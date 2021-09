Circle K melder seg på i kampen om strømkundene: – Helt naturlig også å levere strøm

Idet drivstoffet går over til å bli elektrisk, kommer også fyllestasjonen hjem til garasjen. Det ønsker bensinstasjonskjeden å bli med på.

Drivstoffleverandøren tar del i kraftmarkedet. Her ved kommersielt ansvarlig Joachim Hartmann (t.v.) og leder Preben Kristiansen for Circle Ks ferske strømsatsing. Vis mer

– Vi har drevet med salg av energi i over 100 år. For vår del er det helt naturlig også å levere strøm i hjemmene til folk, sier leder Preben Kristiansen for Circle Ks ferske strømsatsing.

Drivstoffleverandøren, tidligere kjent som Statoil langs veiene, inntok det norske strømmarkedet uten brask og bram i juni, men har så langt ikke snakket offentlig om planene. Kristiansen sier det er to grunner til at de nå melder seg på: Overgangen til elbiler, og det uoversiktlige strømmarkedet i Norge.

– Vi ser nå at flere og flere heldigvis kjører elbil. Stedet du har mest lyst til å lade bilen er hjemme i garasjen. Det er enklest og ofte billigere, og du har alltid fulladet bil. Når du da ønsker å fylle energi på bilen hjemme, tenker vi at vi også bør kunne lever strøm i folks hjem, sier Kristiansen.

Dessuten synes folk at strøm er vanskelig, viser en undersøkelse Kantar nylig har gjennomført på vegne av Circle K. Der svarer to av tre strømkunder at de synes det er vanskelig å orientere seg i kraftmarkedet. Bare én av tre sier de vet omtrent hva spotprisen er.

– Og når vi ber disse om å oppgi hva de tror spotprisen er, så tar de fleste grundig feil, forteller Kristiansen.

– Vi tenker det er plass til en aktør som kan gå inn og være 100 prosent ærlig og transparente om strømavtalen, slik at kundene ikke trenger frykte at de får en helt annen avtale enn de signerte på to måneder etter.

Rabatter på stasjonene

Kristiansen sier de ønsker å gjøre strøm enklere, og samtidig å lage et økosystem rundt det eksisterende stasjonsnettverket.

– Selv om det er mange som kjører elbil, har majoriteten fortsatt bensin- og dieselbiler. Vi tror det kan være relevant for de kundene også, og vi tror det er mange som sitter på en litt for dyr strømavtale. Vi ønsker også å gi noe tilbake til disse potensielle kundene. Når vedkommende blir strømkunde vil hun få bedre tilbud langs veien.

Blant annet tilbyr Circle K sine strømkunder 45 øre per liter for drivstoffet, 15 prosent rabatt for ladingen, og halv pris for to bilvasker i året.

– Og den dagen hun går over fra dieselbil til elbil får hun fordeler fortsatt. Da fortsetter vi å være preferert stoppested for de som er på veien, sier Kristiansen.

– Blir det ikke likevel uoversiktlig hvis dere har alle disse rabattene og tilbudene?

– Vi tror ikke det. Vi har én strømavtale – og det er spotpris, som Forbrukerrådet anbefaler. Den er «straight forward». Så har du fast lav månedspris som ligger på toppen, men vi skiller oss ut med at vi ikke har påslag per kilowattime på toppen av det igjen.

Mange tror de ikke betaler påslag

Pris er den viktigste grunnen til at nordmenn bytter strømleverandør, ifølge undersøkelsen fra Kantar. Nesten 9 av 10 svarer at dette er viktig eller svært viktig. Til sammenligning er redusert strømforbruk viktig for om lag halvparten av respondentene.

– Jeg er ikke overrasket over at folk flest går etter laveste pris når de velger strømleverandør, men kunnskapen om priser er påfallende lav. Dessverre er det ikke alltid lett å vurdere de ulike tilbudene fra kraftselskapene, sier Hartmann.

Han mener funnene harmonerer med undersøkelser som Circle K har gjennomført for eget bruk. Her kommer det fram at mange strømkunder tror de har en bedre avtale enn de faktisk har.

– For eksempel er en ikke ubetydelig andel nordmenn skråsikre på at de ikke betaler påslag på strømmen i dag. Når vi så ser på hvilke avtaler de har, så ser vi jo at dette ikke stemmer, og det er her vi ønsker å gjøre det enkelt for kunden, sier Hartmann.

– Fantasifulle avtaler

Energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg i Huseiernes Landsforbund kan slå fast at dagens strømmarked er uoversiktlig for forbrukerne.

– Strøm er jo en vare, en lik vare som selges på ekstremt mange fantasifulle måter i dag. Så det er klart at et strømmarked hvor hvert selskap ikke har så mange avtaler, er å foretrekke, sier hun.

Öberg har uttaler seg på generelt grunnlag, og har ikke kjennskap til Circle Ks spesifikke avtale, kun at de ønsker å presentere seg som et enkelt og billig alternativ.

– Det å høre at de har gjort en undersøkelse med forbrukerne i fokus, og har funnet at det er vanskelig for forbrukerne å forstå – det er veldig velkomment med noen som har det som utgangspunkt, sier hun.

Også Huseierne har erfart at forbrukerne sjelden skjønner hva som skiller en god og en dårlig strømavtale.

– Siden man selger samme vare, har man over mange år laget fantasifulle måter å selge samme produkt på.

– Ser vi på strømportalene også, så man må hele tiden endre og legge til for eksempel bindingstid, hvis ikke ser man at topplisten preges av de som gir bort strøm et par måneder og så setter deg over på en fryktelig dårlig avtale når den måneden eller to med strøm har gått ut.

Mange telefoner

Torsdag kunne E24 melde om nok et rekordnivå for strømprisene i Sør-Norge. Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt varslet sågar at det kunne gå så langt som rasjonering til våren, dersom det blir en tørr oktober og kald vinter.

NVE har på sin side avvist at det ligger an til å ende der, sånn som det ser ut nå.

– Strøm er jo et lavinteresseprodukt når prisen er lav, og mange ringer når prisen er høy. Jeg kan ikke huske noen gang at jeg har fått så mange telefoner om det, sier Öberg i Huseierne.

– Sånn som det ser ut nå går vi inn i en vinter som blir betydelig dårligere enn den forrige. Vi ser nå at veldig mange ringer og lurer på om de skal inngå fastpris. Problemet med fastpris er at folk inngår det for sent. Det er først når prisen er høy at folk vil inngå avtalen. Da er den selvfølgelig dårligere.

Rådet er å sørge for at du har en god strømavtale, forteller hun. Da anbefaler Huseierne spotpris.

– Men det kommer jo selvfølgelig an på hvilket behov du har. De som har spotpris nå betaler ekstremt mye mer enn de som inngikk fastpris tidligere i år. De som tåler svingninger i strømprisene, kommer seg mest sannsynlig også gjennom dette. Prisene endrer seg jo og går opp og ned.

– Men de som kjenner at dette begynner å bli tungt for økonomien og bekymrer seg for hva neste regning blir, da kan fastpris være en fin sikkerhet.