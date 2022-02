Oljeprisen passerer 100 dollar før første gang siden 2014

Russiske angrep på Ukraina skaper bølger i verdens markeder. For første gang på nesten åtte år har oljeprisen passert 100 dollar fatet.

En arbeider sjekker et oljerør ved et oljefelt utenfor den russiske byen Kogalum vest i Sibir. Vis mer

Oljeprisen ble handlet for 100,04 dollar fatet i en kort periode rundt klokken 04.20 natt til torsdag.

Forrige gang spotprisen på nordsjøolje lå over 100 dollar fatet var den 9. september 2014, viser tall fra dataleverandøren Infront.

Utover morgenkvisten har oljeprisen klatret videre. Ett fat Nordsjøolje koster ved 07.00-tiden 102,02 dollar fatet. Det er en oppgang på 4,6 prosent fra midnatt.

Det skjer etter at Russlands president Vladimir Putin i en TV-sendt tale i natt hvor han sa at han har godkjent en militæroperasjon i de to utbryterregionene Luhansk og Donesk i Ukraina.

Senere har det blitt meldt om eksplosjoner flere steder i Ukraina. Det er også meldt at flyalarmen går i flere av landets byer.

Ukraina hevder på sin side å ha skutt ned flere russiske fly og et helikopter i Luhansk i Øst-Ukraina. Ifølge nyhetsbyrået RIA avviser Russland at et fly er skudd ned, skriver VG som siterer Reuters.

Russland er en sentral oljeprodusent i Europa og er den største leverandøren av fossile brensler til EU.

Sterke reaksjoner

Nyhetene fra Russland og Ukraina skaper sterke reaksjoner over hele verden.

– Putin har akkurat startet en fullskala invasjon av Ukraina. Fredelige ukrainske byer er under luftangrep. Dette er en angrepskrig. Ukraina vil forvsare seg selv og vil vinne. Verden kan og må stoppe Putin. Tiden for handling er nå, skriver Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba på Twitter.

Nato-sjef Jens Stoltenberg «fordømmer sterkt Russlands ubegrunnede angrep på Ukraina», skriver han på Twitter.

– Dette er et grovt brudd på internasjonallov og en alvorlig trussel mot sikkerheten i det euro-atlantiske området, skriver Nato-sjefen.

USAs president Joe Biden sier på sin side at Russland alene er ansvarlig for døden og ødeleggelsene angrepet vil medføre.

– USA og våre allierte vil svare sammen og bestemt. Verden vil holde Russland ansvarlig, sier Biden, ifølge VG.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NTB at Norge fordømmer angrepet på det sterkeste.

– Dette angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og setter uskyldige menneskers liv i fare. Russiske myndigheter har det fulle og hele ansvaret for å ha kastet Europa inn i denne svært mørke situasjonen. Russland må umiddelbart stanse sine militære handlinger og respektere Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, sier Støre i en skriftlig uttalelse til NTB torsdag morgen.

– Vi står sammen med folket i Ukraina i denne forferdelige tiden, sier han videre.

Kraftig børsfall i Asia

Det er ikke bare i oljemarkedet bevegelsene er store på morgenkvisten. På de asiatiske børsene går det kraftig nedover.

Slik ser det ut i Asia ved 07.15-tiden:

Nikkei 225 i Tokyo ned 1,97 prosent

Hang Seng i Hongkong ned 3,27 prosent

Kospi i Seoul ned 2,65 prosent

Shanghai Composite ned 1,96 prosent

FTSE Straits Times i Singapore ned 3,14 prosent

ASX 200 i Sydney ned 2,99 prosent

Stramt marked

Fra før har oljeprisen steget fra omtrent 78 dollar i starten av januar, mens verdens oljelagre har vært uvanlig lave. Bakgrunnen er en global økonomi som har hentet seg inn etter viruspandemien, samtidig som de store oljeprodusentene i Opec+ ikke har satt opp farten i produksjonsøkningene sine.

Oljegruppen, som ledes av Saudi-Arabia og Russland, skal etter planen holde sitt neste produksjonsmøte den 2. mars.

– Verdens bufferkapasitet, altså muligheten oljeprodusentene har til å skru opp produksjonen, er lav og det er få land som har noen mulighet til å øke sin produksjon markant på kort sikt, har Nordeas sjefanalytiker Thina Margrethe Saltvedt tidligere sagt til E24.

Saudi-Arabia er det landet som har størst bufferkapasitet, i tillegg til at enkelte andre produsenter også kan øke kapasiteten noe.

– Men det er ikke veldig mye ekstra å gå på. Det fører til at markedet blir svært sårbart for forstyrrelser i produksjonen og leveransene av olje til markedet, og prisene reagerer mye på nyheter og spekulasjoner rundt endringer i tilbud og etterspørselen etter olje.