge var på 4,34 kroner i august og 3,59 kroner i september, utenom nettleie og avgifter. Så langt i oktober er snittprisen betydelig lavere, på 1,35 kroner kilowattimen.

– Det er en pause i prispresset akkurat nå, sier analytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight. Volue har Arendals Fossekompani som største eier.

Årsaken til at strømprisen har vært lavere i oktober er ifølge Lilleholt blant annet at gasslagrene i Europa har fylt seg opp mye, og at været fortsatt er mildt.

– Det er fortsatt rundt fem grader over normalen, og værvarslene sier at vi ikke skal så mye ned i de neste to ukene, sier han.

Fulle gasslagre

Prisfallet på gass i det siste skyldes blant annet fulle gasslagre, mildt vær, økt produksjon av vindkraft og Europas diskusjoner om grep som skal dempe prisene, sier Rystad Energy i et notat onsdag.

«Europa har nok gass på lager til å overleve denne vinteren, med mindre det blir veldig, veldig kaldt», skriver analytiker Nikoline Bromander i Rystad Energy.

«Men kontinentet er ikke i trygg havn enda. Hvis den russiske flyten fortsetter å falle, vil vinteren 2023 bli enda tøffere», skriver Bromander.

Utsiktene for vinteren i Europa vil også avhenge av hvor stor Asias etterspørsel etter skipsfraktet flytende naturgass (LNG) blir, påpeker Rystad Energy.

Utviklingen i gassprisen: Det har vært flere kraftige prishopp på gass i år, særlig etter Russlands invasjon av Ukraina i februar, og etter Russlands nedstengning av gassleveransene gjennom gassrøret Nord Stream 1 til Tyskland i høst. Den nederlandske gassprisen TTF nådde sitt høyeste nivå ved handelsdagens slutt den 26. august. Prisen endte da på 339 euro per megawattime. Det er mange ganger høyere enn normalt. Gassprisen startet 2022 på 70 euro per megawattime, noe som allerede var langt over nivået på 19 euro ved inngangen til 2021. Gassprisen har vært kraftig på nedtur de siste månedene. Mandag falt prisen til under 100 euro per megawattime, før den steg noe igjen tirsdag. Vis mer

– Avhengig av temperatur

Ifølge Rystad Energy er europeiske gasslagre nå 93 prosent fulle, mot 77 prosent for ett år siden.

– Gasslagrene i EU begynner nå å fylle seg opp, og LNG-skipene står i kø og får ikke levert gassen sin. Derfor er det veldig lave gasspriser på kort sikt, sier Lilleholt.

Han sier at dette kan sammenlignes med fulle vannmagasiner i norsk vannkraft. Da blir prisene også lave, påpeker analytikeren.

Han peker på at temperaturen blir viktig fremover. Det er mildt i Europa, men hvis det blir veldig kaldt så kan forbruket øke og prisene stige mye igjen.

– Utsiktene for gassprisen i høst er avhengig av temperatur og at man begynner å bruke av lagrene. Da er det ikke tilgang på påfyll av russisk gass slik det har vært normalt, og da vil man kunne tappe ned lagrene mer enn vanlig, sier han.

Gasskraft koster nå tre kroner

Prisene på strøm for leveranse i vinter har også falt på strømbørsen Nasdaq Commodities. Strømprisen for leveranse i desember er på rundt to kroner kilowattimen, mens strømprisen for leveranse i januar er på rundt tre kroner kilowattimen.

– Er det fortsatt gassprisen som setter nivået for strømprisen?

– Ja, og det er det du ser i fremtidsprisene på strøm for leveranse i første kvartal i det sørlige Norge. Den er nå på rundt tre kroner kilowattimen, og det er prisen for å produsere gasskraft nå, sier Lilleholt.

Den siste tiden har NVE og Olje- og energidepartementet bedt norske produsenter av vannkraft om å dempe produksjonen for å sikre at det er nok vann til vinteren. Det er viktig at de holder igjen, påpeker Lilleholt.

– På ett eller annet tidspunkt skal man øke produksjonen, men det er en viktig jobb å disponere vannet slik at man har nok i de timene med høyest strømforbruk gjennom vinteren, sier han.

Han sier at Norge i det siste har ligget på ganske lik strømpris som nabolandene.

– Men det er noen timer på natten hvor det er en fordel å ligge litt høyere, for å spare på vannet og få strømmen billigere et annet sted, sier Lilleholt.

Venter 1–2 kroner kilowattimen

Akkurat nå er det ingen utsikter til rask oppgang i strømprisen, påpeker Volue Insight-analytikeren. Prisene er ventet å stige etter hvert, men hvis det blir utsikter til en kald vinter, vil det raskt kunne endre utsiktene til det verre.

– Prognosene for det sørlige Norge ligger på mellom én og to kroner kilowattimen frem til november, og stiger gradvis, men dette vil være avhengig av hvor raskt temperaturen normaliserer seg, sier Lilleholt.

– Hvis det ikke blir mye kulde så vil det kanskje fortsette på disse moderate prisene, sier han.

Tross et betydelig prisfall er det imidlertid ikke billigsalg på strøm ennå, og Lilleholt advarer mot å bli fartsblind:

– Dette er jo kjempehøye priser målt mot det vi opplevde for ett år siden, sier han.

I september i fjor var prissnittet på 1,08 kroner kilowattimen, mens prissnittet i oktober 2021 var på 96 øre kilowattimen, ifølge strømbørsen Nord Pool.

Oppgang i slutten av november

– Når tror du strømprisen vil begynne å stige skikkelig igjen?

– Mot slutten av november stiger den til rundt to kroner kilowattimen, slik det ligger an nå. Men dette kan endre seg med været, sier Lilleholt.

– Hvor høyt kan prisen komme i vinter hvis det blir veldig kaldt?

– Vi har simuleringer for Sør-Norge hvor prisen ligger på seks kroner kilowattimen. Og den kan gå høyere i enkelttimer hvis det blir kapasitetsmangel, for eksempel hvis det blir ekstrem kulde kombinert med forstyrrelser i kjernekraften eller gassleveransene inn til Europa, sier Lilleholt.

– Det blir en kjempeskjør balanse i markedet i vinter, sier han.